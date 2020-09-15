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Волынец (158) шахтеры (655)

КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец

КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет

У КЖРК два основных собственника – группа "Приват", и группа "Метинвест", владеющие по 50% предприятия. При этом группа "Приват" управляет предприятием.

Об этом сообщил председатель Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) в рамках подписанного с работниками предприятия меморандума о взаимопонимании и выполнении встречных требований повысила с 1 сентября текущего года тарифные ставки и должностные оклады.

Согласно официальному пресс-релизу КЖРК, меморандум был подписан 10 сентября в присутствии народного депутата - председателя Национального профсоюза горняков Украины Михаила Волынца после продолжавшихся с 4 сентября 2020 года переговоров с протестующими работниками предприятия.

В документах не указывается уровень повышения ставок, однако известно, что он не удовлетворил протестующих, которые требуют повышения зарплаты до эквивалента $1000. Протестующие также требуют улучшения условий работы и охраны труда.

В связи с этим главное управление Гоструда в Днепропетровской области по поручению премьер-министра с 10 сентября начало на КЖРК внеплановую проверку соблюдения законодательства о труде в период с 1 января 2013 года до 1 сентября 2020 года.

Администрация призвала всех работников предприятия прекратить подвергать себя опасности, подняться на поверхность и предоставить возможность коллективу предприятия вернуться к нормальному трудовому процессу.

Как сообщил Волынец в интервью одному из одесских телеканалов в понедельник, работники КЖРК требуют повысить и проиндексировать зарплату, соблюдать вопросы охраны труды и ТБ, добавив, что ранее на предприятии отсутствовал социальный диалог.

"Я 10 дней назад говорил с премьер-министром, было рекомендовано провести переговоры с администрацией, собственником предприятия. Переговоры начались, но зашли в тупик. И сейчас под землей 195 человек протестуют, а максимальное количество протестующих работников под землей достигало 414 человек", - констатировал профлидер.

По его словам, у КЖРК два основных собственника – группа "Приват", и группа "Метинвест", владеющие по 50% предприятия. При этом группа "Приват" управляет предприятием.

"При этом Коломойский (бизнесмен Игорь Коломойский. – ИФ) втянул (в предприятие. - ИФ) Ярославского (бизнесмен Александр Ярославский. – ИФ) и документально оформили присутствие четырех компаний Ярославского. Есть только один выход в данной ситуации - президент должен звонить второму собственнику, Коломойскому", - убежден Волынец.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

Агентству "Интерфакс-Украина" в компании официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию на шахтах.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
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Топ комментарии
+4
учителя заколачивают по 4000 евро, а шахтерам не хотят платить какие -то жалкие 1000 долларов, ведь это грабеж
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15.09.2020 15:14
+2
Тобто, Юзік спускався в шахту умовляти працівників Коломойського?
КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 9886
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15.09.2020 15:05
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Фига себе, они говорили что средняя зарплата около 10 тыс. а а хотят минимум 1000 баксов, тоесть почти в 3 раза повышение.
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15.09.2020 14:59 Ответить
Потом арселоровцы начнут котлы тушить и ковши козлить. А скажут чем они типа хуже шахтеров, они мол еще раньше тыщу баксов требовали. За металлургами дворники подтянутся, начнут мусор самосвалами ссыпать прямо на улицах и тоже штуку требовать...)))
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15.09.2020 17:56 Ответить
Тобто, Юзік спускався в шахту умовляти працівників Коломойського?
КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 9886
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15.09.2020 15:05 Ответить
Реально аж смешно. Ещё бы сам Беня туда спустился или сначала Вову туда запустил для пиара очередного
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15.09.2020 16:34 Ответить
Разве что запугивать, что он их сожрёт)) Впрочем, будем реалистами - Беня не пойдёт на уступки, во всяком случае те условия, что они выдвигают сейчас, это сразу мимо.
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16.09.2020 00:13 Ответить
А кто управляет Волынцом?
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15.09.2020 15:14 Ответить
Там америкосы заправляют, не зря-же уже в открытую их всех соросятами кличут?))) Это не синоним поросятам и не ласкательное выражение. А если не вдаваться в подробности, то всеми ими управляют бабки и не простые, а огромные.)))
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15.09.2020 17:59 Ответить
учителя заколачивают по 4000 евро, а шахтерам не хотят платить какие -то жалкие 1000 долларов, ведь это грабеж
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15.09.2020 15:14 Ответить
Вы еще про медиков забыли. У тех вообще зарплаты сумашедшие. Коэффициенты ростут с каждым днем, согласно статистике по ковиду. У них по сто евриков за каждую заболевшую голову прибавляют.))) Тоже сарказм, а то есть лохи что за правду примут.)))
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15.09.2020 18:01 Ответить
Это только работники Коломойского бастуют, а работники Рената на забастовку не выходят.
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15.09.2020 15:32 Ответить
так это только у Коломойского рабочим платят копейки...на аналогичных предприятиях Ахметова зарплаты всегда больше
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15.09.2020 15:45 Ответить
Потому что у них самые низкие зарплаты, потому и бастуют. Беня никогда не отличался щедростью.
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16.09.2020 00:14 Ответить
Вангую.
Сейчас им всё пообещают, а в течении года-двух закроют шахты, оборудование сдадут на металлолом. Получат за металлолом 40-50 млн.дол. живых денег. И чихали они на проблемы рабочих.
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15.09.2020 15:51 Ответить
Деньги Бене нужны для борьбы за власть, высокие зарплаты у него люди не получат ни на этом ни на других его предприятиях, это показатель будет ли от зелёной бенивласти покращення в Украине, если папа своих рабочих не кормит.
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15.09.2020 15:54 Ответить
Небожитель президента нынешнего и никак не может людям помочь. Позор просто и Бене и Зеленскому
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15.09.2020 16:32 Ответить
С Коломойского "сбили" 10% на повышение зарплаты, а им мало? Мне вот интересно, а кто "твердолобым" втюхал цифру в 1000 баксов? Арселоровцы штукарь в прошлом году требовали, теперь шахтеры ... Складывается впечатление, что остальные цифры извращенным интелектом просто уже не воспринимаются.)))
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15.09.2020 18:04 Ответить
а тебе беня сколько платит?)))
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15.09.2020 19:03 Ответить
Беня ж не просто так проводил своих людей во власть. Теперь делайте что хотите, но его тылы прикрыты надёжно. Теперь его инвестиции в зелебоб окупаются с лихвой. Ну можете для надёжности сходить побастовать под его офис, может вам ручкой оттуда помашут.
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16.09.2020 00:12 Ответить
 
 