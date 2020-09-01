ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка
Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс Україна".
Таке рішення члени ВРП ухвалили у вівторок, розглянувши клопотання генпрокурора.
Аргументом для відмови став той факт, що Вовку неправильно вручили підозру, коли він перебував у відпустці.
Нагадаємо, раніше Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
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В зеленском мы ошиблись. Нам нужен Пиночет или Дядько Линч. Никакие реформы не в состоянии изменить то, шо має бути пижжене та стрлRне, як казав поет Кузьма.
а наказать прокурора, допустим понижением в звании. слабо??? Или типа оно не знало что в отпуске вручать никому ничего не получится? а может, взяло денег даже чтоб так "ошибиться"?
Наступного разу, коли захочете когось вбити чи щось вкрасти, то ПІСЛЯ ЗЛОЧИНУ ОДРАЗУ ЙДІТЬ У ВІДПУСТКУ і ніхто не зможе вже "правильно" вручити підозру, і все буде ЧІТКО!