КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец

У КЖРК два основных собственника – группа "Приват", и группа "Метинвест", владеющие по 50% предприятия. При этом группа "Приват" управляет предприятием.

Об этом сообщил председатель Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) в рамках подписанного с работниками предприятия меморандума о взаимопонимании и выполнении встречных требований повысила с 1 сентября текущего года тарифные ставки и должностные оклады.

Согласно официальному пресс-релизу КЖРК, меморандум был подписан 10 сентября в присутствии народного депутата - председателя Национального профсоюза горняков Украины Михаила Волынца после продолжавшихся с 4 сентября 2020 года переговоров с протестующими работниками предприятия.

В документах не указывается уровень повышения ставок, однако известно, что он не удовлетворил протестующих, которые требуют повышения зарплаты до эквивалента $1000. Протестующие также требуют улучшения условий работы и охраны труда.

В связи с этим главное управление Гоструда в Днепропетровской области по поручению премьер-министра с 10 сентября начало на КЖРК внеплановую проверку соблюдения законодательства о труде в период с 1 января 2013 года до 1 сентября 2020 года.

Администрация призвала всех работников предприятия прекратить подвергать себя опасности, подняться на поверхность и предоставить возможность коллективу предприятия вернуться к нормальному трудовому процессу.

Как сообщил Волынец в интервью одному из одесских телеканалов в понедельник, работники КЖРК требуют повысить и проиндексировать зарплату, соблюдать вопросы охраны труды и ТБ, добавив, что ранее на предприятии отсутствовал социальный диалог.

"Я 10 дней назад говорил с премьер-министром, было рекомендовано провести переговоры с администрацией, собственником предприятия. Переговоры начались, но зашли в тупик. И сейчас под землей 195 человек протестуют, а максимальное количество протестующих работников под землей достигало 414 человек", - констатировал профлидер.

По его словам, у КЖРК два основных собственника – группа "Приват", и группа "Метинвест", владеющие по 50% предприятия. При этом группа "Приват" управляет предприятием.

"При этом Коломойский (бизнесмен Игорь Коломойский. – ИФ) втянул (в предприятие. - ИФ) Ярославского (бизнесмен Александр Ярославский. – ИФ) и документально оформили присутствие четырех компаний Ярославского. Есть только один выход в данной ситуации - президент должен звонить второму собственнику, Коломойскому", - убежден Волынец.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

Агентству "Интерфакс-Украина" в компании официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию на шахтах.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".