УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11428 відвідувачів онлайн
Новини
1 332 12
НАБУ (4981) Венедіктова (829) Окружний адмінсуд Києва (536)

Венедіктова: Матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК у мене досі немає

Венедіктова: Матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК у мене досі немає

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не отримала від Національного антикорупційного бюро матеріали по суддям Окружного адмінстративного суду Києва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила, виступаючи під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 вересня.

"Пройшло більше трьох місяців з моменту повідомлення про підозру. Матеріалів від НАБУ з тих пір у мене на столі немає", - сказала вона.

Читайте також: НАБУ просить продовжити терміни розслідування у справі судді Вовка

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
В канцелярии возьми по входящим номерам. Оторви клешню, и позвони в НАБУ дадут номера исходящие. Если вообще тупая, то можно и в ФПС.
показати весь коментар
15.09.2020 11:57
+2
А откуда им взяться ,всем и так известно ,что в Украине судьи честнейшие ребята даже пробы негде ставить ...
показати весь коментар
15.09.2020 12:02
+2
ага нема расскажу из опыта адвоката..... младой я был еще адвоката попало ко мне уголовное первое дело и закончилось грандиозным позором для милиции и прокуратуры... в суде вылезли настолько пикатные подробности как оперативники подгоняли доказательства какие прорехи допустило следствие и прокуратура то можно сериал поставить по итогу разбой отпал... нет он был но повесили на моего клиента а вот кого то прикрывали или прикрывали недоработку и не раскрытие по горячим следам реального разбоя короче прокурору в суде пришлось клянчить вернуть им дело на доработку потом опять суд и приговор пишу кассацию а дела нема сроки уходят... а у меня только краткая жалоба подана... а написать полную с аргументами жалобу не могу... дело просто в 2-3 томах (не помню) исчезло перерыли все канцелярии суда, канцелярию и кабинеты прокуратуры даже рай отдел милиции- и хоть тресни- нема дела.. зашел я к судье до конца срока на подачу полной жалобы осталось 3 (трое суток) ***я к судье так и так мол что будем делать..или мне писать жалобу в управление юстиции и облсуд и КГБ??? судья подпрыгнув от таких моих слов заявила жди я сейчас и вылетела из кабинета оставив меня в нем одного я сижу жду тут звонок на телефон кабинета судье я беру трубку кто то чего там спрашивал- но не в этом главное СМОТРЮ СТУЛ НА КОТОРОМ СИДИТ СУДЬЯ покрыт шалью а под ней смотрю просматриваются корочки каких то дел.... я приподнимаю шаль и чуть не матюкнувся тогда я еще был культурным.. и вижу свое пропавшее уголовное дело в 2-3 томах... так мягко случайно (ой ли ?!) припавшее под 5 точкой у судьи... я беру дела складываю в стопочку тома прижимаю их к своей груди тут входим мадама судья... смотрит на меня я на нее она а где ты нашел дело я ей грубо так да там судья каким вы место к унитазу припадаете... он покраснела я ее прерываю и говорю будет считать что у вас длительный склероз и ничего более с тех пор каждый раз когда у нее что то пропадала она сама при мне просматривала все что подсовывала под свою оппу (была у не такая привычка) вот и думаю может у Генерального Прокурора также склероз.... встаньте и посмотрите под ..оппой.. может там дела давно припавшие лежат дела уголовные...???????????????
показати весь коментар
15.09.2020 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В канцелярии возьми по входящим номерам. Оторви клешню, и позвони в НАБУ дадут номера исходящие. Если вообще тупая, то можно и в ФПС.
показати весь коментар
15.09.2020 11:57 Відповісти
Венедиктова: Материалов от НАБУ по судьям ОАСК у меня до сих пор нет - Цензор.НЕТ 2763
показати весь коментар
15.09.2020 11:59 Відповісти
ага нема расскажу из опыта адвоката..... младой я был еще адвоката попало ко мне уголовное первое дело и закончилось грандиозным позором для милиции и прокуратуры... в суде вылезли настолько пикатные подробности как оперативники подгоняли доказательства какие прорехи допустило следствие и прокуратура то можно сериал поставить по итогу разбой отпал... нет он был но повесили на моего клиента а вот кого то прикрывали или прикрывали недоработку и не раскрытие по горячим следам реального разбоя короче прокурору в суде пришлось клянчить вернуть им дело на доработку потом опять суд и приговор пишу кассацию а дела нема сроки уходят... а у меня только краткая жалоба подана... а написать полную с аргументами жалобу не могу... дело просто в 2-3 томах (не помню) исчезло перерыли все канцелярии суда, канцелярию и кабинеты прокуратуры даже рай отдел милиции- и хоть тресни- нема дела.. зашел я к судье до конца срока на подачу полной жалобы осталось 3 (трое суток) ***я к судье так и так мол что будем делать..или мне писать жалобу в управление юстиции и облсуд и КГБ??? судья подпрыгнув от таких моих слов заявила жди я сейчас и вылетела из кабинета оставив меня в нем одного я сижу жду тут звонок на телефон кабинета судье я беру трубку кто то чего там спрашивал- но не в этом главное СМОТРЮ СТУЛ НА КОТОРОМ СИДИТ СУДЬЯ покрыт шалью а под ней смотрю просматриваются корочки каких то дел.... я приподнимаю шаль и чуть не матюкнувся тогда я еще был культурным.. и вижу свое пропавшее уголовное дело в 2-3 томах... так мягко случайно (ой ли ?!) припавшее под 5 точкой у судьи... я беру дела складываю в стопочку тома прижимаю их к своей груди тут входим мадама судья... смотрит на меня я на нее она а где ты нашел дело я ей грубо так да там судья каким вы место к унитазу припадаете... он покраснела я ее прерываю и говорю будет считать что у вас длительный склероз и ничего более с тех пор каждый раз когда у нее что то пропадала она сама при мне просматривала все что подсовывала под свою оппу (была у не такая привычка) вот и думаю может у Генерального Прокурора также склероз.... встаньте и посмотрите под ..оппой.. может там дела давно припавшие лежат дела уголовные...???????????????
показати весь коментар
15.09.2020 12:14 Відповісти
Ситник, а тепер ваш вихід! За спростуванням
показати весь коментар
15.09.2020 12:00 Відповісти
Застряли в Коридорах Власти.
показати весь коментар
15.09.2020 12:01 Відповісти
А откуда им взяться ,всем и так известно ,что в Украине судьи честнейшие ребята даже пробы негде ставить ...
показати весь коментар
15.09.2020 12:02 Відповісти
Э - эффективность
бумажки между собой донести не могут
показати весь коментар
15.09.2020 12:05 Відповісти
А хто помітив, як вона доповідала з трибуни про себе в чоловічому роді?
"я сказав ... подумав. ... вирішив ..." Це з її доповіді.
Вона - гемофродіт?
показати весь коментар
15.09.2020 12:05 Відповісти
Ну, теперь мы знаем, что хоть стол у нее есть. Самый беспомощный Ген прокурор в мире.
показати весь коментар
15.09.2020 12:07 Відповісти
Добре, що матеріали на Порошенка з ДБР оперативно надходять. Там л ше підписали, а у Венедиктовох вже Вайбер сигналить. Насправді це просто доказ, що ДБР і прокуратура контролю ься з одного центру(Портний), а НАБУ - ні. Тому і йдуть атаки на Ситника, щоб теж контролювався з того ж центру.
показати весь коментар
15.09.2020 13:34 Відповісти
Ей сбрехать как 2 пальца обмочить !
показати весь коментар
15.09.2020 13:57 Відповісти
т.е. попросить в оаск разрешение на прослушку судей оаск...!?!? Страна непуганых идиотов !!!
показати весь коментар
15.09.2020 16:09 Відповісти
 
 