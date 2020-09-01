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ВСП не стал отстранять главу ОАСК Вовка

ВСП не стал отстранять главу ОАСК Вовка

Высший совет правосудия принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".

Такое решение члены ВСП приняли во вторник, рассмотрев ходатайство генпрокурора.

Аргументом для отказа стал тот факт, что Вовку неправильно вручили подозрение, когда он пребывал в отпуске.

Напомним, ранее Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Читайте также: ВСП отказался транслировать заседание по делу подозреваемых в захвате власти судей ОАСК

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также на Цензор.НЕТ: Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Венедиктова Ирина (726) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+36
собственно, вот и все, что нужно знать о правовой системе в Украине - судья автоматически перестает быть преступником когда ему не правильно вручили подозрение... когда судья в отпуске - ему подозрение вручать нельзя? может грабить, убивать, насиловать на вполне законных основаниях? с другой стороны - генпрокурор оказывается не в курсе как правильно вручать судье подозрение... клоунада продолжается
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01.09.2020 15:39
+20
кто бы сомневался. иначе завтра их самих отстранят
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01.09.2020 15:29
+18
Завтра будет ровно год, как буба обещал еженедельно снимать мантии с недоброчестных судей.
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.(Цензор.нет)
По прошествии не 100 и не 200 дней, сколько снято мантий с недоброчестных судей?
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01.09.2020 15:46
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ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8929
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01.09.2020 18:42 Ответить
Всю эту ******** покрывает САваков !!!!
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01.09.2020 18:47 Ответить
Круговая порука... и без коренного изменения системы, когда суды, судьи и примкнувшие к ним прокуроры станут подконтрольны народу, с этой порукой, этим безобразием, ничего сделать невоможно.
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01.09.2020 18:56 Ответить
ВСП есть судейская преступная круговая порука, цель, как и у всех уголовников - получить возможность делать все.что угодно и чтобы им за это ничего не было.
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01.09.2020 19:49 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
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https://twitter.com/Rage4oK
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K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1300836095056400399 14 мин

В зеленском мы ошиблись. Нам нужен Пиночет или Дядько Линч. Никакие реформы не в состоянии изменить то, шо має бути пижжене та стрлRне, як казав поет Кузьма.
ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 354
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01.09.2020 19:58 Ответить
Прокуроры- это пи-пи-пи.....
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01.09.2020 20:01 Ответить
Аргументом для отказа стал тот факт, что Вовку неправильно вручили подозрение, когда он пребывал в отпуске.

а наказать прокурора, допустим понижением в звании. слабо??? Или типа оно не знало что в отпуске вручать никому ничего не получится? а может, взяло денег даже чтоб так "ошибиться"?
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01.09.2020 20:29 Ответить
....разом нас багато... нас не подолати....
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02.09.2020 01:19 Ответить
ОТ СУУУУКИ!!!! рука руку миє!

Наступного разу, коли захочете когось вбити чи щось вкрасти, то ПІСЛЯ ЗЛОЧИНУ ОДРАЗУ ЙДІТЬ У ВІДПУСТКУ і ніхто не зможе вже "правильно" вручити підозру, і все буде ЧІТКО!
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02.09.2020 05:57 Ответить
Вища рада правосуддя- кодла продажных сепарских тварей, которую немедленно нужно разогнать. Эти ублюдки- враг №1 в Украине, на сегодняшний момент.
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04.09.2020 10:11 Ответить
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