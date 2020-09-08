У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК
Офис Президента в ответ на требования разобраться с судьей Павлом Вовком и Окружным админсудом ответил, что это не входит в полномочия главы государства.
В Центре противодействия коррупции обратили внимание, что глава государства в разных ситуациях неодинаково интерпретирует свои полномочия, передает Цензор.НЕТ.
"Офис Президента в ответ на требования разобраться с судьей Вовком и Окружным админсудом: "Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей".
Президент Зеленский об инспекции ремонта дорог в регионах: "Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит".
Кривосудие Вовка и круговая порука в судебной системе - не мои полномочия, отстаньте от меня. Ремонт дорог и аэропортов - не мои полномочия, но ничего страшного, - комментируют в ЦПК.
Также в организации отмечают, что у президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда. "Просто избирателям об этом никто не говорит. А мы расскажем", - пишут в ЦПК.
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности главу ОАСК Павла Вовка и судей этого суда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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До речі, а з якої радості Зеленського називають "зрадником"?
Зрадник - той, хто був "своїм", а потім зрадив.
Зеленський, який в своєму шоу уродів висміював Майданівців та Українську Армію - ніколи не був, не є, і не буде українцем.
Він не зрадник, а звичайний ворог.
"Та сторона".
От якщо він почне діяти в інетресах України і цим зрадить своїх друзів малоросів та росіян - тоді він буде зрадником.
А поки що - називайте речі своїми іменами.
дровами, керосином,бензином і вугіллям..
І податкову теж..
🤑
Тєрзают смутныя самнєнья- парламєнтская рєспубліка у Нас ілі какатоя хрінджамахєрія?
🤗
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
Вже 30(!!) років!!
😁
А вместо ОАСК кто будет ? Судиться же где-то людям и фирмам надо с налоговой, с госадминистрацией, с пенсионным фондом . . . Правильно - сделают ОАСК #2. А гарантии, что он будет белый и пушистый есть ? Правильно - нет. И не может быть. Потому что суд отражает состояние общества - офигевшего от безнаказанности за любой беспредел, ленивого, коррумпированного и тупого.
Если есть претензии к конкретным судьям, так разберитесь с ними через Высший Совет Правосудия, если есть основания. Наберите туда новых, "белых и пушистых". Зачем разгонять всю организацию ? Сколько денег будет выкинуто на создание нового суда, а времени сколько . . . Ладно бы с гарантией результата, но ведь нет её, этой гарантии. "Перезагрузили" апелляции и что ? В основном работают те самые кадры, качество работы не стало лучше, только задержка процессов из-за "реформы" на недели и месяцы прошла.
Вспомните басню Крылова : "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".