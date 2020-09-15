КЗРК, на якому відбувається страйк, управляє "Приват", - глава профспілки Волинець

КЗРК має два основні власники - група "Приват" і група "Метінвест", що володіють по 50% підприємства. При цьому група "Приват" управляє підприємством.

Про це повідомив голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Адміністрація ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.) у межах підписаного з працівниками підприємства меморандуму про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог підвищила з 1 вересня поточного року тарифні ставки і посадові оклади.

Згідно з офіційним пресрелізом КЗРК, меморандум був підписаний 10 вересня в присутності народного депутата - голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця після переговорів, що тривали з 4 вересня 2020 року, з працівниками підприємства, що протестували.

У документах не вказується рівень підвищення ставок, однак відомо, що він не задовольнив протестувальників, які вимагають підвищення зарплати до еквівалента $1000. Протестувальники також вимагають поліпшення умов роботи та охорони праці.

У зв'язку з цим головне управління Держпраці в Дніпропетровській області за дорученням прем'єр-міністра з 10 вересня почало на КЗРК позапланову перевірку дотримання законодавства про працю в період з 1 січня 2013 року до 1 вересня 2020 року.

Адміністрація закликала всіх працівників підприємства припинити наражати себе на небезпеку, піднятися на поверхню і надати можливість колективу підприємства повернутися до нормального трудового процесу.

Як повідомив Волинець в інтерв'ю одному з одеських телеканалів у понеділок, працівники КЗРК вимагають підвищити і проіндексувати зарплату, дотримуватися питання охорони праці і ТБ, додавши, що раніше на підприємстві був відсутній соціальний діалог.

"Я 10 днів тому говорив з прем'єр-міністром, було рекомендовано провести переговори з адміністрацією, власником підприємства. Переговори почалися, але зайшли в глухий кут. І зараз під землею 195 людей протестують, а максимальна кількість протестувальників під землею сягала 414 осіб", - констатував профлідер.

За його словами, у КЗРК два основні власники - група "Приват" і група "Метінвест", що володіють по 50% підприємства. При цьому група "Приват" управляє підприємством.

"При цьому Коломойський (бізнесмен Ігор Коломойський. – Ред.) втягнув (у підприємство. – Ред.) Ярославського (бізнесмен Олександр Ярославський. – Ред.) і документально оформили присутність чотирьох компаній Ярославського. Є тільки один вихід у цій ситуації - президент має дзвонити другому власнику, Коломойському", - переконаний Волинець.

Як повідомлялося, 3 вересня гірники шахти "Жовтнева" КЗРК залишилися під землею в межах протесту, пізніше до них приєдналися працівники інших шахт підприємства. Вимоги працівників загальні: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1, 2, припинення порушень під час атестації.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії офіційно не прокоментували ситуацію, що склалася на шахтах.

Шахта "Жовтнева", "Батьківщина", "Гвардійська" і "Тернівська" входять до складу ПАТ "КЗРК".

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди.

Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату.

КЗРК нині час керують група "Метінвест" і група "Приват".