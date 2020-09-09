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Новости Правосудие
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НАБУ просит продлить сроки расследования по делу судьи Вовка

НАБУ просит продлить сроки расследования по делу судьи Вовка

В четверг, 10 сентября, в Высшем антикоррупционном суде будут решать вопрос о продлении сроков предварительного расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного административного суда Киева во главе с его председателем Павлом Вовком.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра противодействия коррупции.

Рассматривать вопрос будет судья Андрей Бицюк. Заседание начнется в 13:00.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности главу ОАСК Павла Вовка и судей этого суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Также читайте: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

Читайте также: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

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Топ комментарии
+5
Да посадите уже того ВОВКА, уже надоело слышать его фамилию в резонансных решениях
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09.09.2020 19:18
+3
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". - Щось у лiсi здохло
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09.09.2020 19:18
+2
Кто ж его посадит? Его кореша-судьи? Так у них круговая порука.
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09.09.2020 19:39
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Да посадите уже того ВОВКА, уже надоело слышать его фамилию в резонансных решениях
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09.09.2020 19:18 Ответить
Кто ж его посадит? Его кореша-судьи? Так у них круговая порука.
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09.09.2020 19:39 Ответить
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". - Щось у лiсi здохло
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09.09.2020 19:18 Ответить
Каков бы одиозным не был этот Вовк в вину ему почему то поставили только то, что он вынес решение, что деньги Суркисов - их деньги, а не новых владельцев Привата. Больше грехов у него не было.
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09.09.2020 19:39 Ответить
Да ладно, издеваешься? Там и коррупция, и попытка захвата государственной власти.
И дело по нему никак не связано с Приватбанком.
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09.09.2020 19:41 Ответить
Він про іншого вовка каже.
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09.09.2020 19:44 Ответить
ну да что б он успел купить билет на автобус Киев -Харьков- Ростов
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09.09.2020 19:49 Ответить
И об этом...https://focus.ua/politics/462799-bogdan_u_gordona_kolomoyskiy Ни один из олигархов не влияет на президента, - в годы ссср тоже проституции не было
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09.09.2020 20:10 Ответить
надо было делом заниматься, а не ротердамом
а то хорошо устроились, хорошая зарплата, дорогие носки, можно годами расследовать. да ещё заносили наверное за политическое преследование
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09.09.2020 21:52 Ответить
 
 