Окружний адмінсуд Києва заявляє про "безпрецедентний тиск" і просить Зеленського втрутитися

Судді Окружного адміністративного суду столиці опублікували звернення до президента. Вони стверджують, що їх намагаються "очорнити" сили, які фінансуються з-за кордону, мета яких - підпорядкувати собі судову систему країни і таким чином позбавити Україну суверенітету.

Звернення суддів опубліковано на сайті Окружного адмінсуду, інформує Цензор.НЕТ. Подаємо його повністю.

"Вельмишановний пане Президенте!

Написати це звернення нас змусила ситуація, яка складається не тільки навколо Окружного адміністративного суду Києва, але й навколо інших органів судової влади України.

Останнім часом, незважаючи на деякі позитивні зрушення у комунікації судів та суспільства, ми знову стали свідками безпрецедентного тиску на судову гілку влади. Ви не могли не помітити намагання за будь-яку ціну очорнити суди та суддів, підірвати довіру українців до судової системи. Політики, грантові активісти та лояльні до них ЗМІ знову переконують громадян країни у тому, що вітчизняна судова система наскрізь корумпована, що вона не здатна виконувати свої функції. Особливо вразливою є та частина судової системи, яка розглядає суперечки громадян та юридичних осіб з державою та її органами.

Судова система України – не ідеальна, але ті меседжі, що нав’язуються суспільству вказаними особами, не відповідають дійсності та є хибними. Але, на жаль, складається враження, що правда та реальність – це не те, що цікавить цих людей. Сили, які фінансуються та направляються із-за кордону, відверто тиснуть на суспільство та державні органи, вимагаючи лише одного - призначення іноземців керувати українськими суддями і судами.

Системність їхніх дій дає підстави говорити про існування плану, в якому Україні відведена не дуже почесна роль. Плану, метою якого є встановлення повного контролю за українською судовою системою із-за кордону та, таким чином, встановлення контролю над української державою та її владними органами. Адже той, хто контролюватиме суди, матиме важіль впливу на рішення будь-якого органу, включно із рішеннями Президента.

Ми переконані у тому, що нинішня ситуація навколо Окружного адміністративного суду міста Києва – частина цього плану.

Нас звинувачують у ганебних діях, проти нас налаштовують суспільство. Однак, хочемо нагадати, що всі ці звинувачення вже лунали рік тому й жодне з них не було доведено у суді. Гучні заяви не витримали звичайної юридичної перевірки.

Зрештою, попри наше палке бажання та звернення з цього приводу до правоохоронних органів, минулого року справа, яку зараз знову роздмухують, так і не була передана до суду. Нам не дали можливості відстояти своє чесне ім’я - справу тихо "поховали" ті ж самі люди, які зараз знову виголошують гучні звинувачення.

Як і рік тому, ми більше за всіх зацікавлені у встановленні істини та готові співпрацювати задля забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Єдине, що ми просимо – дотримання Конституції та законів України. Щоб неправдива та недостовірна інформація не розповсюджувалась до часу належної перевірки її в судовому поряду у встановлений законом спосіб. Щоб ми, судді, могли аргументовано довести абсурдність та фальшивість тих звинувачень, що вкотре лунають на нашу адресу.

Також ми, як представники судової гілки влади, як ніхто інший зацікавлені у проведенні реальної судової реформи, у поверненні довіри громадян до судів, впровадженні у судочинство європейських принципів. Ми палко вітаємо Ваші плани розробити та провести таку реформу.

Водночас, закликаємо Вас твердо стояти на сторожі інтересів нашої країни та незалежності судової системи. Адже це є тим, що важливіше за будь-які скандали й будь-які прізвища.

Вже не вперше іноземні консультанти нав’язують Україні "реформи" й не вперше в результаті цих "реформ" виграють певні кола за кордоном, а не українські громадяни. Однак, поки в Україні є незалежна судова гілка влади, багато помилок можна виправити, залишивши розвинену суверенну країну нащадкам – тим, хто залишиться жити в нашій країні.

Але, якщо ми втратимо суверенітет, гарантом якого є, зокрема, й незалежна судова система, ми перестанемо бути господарями власного життя, власної держави. А цього не можна допустити за жодних обставин!

З повагою та сподіванням на Вашу державницьку позицію, судді Окружного адміністративного суду міста Києва".