ВСП не стал отстранять главу ОАСК Вовка
Высший совет правосудия принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".
Такое решение члены ВСП приняли во вторник, рассмотрев ходатайство генпрокурора.
Аргументом для отказа стал тот факт, что Вовку неправильно вручили подозрение, когда он пребывал в отпуске.
Напомним, ранее Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Также на Цензор.НЕТ: Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1300836095056400399 14 мин
В зеленском мы ошиблись. Нам нужен Пиночет или Дядько Линч. Никакие реформы не в состоянии изменить то, шо має бути пижжене та стрлRне, як казав поет Кузьма.
а наказать прокурора, допустим понижением в звании. слабо??? Или типа оно не знало что в отпуске вручать никому ничего не получится? а может, взяло денег даже чтоб так "ошибиться"?
Наступного разу, коли захочете когось вбити чи щось вкрасти, то ПІСЛЯ ЗЛОЧИНУ ОДРАЗУ ЙДІТЬ У ВІДПУСТКУ і ніхто не зможе вже "правильно" вручити підозру, і все буде ЧІТКО!