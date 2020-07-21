Окружной админсуд Киева заявляет о "беспрецедентном давлении" и просит Зеленского вмешаться

Судьи Окружного административного суда столицы опубликовали обращение к президенту. Они утверждают, что их пытаются "очернить" финансируемые из-за границы силы, цель которых - подчинить себе судебную систему страны и таким образом лишить Украину суверенитета.

Обращение судей опубликовано на сайте Окружного админсуда, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его целиком.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного суда Киева, но и вокруг других органов судебной власти Украины.

В последнее время, несмотря на некоторые положительные сдвиги в коммуникации судов и общества, мы снова стали свидетелями беспрецедентного давления на судебную ветвь власти. Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции. Особенно уязвима та часть судебной системы, которая рассматривает споры граждан и юридических лиц с государством и его органами.

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Судебная система Украины - не идеальна, но месседжи, навязываемые обществу указанными лицами, не соответствуют действительности и являются ложными. Но, к сожалению, складывается впечатление, что правда и реальность - это не то, что интересует этих людей. Силы, которые финансируются и направляются из-за границы, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного - назначения иностранцев управлять украинскими судьями и судами.

Системность их действий дает основания говорить о существовании плана, в котором Украине отведена не слишком почетная роль. Плана, целью которого является установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы и, таким образом, установление контроля над украинским государством и его органами власти. Ведь тот, кто будет контролировать суды, будет иметь рычаг влияния на решения любого органа, включая решения Президента.

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Мы убеждены в том, что нынешняя ситуация вокруг Окружного административного суда города Киева - часть этого плана.

Нас обвиняют в позорных действиях, против нас настраивают общество. Однако, хотим напомнить, что все эти обвинения уже звучали год назад, и ни одно из них не было доказано в суде. Громкие заявления не выдержали обычной юридической проверки.

В конце концов, несмотря на наше горячее желание и обращения по этому поводу в правоохранительные органы, в прошлом году дело, которое сейчас снова раздувают, так и не было передано в суд. Нам не дали возможности отстоять свое честное имя - дело тихо "похоронили" те же люди, которые сейчас снова произносят громкие обвинения.

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Как и год назад, мы больше всех заинтересованы в установлении истины и готовы сотрудничать для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства. Единственное, чего мы просим - соблюдение Конституции и законов Украины. Чтобы ложная и недостоверная информация не распространялось до времени надлежащей проверки ее в судебном порядке установленным законом способом. Чтобы мы, судьи, могли аргументированно доказать абсурдность и фальшивость тех обвинений, которые в очередной раз звучат в наш адрес.

Также мы, как представители судебной ветви власти, как никто другой заинтересованы в проведении реальной судебной реформы, в возвращении доверия граждан к судам, внедрении в судопроизводство европейских принципов. Мы горячо приветствуем Ваши планы разработать и провести такую ​​реформу.

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В то же время, призываем Вас твердо стоять на страже интересов нашей страны и независимости судебной системы. Ведь это важнее любых скандалов и любых фамилий.

Уже не первый раз иностранные консультанты навязывают Украине "реформы", и не впервые в результате этих "реформ" выигрывают определенные круги за рубежом, а не украинские граждане. Однако, пока в Украине есть независимая судебная ветвь власти, много ошибок можно исправить, оставив развитую суверенную страну потомкам - тем, кто останется жить в нашей стране.

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Но если мы потеряем суверенитет, гарантом которого является, в частности, и независимая судебная система, мы перестанем быть хозяевами собственной жизни, собственного государства. А этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах!

С уважением и надеждой на Вашу государственную позицию, судьи Окружного административного суда города Киева".