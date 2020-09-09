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Новини Правосуддя
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НАБУ просить продовжити терміни розслідування у справі судді Вовка

НАБУ просить продовжити терміни розслідування у справі судді Вовка

У четвер, 10 вересня, у Вищому антикорупційному суді вирішуватимуть питання про продовження термінів попереднього розслідування у справі про створення злочинної організації та захоплення влади суддями Окружного адміністративного суду Києва на чолі з його головою Павлом Вовком.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру протидії корупції.

Розглядатиме питання суддя Андрій Біцюк. Засідання розпочнеться о 13:00.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади голови ОАСК Павла Вовка і суддів цього суду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. 

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.
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Топ коментарі
+5
Да посадите уже того ВОВКА, уже надоело слышать его фамилию в резонансных решениях
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09.09.2020 19:18
+3
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". - Щось у лiсi здохло
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09.09.2020 19:18
+2
Кто ж его посадит? Его кореша-судьи? Так у них круговая порука.
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09.09.2020 19:39
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Да посадите уже того ВОВКА, уже надоело слышать его фамилию в резонансных решениях
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09.09.2020 19:18 Відповісти
Кто ж его посадит? Его кореша-судьи? Так у них круговая порука.
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09.09.2020 19:39 Відповісти
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". - Щось у лiсi здохло
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09.09.2020 19:18 Відповісти
Каков бы одиозным не был этот Вовк в вину ему почему то поставили только то, что он вынес решение, что деньги Суркисов - их деньги, а не новых владельцев Привата. Больше грехов у него не было.
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09.09.2020 19:39 Відповісти
Да ладно, издеваешься? Там и коррупция, и попытка захвата государственной власти.
И дело по нему никак не связано с Приватбанком.
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09.09.2020 19:41 Відповісти
Він про іншого вовка каже.
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09.09.2020 19:44 Відповісти
ну да что б он успел купить билет на автобус Киев -Харьков- Ростов
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09.09.2020 19:49 Відповісти
И об этом...https://focus.ua/politics/462799-bogdan_u_gordona_kolomoyskiy Ни один из олигархов не влияет на президента, - в годы ссср тоже проституции не было
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09.09.2020 20:10 Відповісти
надо было делом заниматься, а не ротердамом
а то хорошо устроились, хорошая зарплата, дорогие носки, можно годами расследовать. да ещё заносили наверное за политическое преследование
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09.09.2020 21:52 Відповісти
 
 