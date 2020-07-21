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Окружний адмінсуд Києва заявляє про "безпрецедентний тиск" і просить Зеленського втрутитися

Окружний адмінсуд Києва заявляє про

Судді Окружного адміністративного суду столиці опублікували звернення до президента. Вони стверджують, що їх намагаються "очорнити" сили, які фінансуються з-за кордону, мета яких - підпорядкувати собі судову систему країни і таким чином позбавити Україну суверенітету.

Звернення суддів опубліковано на сайті Окружного адмінсуду, інформує Цензор.НЕТ. Подаємо його повністю.

"Вельмишановний пане Президенте!

Написати це звернення нас змусила ситуація, яка складається не тільки навколо Окружного адміністративного суду Києва, але й навколо інших органів судової влади України.

Останнім часом, незважаючи на деякі позитивні зрушення у комунікації судів та суспільства, ми знову стали свідками безпрецедентного тиску на судову гілку влади. Ви не могли не помітити намагання за будь-яку ціну очорнити суди та суддів, підірвати довіру українців до судової системи. Політики, грантові активісти та лояльні до них ЗМІ знову переконують громадян країни у тому, що вітчизняна судова система наскрізь корумпована, що вона не здатна виконувати свої функції. Особливо вразливою є та частина судової системи, яка розглядає суперечки громадян та юридичних осіб з державою та її органами.

Судова система України – не ідеальна, але ті меседжі, що нав’язуються суспільству вказаними особами, не відповідають дійсності та є хибними. Але, на жаль, складається враження, що правда та реальність – це не те, що цікавить цих людей. Сили, які фінансуються та направляються із-за кордону, відверто тиснуть на суспільство та державні органи, вимагаючи лише одного - призначення іноземців керувати українськими суддями і судами.

Системність їхніх дій дає підстави говорити про існування плану, в якому Україні відведена не дуже почесна роль. Плану, метою якого є встановлення повного контролю за українською судовою системою із-за кордону та, таким чином, встановлення контролю над української державою та її владними органами. Адже той, хто контролюватиме суди, матиме важіль впливу на рішення будь-якого органу, включно із рішеннями Президента.

Ми переконані у тому, що нинішня ситуація навколо Окружного адміністративного суду міста Києва – частина цього плану.

Нас звинувачують у ганебних діях, проти нас налаштовують суспільство. Однак, хочемо нагадати, що всі ці звинувачення вже лунали рік тому й жодне з них не було доведено у суді. Гучні заяви не витримали звичайної юридичної перевірки.

Зрештою, попри наше палке бажання та звернення з цього приводу до правоохоронних органів, минулого року справа, яку зараз знову роздмухують, так і не була передана до суду. Нам не дали можливості відстояти своє чесне ім’я - справу тихо "поховали" ті ж самі люди, які зараз знову виголошують гучні звинувачення.

Як і рік тому, ми більше за всіх зацікавлені у встановленні істини та готові співпрацювати задля забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Єдине, що ми просимо – дотримання Конституції та законів України. Щоб неправдива та недостовірна інформація не розповсюджувалась до часу належної перевірки її в судовому поряду у встановлений законом спосіб. Щоб ми, судді, могли аргументовано довести абсурдність та фальшивість тих звинувачень, що вкотре лунають на нашу адресу.

Також ми, як представники судової гілки влади, як ніхто інший зацікавлені у проведенні реальної судової реформи, у поверненні довіри громадян до судів, впровадженні у судочинство європейських принципів. Ми палко вітаємо Ваші плани розробити та провести таку реформу.

Водночас, закликаємо Вас твердо стояти на сторожі інтересів нашої країни та незалежності судової системи. Адже це є тим, що важливіше за будь-які скандали й будь-які прізвища.

Вже не вперше іноземні консультанти нав’язують Україні "реформи" й не вперше в результаті цих "реформ" виграють певні кола за кордоном, а не українські громадяни. Однак, поки в Україні є незалежна судова гілка влади, багато помилок можна виправити, залишивши розвинену суверенну країну нащадкам – тим, хто залишиться жити в нашій країні.

Але, якщо ми втратимо суверенітет, гарантом якого є, зокрема, й незалежна судова система, ми перестанемо бути господарями власного життя, власної держави. А цього не можна допустити за жодних обставин!

З повагою та сподіванням на Вашу державницьку позицію, судді Окружного адміністративного суду міста Києва".

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) суддя (1586) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+22
Зашвилилось, гадючье кубло.
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21.07.2020 21:03
+16
А суддями будуть якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа і два стареньких Цапа.
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21.07.2020 21:01
+14
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1285580071303098368 2 ч

Ласкаво просимо до нашого зоопарку:
суддю Вовка захищатиме адвокат Заєць.
Я вже мовчу про те, що підозру в цій справі оголосили ще й Качуру))
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21.07.2020 20:56
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https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1285580071303098368 2 ч

Ласкаво просимо до нашого зоопарку:
суддю Вовка захищатиме адвокат Заєць.
Я вже мовчу про те, що підозру в цій справі оголосили ще й Качуру))
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21.07.2020 20:56 Відповісти
Малувато! Треба вужа, гадюку і жабу.
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21.07.2020 20:58 Відповісти
А суддями будуть якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа і два стареньких Цапа.
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21.07.2020 21:01 Відповісти
Очко-то поди не железное !
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21.07.2020 21:22 Відповісти
Жодного факту тиску не заявлено, це голі слова.
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21.07.2020 20:57 Відповісти
Еееех......, був ви у нас президент а не кловун!!! Він би дав цим смердючим покидькам в суддівських мантіях з окружної адмінбанди прервертнів достойну відповідь на їх гидотне, лицемірне, цинічне і наскрізь брехливе звернення. А так....... , наперед зрозуміло чим то все закінчиться.
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21.07.2020 22:35 Відповісти
Якби був **********, якого з 2014 року обрала монобільшість в 54 відсотка, такого б не було. Так? Ти реально, або - сліпе, або - тупе
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22.07.2020 04:26 Відповісти
а ти кончане.
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22.07.2020 08:09 Відповісти
Судей на мыло!!!!
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21.07.2020 20:58 Відповісти
Господарче?
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21.07.2020 20:59 Відповісти
там еще не подъехал внезапный запор понос инсульт инфаркт утрата памяти невменяемость склероз ???? неее а чому саме????
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21.07.2020 21:02 Відповісти
Чую как за одеялом клетчатым романа очередь выстраивается.
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21.07.2020 21:11 Відповісти
З г**на не те що кулю а й мило не зробиш.
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21.07.2020 21:23 Відповісти
Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного, в остальных ситуациях простите Вы нам и не нужны сами разруливаем, а тут позарились на все.
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21.07.2020 20:59 Відповісти
НЕ поймёшь вас , Ивановых. Одни виноватят заграницу, другие Портнова. Может просто соблюдать букву закона, а не превращать его в дышло при судопроизводстве?
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21.07.2020 20:59 Відповісти
"Глубокоуважаемый господин Президент!"
------------
Царь Батюшка помоги, совсем Сорос, кровосися заграничная, житья не даёт!
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21.07.2020 20:59 Відповісти
та якось пох на суддів.
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21.07.2020 21:00 Відповісти
Зашвилилось, гадючье кубло.
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21.07.2020 21:03 Відповісти
"...единственное, что мы для себя просим - понять и простить."
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21.07.2020 21:03 Відповісти
Снова "пиндосы" с пиченьками и наколотыми апельсинами,не?
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21.07.2020 21:03 Відповісти
вони самі.... і на рюзге судья рук поднял...
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21.07.2020 21:06 Відповісти
Салам алейкум , Мурзо!! Віка та здоров"я!! Задовбали ці америкоси з печенюшками та в валянках !!))
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21.07.2020 21:15 Відповісти
Змеиное кубло ощетинилось.
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21.07.2020 21:04 Відповісти
Серпентарій гадюк в мантіях.
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21.07.2020 21:05 Відповісти
Кубло звичайних гельмінтів , які знесилюют державу!! Повна інвазія України !!!)))
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21.07.2020 21:18 Відповісти
не вереццо, шо сменят мантии на робы арестанские...
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21.07.2020 21:04 Відповісти
З цієї заяви стирчать вуха Портнова. А що це таке: "Ведь тот, кто будет контролировать суды, будет иметь рычаг влияния на решения любого органа, включая решения Президента." Ось зараз вони цим і займаються.
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21.07.2020 21:05 Відповісти
"Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции."

Можно прям расплакаться от умиления! Они ведь, особенно судьи окружного админ-суда, совершенно не такие! Это все происки врагов-очернителей!
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21.07.2020 21:07 Відповісти
Я читая плакаль....
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21.07.2020 21:08 Відповісти
украинские судьи давно ассоциируются с такими понятиями как коррупция, лицемерие, бесчестие. Судьи ОАСКа, опровергните это.., покажите декларации о доходах.., ваши и ваших семей.
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21.07.2020 21:08 Відповісти
Интересно а о беспрецендентной взятке кто нибудь бы заявил и обратился за помощью?
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21.07.2020 21:09 Відповісти
Ветвь власти в Украине просит "порешать" другую ветвь. И это вбрасывается в новостную ленту как "так и надо". Это всё что нужно знать о соблюдении Конституции в нашей стране.
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21.07.2020 21:10 Відповісти
Не было бы так смешно насколько это все грустно
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21.07.2020 21:12 Відповісти
Нє,ну от просто цікаво,а як же янілох взагалі собі відреагує на оце такке собі... предьяву...
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21.07.2020 21:12 Відповісти
візьме під особистий контроль
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21.07.2020 21:14 Відповісти
А почему судьи не напишут заявление в полицию ?
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21.07.2020 21:13 Відповісти
Окружной админсуд Киева заявляет о "беспрецедентном давлении" и просит Зеленского вмешаться - Цензор.НЕТ 3809
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21.07.2020 21:14 Відповісти
"Подорвать доверие украинцев к судебной системе!" Я плакаль. Кривое, оно не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать...
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21.07.2020 21:16 Відповісти
100% насквозь коррумпирована, и я объясню почему. Ключевое слово- "насквозь", тоесть от начала и до конца. Всем известно что за должность судьи надо заплатить весьма немалые деньги, иначе любой Вася может получить диплом и вершить правосудие! Так не бывает! А если человек 150000$ заплатил за должность, как он будет честно работать? Кто заплатит за справедливое решение? Никто! Поэтому они занимаются кривосудием, за бабки!
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21.07.2020 21:17 Відповісти
Саме так,тому незрозуміло ,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему!!!)))))
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21.07.2020 21:29 Відповісти
Как во Франции- брать за руки-ноги, и разбивать головы об стену. На смену им прийдут гораздо менее сребролюбивые!
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21.07.2020 21:34 Відповісти
Україна на 100% корумпована !! Де не подивись ,скрізь корупція !!))
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21.07.2020 21:41 Відповісти
Боишься измазать все стены?! Ничего, можно использовать гильотину, не зря ведь все те же французы придумали! Тоже жалко было стены марать нечестивыми мозгами!
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21.07.2020 21:45 Відповісти
Помнится в 12 году в Харькове обезглавили всю семью судей во втором поколении( бляха-муха, прям "рабочая династия" ). Ау, исполнители, приглашаем тоже самое повторить с семьями этого окружного паноптикума.
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21.07.2020 21:18 Відповісти
Да, так и не раскрыли вроде то преступление...
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21.07.2020 21:35 Відповісти
По простому вони кажуть блаЗЕню, ми твої накази та забаганки виконували? Так виконували! Так ти маєш нас захистити, а ми відробимо стократно. От и подивимся що буде далі, адміністративний суд або суди Лінча.
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21.07.2020 21:27 Відповісти
насправді саме так все і виглядає.
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22.07.2020 12:31 Відповісти
Ні це не суд ,це зграя злочинців які виконують волю олігархів.
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21.07.2020 21:27 Відповісти
100%
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21.07.2020 23:22 Відповісти
ублюдочные твари, на вас не давить нужно беспрецедентно, а давить вас надо, гниды!
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21.07.2020 21:27 Відповісти
Что тебе для этого не хватает ? Если нужен каток для асфальта ты только свисни.
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21.07.2020 21:32 Відповісти
так зеля возьмет и перешибет всех зеленой шмарклей -вот и нет админсуда
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21.07.2020 21:30 Відповісти
"Честное имя" отстоять...Да вас вешать ,не перевешать.
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21.07.2020 21:31 Відповісти
Заскулили говнюки продажные! Видно на этот раз их наконец то крепко зацепили.
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21.07.2020 21:32 Відповісти
К сожалению, надежды мало, что вообще до суда дойдёт. А если и дойдёт, то там и помрёт это дело после миллиона больничных, отводов, самоотводов, неявок, потеряных томов и т.п. - короче в той самой системе.
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21.07.2020 23:25 Відповісти
завопили , кто в нашей стране верит судам ?
в нашей стране судам верят воры и взяточники , авторитеты и чурки , а законопослушные
граждане ( которых я знаю) почему-то не верят
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21.07.2020 21:36 Відповісти
Краще б ваші мами, колядники в мантіях, вчасно зробили собі аборт. І не довелося б вас тепер душить.
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21.07.2020 21:45 Відповісти
Гнойный прыщ заявил о "беспрецедентном давлении"
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21.07.2020 22:01 Відповісти
Хмм...Типа:"Американцы хотят,чтоб мы не брали взятки-это геноцид!"
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21.07.2020 22:09 Відповісти
БубАчка, вмішайся в судову гілку влади. Поруш Закон, ще раз
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21.07.2020 22:15 Відповісти
Якщо й треба повернути смертну кару, то в першу чергу для суддів. Але вони хочуть, щоб суд розбирався з їх злочинами, сподіваючись, що як завжди викрутяться на різних процедурних помилках та корпораттвній солідарності. Але цих покидьків треба судити судом присяжних,що не передбачено законами. Не знаю, що з цього вийде, але впевнений, поки ці "вовки" сидять в українських судах, нормального життя ми не побачимо. За грати цю нечисть!
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21.07.2020 22:16 Відповісти
Вічне питання судочинства : Хто судитиме Суддів :
Якісь їхні судівські зборища , які є тими самими суддями , тільки вже насудившими за багато років ?
Бред - так - але так побудована ще наша судова система ...

І типа -це все законно
Для всіх суддів + вищих посадових осіб - повинен діяти Суд Присяжних зі українськими суддями - іноземними громадянами- а їх є немало !
І присяжні- воїни які пройшли АТО ! Ней будуть в інвалідних візках (хоча я хотів би бачити їх цілком здоровими!) але вони будуть вирішувати по правді
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22.07.2020 04:56 Відповісти
Во тварюки!! Мразота....
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21.07.2020 22:18 Відповісти
урки
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21.07.2020 22:25 Відповісти
Заметались крысы, если кто-то и подрывает суверинитет и вообще все что можно позоря нашу страну, то только эти грёбаные коррупционеры, их место на зоне!!!!
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21.07.2020 22:49 Відповісти
А що, компетентність суддів впала до такого рівня, що вони не можуть скласти заюву про правопорушення відносно них? Тільки на скаргу Зеленському вистачило розуму? Так Зеленський не може вирішувати питання правопорушень, тільки в суд. Коло замкнулось
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21.07.2020 22:54 Відповісти
Ой ржу не могу....
"финансируемые из-за границы силы" должны падать в суд на судей за наглую ложь и очернение репутации!!!Источник: https://censor.net/n3209410
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22.07.2020 01:43 Відповісти
Ещё одно кобло бандитское про суверенитете заговорило.
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22.07.2020 02:26 Відповісти
-
Тільки 2% населення вважає, що очищення українських судів відбувається ефективно - дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» представило результати соцопитування про обізнаність громадян про хід судової реформи.«Реформу правоохоронних органів громадяни відносять до п'яти важливих. Першою в цьому списку стоїть антикорупційна, а її успіх багато в чому залежить від реформи всієї судової системи, так як суди є останньою ланкою в реалізації антикорупційних заходів ».Ключові результати дослідження: Недоліки судової системи це корупція - 62% згадувань. Половина опитаних назвала проблему залежності судів від політики і олігархів, третина вказала на злочинні замовні судові рішення. В цілому негативні оцінки переважають над позитивними. І тільки жалюгідних 2% населення вважає, що очищення судів відбувається ефективно, ще 31% бачить лише незначні успіхи, але половина населення фактично взагалі не бачить в цьому ніякого прогресу. Адже суспільство так і не побачило звільнень більшості суддів перевертнів, яких воно вважає злочинцями і напевно вже ніколи і не побачить.
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22.07.2020 06:44 Відповісти
Як вони самі чинили і чинять "безпрецедентний тиск" н своїми постановами, думали? Тепер їжте те чим пригощали інших
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22.07.2020 06:46 Відповісти
Немає в Україні "судової системи".
Тому немає і її служителів.
Є тільки ОЗУ "судилище" із тупими продажними бандюганами.
І душити цей чиряк ще довго доведеться.
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22.07.2020 09:45 Відповісти
 
 