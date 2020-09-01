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ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка

ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка

Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс Україна".

Таке рішення члени ВРП ухвалили у вівторок, розглянувши клопотання генпрокурора.

Аргументом для відмови став той факт, що Вовку неправильно вручили підозру, коли він перебував у відпустці.

Нагадаємо, раніше Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

Також читайте: ВРП відмовилася транслювати засідання у справі підозрюваних у захопленні влади суддів ОАСК

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Венедіктова Ірина (829) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+36
собственно, вот и все, что нужно знать о правовой системе в Украине - судья автоматически перестает быть преступником когда ему не правильно вручили подозрение... когда судья в отпуске - ему подозрение вручать нельзя? может грабить, убивать, насиловать на вполне законных основаниях? с другой стороны - генпрокурор оказывается не в курсе как правильно вручать судье подозрение... клоунада продолжается
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01.09.2020 15:39
+20
кто бы сомневался. иначе завтра их самих отстранят
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01.09.2020 15:29
+18
Завтра будет ровно год, как буба обещал еженедельно снимать мантии с недоброчестных судей.
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.(Цензор.нет)
По прошествии не 100 и не 200 дней, сколько снято мантий с недоброчестных судей?
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01.09.2020 15:46
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ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8929
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01.09.2020 18:42 Відповісти
Всю эту ******** покрывает САваков !!!!
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01.09.2020 18:47 Відповісти
Круговая порука... и без коренного изменения системы, когда суды, судьи и примкнувшие к ним прокуроры станут подконтрольны народу, с этой порукой, этим безобразием, ничего сделать невоможно.
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01.09.2020 18:56 Відповісти
ВСП есть судейская преступная круговая порука, цель, как и у всех уголовников - получить возможность делать все.что угодно и чтобы им за это ничего не было.
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01.09.2020 19:49 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1300836095056400399 14 мин

В зеленском мы ошиблись. Нам нужен Пиночет или Дядько Линч. Никакие реформы не в состоянии изменить то, шо має бути пижжене та стрлRне, як казав поет Кузьма.
ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 354
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01.09.2020 19:58 Відповісти
Прокуроры- это пи-пи-пи.....
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01.09.2020 20:01 Відповісти
Аргументом для отказа стал тот факт, что Вовку неправильно вручили подозрение, когда он пребывал в отпуске.

а наказать прокурора, допустим понижением в звании. слабо??? Или типа оно не знало что в отпуске вручать никому ничего не получится? а может, взяло денег даже чтоб так "ошибиться"?
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01.09.2020 20:29 Відповісти
....разом нас багато... нас не подолати....
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02.09.2020 01:19 Відповісти
ОТ СУУУУКИ!!!! рука руку миє!

Наступного разу, коли захочете когось вбити чи щось вкрасти, то ПІСЛЯ ЗЛОЧИНУ ОДРАЗУ ЙДІТЬ У ВІДПУСТКУ і ніхто не зможе вже "правильно" вручити підозру, і все буде ЧІТКО!
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02.09.2020 05:57 Відповісти
Вища рада правосуддя- кодла продажных сепарских тварей, которую немедленно нужно разогнать. Эти ублюдки- враг №1 в Украине, на сегодняшний момент.
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04.09.2020 10:11 Відповісти
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