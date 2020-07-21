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Окружной админсуд Киева заявляет о "беспрецедентном давлении" и просит Зеленского вмешаться

Окружной админсуд Киева заявляет о

Судьи Окружного административного суда столицы опубликовали обращение к президенту. Они утверждают, что их пытаются "очернить" финансируемые из-за границы силы, цель которых - подчинить себе судебную систему страны и таким образом лишить Украину суверенитета.

Обращение судей опубликовано на сайте Окружного админсуда, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его целиком.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного суда Киева, но и вокруг других органов судебной власти Украины.

В последнее время, несмотря на некоторые положительные сдвиги в коммуникации судов и общества, мы снова стали свидетелями беспрецедентного давления на судебную ветвь власти. Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции. Особенно уязвима та часть судебной системы, которая рассматривает споры граждан и юридических лиц с государством и его органами.

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Судебная система Украины - не идеальна, но месседжи, навязываемые обществу указанными лицами, не соответствуют действительности и являются ложными. Но, к сожалению, складывается впечатление, что правда и реальность - это не то, что интересует этих людей. Силы, которые финансируются и направляются из-за границы, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного - назначения иностранцев управлять украинскими судьями и судами.

Системность их действий дает основания говорить о существовании плана, в котором Украине отведена не слишком почетная роль. Плана, целью которого является установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы и, таким образом, установление контроля над украинским государством и его органами власти. Ведь тот, кто будет контролировать суды, будет иметь рычаг влияния на решения любого органа, включая решения Президента.

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Мы убеждены в том, что нынешняя ситуация вокруг Окружного административного суда города Киева - часть этого плана.

Нас обвиняют в позорных действиях, против нас настраивают общество. Однако, хотим напомнить, что все эти обвинения уже звучали год назад, и ни одно из них не было доказано в суде. Громкие заявления не выдержали обычной юридической проверки.

В конце концов, несмотря на наше горячее желание и обращения по этому поводу в правоохранительные органы, в прошлом году дело, которое сейчас снова раздувают, так и не было передано в суд. Нам не дали возможности отстоять свое честное имя - дело тихо "похоронили" те же люди, которые сейчас снова произносят громкие обвинения.

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Как и год назад, мы больше всех заинтересованы в установлении истины и готовы сотрудничать для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства. Единственное, чего мы просим - соблюдение Конституции и законов Украины. Чтобы ложная и недостоверная информация не распространялось до времени надлежащей проверки ее в судебном порядке установленным законом способом. Чтобы мы, судьи, могли аргументированно доказать абсурдность и фальшивость тех обвинений, которые в очередной раз звучат в наш адрес.

Также мы, как представители судебной ветви власти, как никто другой заинтересованы в проведении реальной судебной реформы, в возвращении доверия граждан к судам, внедрении в судопроизводство европейских принципов. Мы горячо приветствуем Ваши планы разработать и провести такую ​​реформу.

Далее на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец. ФОТО

В то же время, призываем Вас твердо стоять на страже интересов нашей страны и независимости судебной системы. Ведь это важнее любых скандалов и любых фамилий.

Уже не первый раз иностранные консультанты навязывают Украине "реформы", и не впервые в результате этих "реформ" выигрывают определенные круги за рубежом, а не украинские граждане. Однако, пока в Украине есть независимая судебная ветвь власти, много ошибок можно исправить, оставив развитую суверенную страну потомкам - тем, кто останется жить в нашей стране.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК: Не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством

Но если мы потеряем суверенитет, гарантом которого является, в частности, и независимая судебная система, мы перестанем быть хозяевами собственной жизни, собственного государства. А этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах!

С уважением и надеждой на Вашу государственную позицию, судьи Окружного административного суда города Киева".

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) судья (2648) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+22
Зашвилилось, гадючье кубло.
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21.07.2020 21:03
+16
А суддями будуть якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа і два стареньких Цапа.
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21.07.2020 21:01
+14
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1285580071303098368 2 ч

Ласкаво просимо до нашого зоопарку:
суддю Вовка захищатиме адвокат Заєць.
Я вже мовчу про те, що підозру в цій справі оголосили ще й Качуру))
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21.07.2020 20:56
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https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

https://mobile.twitter.com/Dredd_Director Judge Dredd https://mobile.twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1285580071303098368 2 ч

Ласкаво просимо до нашого зоопарку:
суддю Вовка захищатиме адвокат Заєць.
Я вже мовчу про те, що підозру в цій справі оголосили ще й Качуру))
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21.07.2020 20:56 Ответить
Малувато! Треба вужа, гадюку і жабу.
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21.07.2020 20:58 Ответить
А суддями будуть якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа і два стареньких Цапа.
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21.07.2020 21:01 Ответить
Очко-то поди не железное !
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21.07.2020 21:22 Ответить
Жодного факту тиску не заявлено, це голі слова.
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21.07.2020 20:57 Ответить
Еееех......, був ви у нас президент а не кловун!!! Він би дав цим смердючим покидькам в суддівських мантіях з окружної адмінбанди прервертнів достойну відповідь на їх гидотне, лицемірне, цинічне і наскрізь брехливе звернення. А так....... , наперед зрозуміло чим то все закінчиться.
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21.07.2020 22:35 Ответить
Якби був **********, якого з 2014 року обрала монобільшість в 54 відсотка, такого б не було. Так? Ти реально, або - сліпе, або - тупе
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22.07.2020 04:26 Ответить
а ти кончане.
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22.07.2020 08:09 Ответить
Судей на мыло!!!!
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21.07.2020 20:58 Ответить
Господарче?
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21.07.2020 20:59 Ответить
там еще не подъехал внезапный запор понос инсульт инфаркт утрата памяти невменяемость склероз ???? неее а чому саме????
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21.07.2020 21:02 Ответить
Чую как за одеялом клетчатым романа очередь выстраивается.
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21.07.2020 21:11 Ответить
З г**на не те що кулю а й мило не зробиш.
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21.07.2020 21:23 Ответить
Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного, в остальных ситуациях простите Вы нам и не нужны сами разруливаем, а тут позарились на все.
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21.07.2020 20:59 Ответить
НЕ поймёшь вас , Ивановых. Одни виноватят заграницу, другие Портнова. Может просто соблюдать букву закона, а не превращать его в дышло при судопроизводстве?
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21.07.2020 20:59 Ответить
"Глубокоуважаемый господин Президент!"
------------
Царь Батюшка помоги, совсем Сорос, кровосися заграничная, житья не даёт!
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21.07.2020 20:59 Ответить
та якось пох на суддів.
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21.07.2020 21:00 Ответить
Зашвилилось, гадючье кубло.
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21.07.2020 21:03 Ответить
"...единственное, что мы для себя просим - понять и простить."
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21.07.2020 21:03 Ответить
Снова "пиндосы" с пиченьками и наколотыми апельсинами,не?
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21.07.2020 21:03 Ответить
вони самі.... і на рюзге судья рук поднял...
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21.07.2020 21:06 Ответить
Салам алейкум , Мурзо!! Віка та здоров"я!! Задовбали ці америкоси з печенюшками та в валянках !!))
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21.07.2020 21:15 Ответить
Змеиное кубло ощетинилось.
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21.07.2020 21:04 Ответить
Серпентарій гадюк в мантіях.
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21.07.2020 21:05 Ответить
Кубло звичайних гельмінтів , які знесилюют державу!! Повна інвазія України !!!)))
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21.07.2020 21:18 Ответить
не вереццо, шо сменят мантии на робы арестанские...
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21.07.2020 21:04 Ответить
З цієї заяви стирчать вуха Портнова. А що це таке: "Ведь тот, кто будет контролировать суды, будет иметь рычаг влияния на решения любого органа, включая решения Президента." Ось зараз вони цим і займаються.
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21.07.2020 21:05 Ответить
"Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции."

Можно прям расплакаться от умиления! Они ведь, особенно судьи окружного админ-суда, совершенно не такие! Это все происки врагов-очернителей!
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21.07.2020 21:07 Ответить
Я читая плакаль....
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21.07.2020 21:08 Ответить
украинские судьи давно ассоциируются с такими понятиями как коррупция, лицемерие, бесчестие. Судьи ОАСКа, опровергните это.., покажите декларации о доходах.., ваши и ваших семей.
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21.07.2020 21:08 Ответить
Интересно а о беспрецендентной взятке кто нибудь бы заявил и обратился за помощью?
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21.07.2020 21:09 Ответить
Ветвь власти в Украине просит "порешать" другую ветвь. И это вбрасывается в новостную ленту как "так и надо". Это всё что нужно знать о соблюдении Конституции в нашей стране.
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21.07.2020 21:10 Ответить
Не было бы так смешно насколько это все грустно
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21.07.2020 21:12 Ответить
Нє,ну от просто цікаво,а як же янілох взагалі собі відреагує на оце такке собі... предьяву...
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21.07.2020 21:12 Ответить
візьме під особистий контроль
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21.07.2020 21:14 Ответить
А почему судьи не напишут заявление в полицию ?
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21.07.2020 21:13 Ответить
Окружной админсуд Киева заявляет о "беспрецедентном давлении" и просит Зеленского вмешаться - Цензор.НЕТ 3809
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21.07.2020 21:14 Ответить
"Подорвать доверие украинцев к судебной системе!" Я плакаль. Кривое, оно не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать...
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21.07.2020 21:16 Ответить
100% насквозь коррумпирована, и я объясню почему. Ключевое слово- "насквозь", тоесть от начала и до конца. Всем известно что за должность судьи надо заплатить весьма немалые деньги, иначе любой Вася может получить диплом и вершить правосудие! Так не бывает! А если человек 150000$ заплатил за должность, как он будет честно работать? Кто заплатит за справедливое решение? Никто! Поэтому они занимаются кривосудием, за бабки!
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21.07.2020 21:17 Ответить
Саме так,тому незрозуміло ,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему!!!)))))
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21.07.2020 21:29 Ответить
Как во Франции- брать за руки-ноги, и разбивать головы об стену. На смену им прийдут гораздо менее сребролюбивые!
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21.07.2020 21:34 Ответить
Україна на 100% корумпована !! Де не подивись ,скрізь корупція !!))
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21.07.2020 21:41 Ответить
Боишься измазать все стены?! Ничего, можно использовать гильотину, не зря ведь все те же французы придумали! Тоже жалко было стены марать нечестивыми мозгами!
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21.07.2020 21:45 Ответить
Помнится в 12 году в Харькове обезглавили всю семью судей во втором поколении( бляха-муха, прям "рабочая династия" ). Ау, исполнители, приглашаем тоже самое повторить с семьями этого окружного паноптикума.
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21.07.2020 21:18 Ответить
Да, так и не раскрыли вроде то преступление...
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21.07.2020 21:35 Ответить
По простому вони кажуть блаЗЕню, ми твої накази та забаганки виконували? Так виконували! Так ти маєш нас захистити, а ми відробимо стократно. От и подивимся що буде далі, адміністративний суд або суди Лінча.
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21.07.2020 21:27 Ответить
насправді саме так все і виглядає.
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22.07.2020 12:31 Ответить
Ні це не суд ,це зграя злочинців які виконують волю олігархів.
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21.07.2020 21:27 Ответить
100%
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21.07.2020 23:22 Ответить
ублюдочные твари, на вас не давить нужно беспрецедентно, а давить вас надо, гниды!
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21.07.2020 21:27 Ответить
Что тебе для этого не хватает ? Если нужен каток для асфальта ты только свисни.
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21.07.2020 21:32 Ответить
так зеля возьмет и перешибет всех зеленой шмарклей -вот и нет админсуда
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21.07.2020 21:30 Ответить
"Честное имя" отстоять...Да вас вешать ,не перевешать.
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21.07.2020 21:31 Ответить
Заскулили говнюки продажные! Видно на этот раз их наконец то крепко зацепили.
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21.07.2020 21:32 Ответить
К сожалению, надежды мало, что вообще до суда дойдёт. А если и дойдёт, то там и помрёт это дело после миллиона больничных, отводов, самоотводов, неявок, потеряных томов и т.п. - короче в той самой системе.
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21.07.2020 23:25 Ответить
завопили , кто в нашей стране верит судам ?
в нашей стране судам верят воры и взяточники , авторитеты и чурки , а законопослушные
граждане ( которых я знаю) почему-то не верят
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21.07.2020 21:36 Ответить
Краще б ваші мами, колядники в мантіях, вчасно зробили собі аборт. І не довелося б вас тепер душить.
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21.07.2020 21:45 Ответить
Гнойный прыщ заявил о "беспрецедентном давлении"
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21.07.2020 22:01 Ответить
Хмм...Типа:"Американцы хотят,чтоб мы не брали взятки-это геноцид!"
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21.07.2020 22:09 Ответить
БубАчка, вмішайся в судову гілку влади. Поруш Закон, ще раз
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21.07.2020 22:15 Ответить
Якщо й треба повернути смертну кару, то в першу чергу для суддів. Але вони хочуть, щоб суд розбирався з їх злочинами, сподіваючись, що як завжди викрутяться на різних процедурних помилках та корпораттвній солідарності. Але цих покидьків треба судити судом присяжних,що не передбачено законами. Не знаю, що з цього вийде, але впевнений, поки ці "вовки" сидять в українських судах, нормального життя ми не побачимо. За грати цю нечисть!
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21.07.2020 22:16 Ответить
Вічне питання судочинства : Хто судитиме Суддів :
Якісь їхні судівські зборища , які є тими самими суддями , тільки вже насудившими за багато років ?
Бред - так - але так побудована ще наша судова система ...

І типа -це все законно
Для всіх суддів + вищих посадових осіб - повинен діяти Суд Присяжних зі українськими суддями - іноземними громадянами- а їх є немало !
І присяжні- воїни які пройшли АТО ! Ней будуть в інвалідних візках (хоча я хотів би бачити їх цілком здоровими!) але вони будуть вирішувати по правді
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22.07.2020 04:56 Ответить
Во тварюки!! Мразота....
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21.07.2020 22:18 Ответить
урки
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21.07.2020 22:25 Ответить
Заметались крысы, если кто-то и подрывает суверинитет и вообще все что можно позоря нашу страну, то только эти грёбаные коррупционеры, их место на зоне!!!!
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21.07.2020 22:49 Ответить
А що, компетентність суддів впала до такого рівня, що вони не можуть скласти заюву про правопорушення відносно них? Тільки на скаргу Зеленському вистачило розуму? Так Зеленський не може вирішувати питання правопорушень, тільки в суд. Коло замкнулось
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21.07.2020 22:54 Ответить
Ой ржу не могу....
"финансируемые из-за границы силы" должны падать в суд на судей за наглую ложь и очернение репутации!!!Источник: https://censor.net/n3209410
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22.07.2020 01:43 Ответить
Ещё одно кобло бандитское про суверенитете заговорило.
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22.07.2020 02:26 Ответить
-
Тільки 2% населення вважає, що очищення українських судів відбувається ефективно - дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» представило результати соцопитування про обізнаність громадян про хід судової реформи.«Реформу правоохоронних органів громадяни відносять до п'яти важливих. Першою в цьому списку стоїть антикорупційна, а її успіх багато в чому залежить від реформи всієї судової системи, так як суди є останньою ланкою в реалізації антикорупційних заходів ».Ключові результати дослідження: Недоліки судової системи це корупція - 62% згадувань. Половина опитаних назвала проблему залежності судів від політики і олігархів, третина вказала на злочинні замовні судові рішення. В цілому негативні оцінки переважають над позитивними. І тільки жалюгідних 2% населення вважає, що очищення судів відбувається ефективно, ще 31% бачить лише незначні успіхи, але половина населення фактично взагалі не бачить в цьому ніякого прогресу. Адже суспільство так і не побачило звільнень більшості суддів перевертнів, яких воно вважає злочинцями і напевно вже ніколи і не побачить.
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22.07.2020 06:44 Ответить
Як вони самі чинили і чинять "безпрецедентний тиск" н своїми постановами, думали? Тепер їжте те чим пригощали інших
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22.07.2020 06:46 Ответить
Немає в Україні "судової системи".
Тому немає і її служителів.
Є тільки ОЗУ "судилище" із тупими продажними бандюганами.
І душити цей чиряк ще довго доведеться.
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22.07.2020 09:45 Ответить
 
 