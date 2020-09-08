РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11976 посетителей онлайн
Новости
5 387 24
Вовк_Павел (259) Центр противодействия коррупции (240) Окружной админсуд Киева (396)

У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК

У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК

Офис Президента в ответ на требования разобраться с судьей Павлом Вовком и Окружным админсудом ответил, что это не входит в полномочия главы государства.

В Центре противодействия коррупции обратили внимание, что глава государства в разных ситуациях неодинаково интерпретирует свои полномочия, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента в ответ на требования разобраться с судьей Вовком и Окружным админсудом: "Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей".

Президент Зеленский об инспекции ремонта дорог в регионах: "Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году

Кривосудие Вовка и круговая порука в судебной системе - не мои полномочия, отстаньте от меня. Ремонт дорог и аэропортов - не мои полномочия, но ничего страшного, - комментируют в ЦПК.

Также в организации отмечают, что у президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда. "Просто избирателям об этом никто не говорит. А мы расскажем", - пишут в ЦПК.

У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК 01

Также читайте: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности главу ОАСК Павла Вовка и судей этого суда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
https://mobile.twitter.com/_dopeless

https://mobile.twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless @_dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless/status/1303292961103532033 4 ч

До речі, а з якої радості Зеленського називають "зрадником"?
Зрадник - той, хто був "своїм", а потім зрадив.
Зеленський, який в своєму шоу уродів висміював Майданівців та Українську Армію - ніколи не був, не є, і не буде українцем.
Він не зрадник, а звичайний ворог.
"Та сторона".

От якщо він почне діяти в інетресах України і цим зрадить своїх друзів малоросів та росіян - тоді він буде зрадником.
А поки що - називайте речі своїми іменами.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:15
+11
У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7837
показать весь комментарий
08.09.2020 19:26
+9
У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3921
показать весь комментарий
08.09.2020 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://mobile.twitter.com/_dopeless

https://mobile.twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless @_dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless/status/1303292961103532033 4 ч

До речі, а з якої радості Зеленського називають "зрадником"?
Зрадник - той, хто був "своїм", а потім зрадив.
Зеленський, який в своєму шоу уродів висміював Майданівців та Українську Армію - ніколи не був, не є, і не буде українцем.
Він не зрадник, а звичайний ворог.
"Та сторона".

От якщо він почне діяти в інетресах України і цим зрадить своїх друзів малоросів та росіян - тоді він буде зрадником.
А поки що - називайте речі своїми іменами.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:15 Ответить
И не только Окружного но и Верховного тоже...
показать весь комментарий
08.09.2020 19:30 Ответить
Если ему уХйло доверило ликвидировать страну Украина , то шо там адмисуд для Ермака...
показать весь комментарий
08.09.2020 19:16 Ответить
Причем тут сам суд? Можна ж просто посадить Вовка, Портнова и пр.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:16 Ответить
Над тим хто прийшов саджати висить зрада НАЙВИЩОГО РІВНЯ КЕРІВНИКА у державі... Він тепер зас...ить й Пороха саджати не те шо Вовка з Портновим
показать весь комментарий
08.09.2020 19:43 Ответить
наразі ж - нічого нового

У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3075
показать весь комментарий
08.09.2020 19:17 Ответить
так виглядає зє-накид

У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8553
показать весь комментарий
08.09.2020 19:18 Ответить
А можна еще и здание суда сжечь. Как єто поможет?
показать весь комментарий
08.09.2020 19:18 Ответить
Благодарнія громадянини будуть гасити несподіванну пожежу , хто чим зможе-
дровами, керосином,бензином і вугіллям..
І податкову теж..
🤑
показать весь комментарий
08.09.2020 19:23 Ответить
Імпотенція??
Тєрзают смутныя самнєнья- парламєнтская рєспубліка у Нас ілі какатоя хрінджамахєрія?
🤗
показать весь комментарий
08.09.2020 19:20 Ответить
Спалите свої суди і податкові будете кормити чужі. Винятків ще не було)
показать весь комментарий
08.09.2020 19:28 Ответить
Вони й таки не для Народу(суди)..
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
Вже 30(!!) років!!
😁
показать весь комментарий
08.09.2020 19:35 Ответить
Он же за 40 миллионов граждан отвечает, а на каждого отдельно ему насрать.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:21 Ответить
У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3921
показать весь комментарий
08.09.2020 19:22 Ответить
Т е еслі би покачественНЄЄ колеса ілі послабее палкі...
показать весь комментарий
08.09.2020 19:46 Ответить
Тікі тік!
показать весь комментарий
08.09.2020 19:51 Ответить
У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7837
показать весь комментарий
08.09.2020 19:26 Ответить
Зеля просто не в курсе
показать весь комментарий
08.09.2020 19:33 Ответить
Вы что, не видите? Президент просто выстраивает свою зону комфорта. А дальше - хоть трава не расти. Самый зелёный из нелохов.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:42 Ответить
зона комфорта подпорчена необходмостью нє снімать памперси
показать весь комментарий
08.09.2020 19:44 Ответить
У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК - Цензор.НЕТ 723
показать весь комментарий
08.09.2020 20:09 Ответить
Некогда ему, он занят тем что не входит в его полномочия, и до своих полномочий у него руки не доходят.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:14 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
показать весь комментарий
08.09.2020 20:21 Ответить
Я одно не пойму - откуда это маниакальное желание "ликвидировать ОАСК" как учреждение ? Даже на уровне уже требования МВФ . . .
А вместо ОАСК кто будет ? Судиться же где-то людям и фирмам надо с налоговой, с госадминистрацией, с пенсионным фондом . . . Правильно - сделают ОАСК #2. А гарантии, что он будет белый и пушистый есть ? Правильно - нет. И не может быть. Потому что суд отражает состояние общества - офигевшего от безнаказанности за любой беспредел, ленивого, коррумпированного и тупого.
Если есть претензии к конкретным судьям, так разберитесь с ними через Высший Совет Правосудия, если есть основания. Наберите туда новых, "белых и пушистых". Зачем разгонять всю организацию ? Сколько денег будет выкинуто на создание нового суда, а времени сколько . . . Ладно бы с гарантией результата, но ведь нет её, этой гарантии. "Перезагрузили" апелляции и что ? В основном работают те самые кадры, качество работы не стало лучше, только задержка процессов из-за "реформы" на недели и месяцы прошла.
Вспомните басню Крылова : "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".
показать весь комментарий
08.09.2020 20:46 Ответить
 
 