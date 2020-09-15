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Зеленський (22399) Вовк Павло (299) Окружний адмінсуд Києва (536)

Зеленський далекий від обіцянки побороти корупцію, - Financial Times

Зеленський далекий від обіцянки побороти корупцію, - Financial Times

Авторитетне західне видання Financial Times присвятило матеріал справі суддів Окружного адміністративного суду Києва, яких Національне антикорупційне бюро підозрює в корупції і спробі захоплення влади в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У більшості країн судді борються з мафією. В Окружному адміністративному суді Києва деякі з суддів самі є мафією, зазначають антикорупційні журналісти.

Навіть за мірками сумнозвісної і корумпованої судової системи України звинувачення, засновані на перехоплених НАБУ телефонних розмовах, є екстраординарними. Записи були зроблені під час розслідування проти судді Павла Вовка, голови окружного адміністративного суду столиці України", - сказано в статті.

У ній для іноземного читача викладаються деталі операції НАБУ і суть звинувачень, які висуваються стосовно голови ОАСК і його колег.

Сам Вовк у коментарі виданню заявляє, що голоси на записах НАБУ "певною мірою схожі на його голос і голоси його колег". Однак, за його словами, "таких розмов між мною і моїми колегами не було. Без сумніву, це фікція".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова: Матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК у мене досі немає

"Ця справа показує, наскільки Володимир Зеленський, колишній комік, обраний президентом минулого року завдяки обіцянці "зламати систему" корупції в країні, далекий від її реалізації", - підкреслює автор матеріалу.

Також зазначається, що активісти і судові експерти закликають президента Зеленського виконати умови МВФ, подавши закон про ліквідацію ОАСК шляхом передачі його повноважень Верховному Суду. Однак два тижні тому в пості на Facebook офіс Зеленського заявив, що він не має права втручатися в судову систему, додає автор статті.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.
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Топ коментарі
+35
И какое дело оно продолжило?
Рост экономики? Отвоевывание территорий? Укрепление армии?
Что вы равняете хрен с пальцем?
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15.09.2020 13:18
+32
Ага грабили, но экономика росла. А сейчас типа не грабют, но все что можно расползается
Да и олигархи какие были все там же, на своих местах.
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15.09.2020 13:25
+21
ще недовго і прийдеться ,як і таракан до пуйла плестися з таким преЗеденвованієм Дело ОАСК показывает насколько Зеленский далек от своего предвыборного обещания побороть коррупцию, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3501
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15.09.2020 13:11
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в нашій країні мафія і судді це гілки одного дерева. Чого б це вони стали між собою боротися ))
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15.09.2020 16:06 Відповісти
бєня не вчив зелю боротися з нечесними суддями, він вчив зелю корумпувати їх, як робив сам бєня.
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15.09.2020 16:07 Відповісти
Зеленский вместе с дерьмаком и его погибшем братом наоборот очень успешно ее возглавили
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15.09.2020 16:08 Відповісти
Бюджет 2021:Офис президента - +39% (+350 млн грн, в целом 1,269 млрд грн);
Госуправление делами - +33% (прибавка более 200 млн грн, в целом 1 млрд грн. Это деньги на медицину для топ-чиновников);
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15.09.2020 16:13 Відповісти
Бубочка далёк от всего.
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15.09.2020 16:17 Відповісти
Чувак коррупцию возглавил,
народ чувака обезглавил
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15.09.2020 16:39 Відповісти
Почему далек? Мне вообще кажется, что он недалек.
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15.09.2020 16:55 Відповісти
Зеленський далекий від обіцянки побороти корупцію, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8405
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15.09.2020 16:55 Відповісти
зеленский и не думал побороть коррупцию, наоборот он её развивает по хлеще чем при януковиче было
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15.09.2020 17:26 Відповісти
да я вам больше скажу, он не может думать. Оно мрие
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15.09.2020 17:37 Відповісти
Вот интересно, бубочке статью покажут, или перескажут, что FT поведало о бесстрашном бубочке, бесстрашо борющемся с гидрой коррупции и "алегархами"( не путать с Арахамией".
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15.09.2020 17:35 Відповісти
Это коню понятно, что за самими жирными коррупционными схемами, схемами отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, контрабанды на таможнях, стоят всеми уважаемые люди-олигархи, кои на этих схемах и поднялись, но Зегенерат их тупо не трогает...
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15.09.2020 18:02 Відповісти
оченедной ;%№ный стыд. японцев знают за то что трудолюбивые. аргентинцы готовят отличный стейк. украинцы - неисправимое ворье. все чем славимся. ни по какой другой причине на первых полосах западных газет не бываем.
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15.09.2020 18:53 Відповісти
Это ДЕРЬМО ЗЕянелох и не такое обещал, падло. Когда же это мелкое и вонючее ЧМО сдохнет от передозировки героином???
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15.09.2020 18:57 Відповісти
А как все классно выглядело на Фейсбуке, быстро, легко и просто...
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15.09.2020 19:25 Відповісти
Зеленский-- человек который всем должен--коррупционерам, олигархам, народу, друзьям...... Может он уже и "слинял" бы с должности, но слишком крепки верёвки обязательств,слишком много рук дёргающих за них. Вот и будет дёргаться ещё четыре года,а потом в лучшем случае --.." И,засыпав нафталином,в виде тряпок спрячут в сундуках.."))
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15.09.2020 19:44 Відповісти
Цікава тактика зеботів захисту зеленського - а Порошенко теж так робив. Де ж ваш кращий вибір?
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15.09.2020 19:45 Відповісти
Зеленський далекий від обіцянки побороти корупцію, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8925
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16.09.2020 00:38 Відповісти
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