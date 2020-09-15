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Волинець (97) шахтарі (536)

КЗРК, на якому відбувається страйк, управляє "Приват", - глава профспілки Волинець

КЗРК, на якому відбувається страйк, управляє

КЗРК має два основні власники - група "Приват" і група "Метінвест", що володіють по 50% підприємства. При цьому група "Приват" управляє підприємством.

Про це повідомив голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Адміністрація ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.) у межах підписаного з працівниками підприємства меморандуму про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог підвищила з 1 вересня поточного року тарифні ставки і посадові оклади.

Згідно з офіційним пресрелізом КЗРК, меморандум був підписаний 10 вересня в присутності народного депутата - голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця після переговорів, що тривали з 4 вересня 2020 року, з працівниками підприємства, що протестували.

У документах не вказується рівень підвищення ставок, однак відомо, що він не задовольнив протестувальників, які вимагають підвищення зарплати до еквівалента $1000. Протестувальники також вимагають поліпшення умов роботи та охорони праці.

У зв'язку з цим головне управління Держпраці в Дніпропетровській області за дорученням прем'єр-міністра з 10 вересня почало на КЗРК позапланову перевірку дотримання законодавства про працю в період з 1 січня 2013 року до 1 вересня 2020 року.

Адміністрація закликала всіх працівників підприємства припинити наражати себе на небезпеку, піднятися на поверхню і надати можливість колективу підприємства повернутися до нормального трудового процесу.

Як повідомив Волинець в інтерв'ю одному з одеських телеканалів у понеділок, працівники КЗРК вимагають підвищити і проіндексувати зарплату, дотримуватися питання охорони праці і ТБ, додавши, що раніше на підприємстві був відсутній соціальний діалог.

"Я 10 днів тому говорив з прем'єр-міністром, було рекомендовано провести переговори з адміністрацією, власником підприємства. Переговори почалися, але зайшли в глухий кут. І зараз під землею 195 людей протестують, а максимальна кількість протестувальників під землею сягала 414 осіб", - констатував профлідер.

За його словами, у КЗРК два основні власники - група "Приват" і група "Метінвест", що володіють по 50% підприємства. При цьому група "Приват" управляє підприємством.

"При цьому Коломойський (бізнесмен Ігор Коломойський. – Ред.) втягнув (у підприємство. – Ред.) Ярославського (бізнесмен Олександр Ярославський. – Ред.) і документально оформили присутність чотирьох компаній Ярославського. Є тільки один вихід у цій ситуації - президент має дзвонити другому власнику, Коломойському", - переконаний Волинець.

Як повідомлялося, 3 вересня гірники шахти "Жовтнева" КЗРК залишилися під землею в межах протесту, пізніше до них приєдналися працівники інших шахт підприємства. Вимоги працівників загальні: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1, 2, припинення порушень під час атестації.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії офіційно не прокоментували ситуацію, що склалася на шахтах.

Шахта "Жовтнева", "Батьківщина", "Гвардійська" і "Тернівська" входять до складу ПАТ "КЗРК".

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди.

Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату.

КЗРК нині час керують група "Метінвест" і група "Приват".

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Топ коментарі
+4
учителя заколачивают по 4000 евро, а шахтерам не хотят платить какие -то жалкие 1000 долларов, ведь это грабеж
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15.09.2020 15:14
+2
Тобто, Юзік спускався в шахту умовляти працівників Коломойського?
КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 9886
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15.09.2020 15:05
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Фига себе, они говорили что средняя зарплата около 10 тыс. а а хотят минимум 1000 баксов, тоесть почти в 3 раза повышение.
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15.09.2020 14:59 Відповісти
Потом арселоровцы начнут котлы тушить и ковши козлить. А скажут чем они типа хуже шахтеров, они мол еще раньше тыщу баксов требовали. За металлургами дворники подтянутся, начнут мусор самосвалами ссыпать прямо на улицах и тоже штуку требовать...)))
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15.09.2020 17:56 Відповісти
Тобто, Юзік спускався в шахту умовляти працівників Коломойського?
КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 9886
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15.09.2020 15:05 Відповісти
Реально аж смешно. Ещё бы сам Беня туда спустился или сначала Вову туда запустил для пиара очередного
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15.09.2020 16:34 Відповісти
Разве что запугивать, что он их сожрёт)) Впрочем, будем реалистами - Беня не пойдёт на уступки, во всяком случае те условия, что они выдвигают сейчас, это сразу мимо.
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16.09.2020 00:13 Відповісти
А кто управляет Волынцом?
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15.09.2020 15:14 Відповісти
Там америкосы заправляют, не зря-же уже в открытую их всех соросятами кличут?))) Это не синоним поросятам и не ласкательное выражение. А если не вдаваться в подробности, то всеми ими управляют бабки и не простые, а огромные.)))
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15.09.2020 17:59 Відповісти
учителя заколачивают по 4000 евро, а шахтерам не хотят платить какие -то жалкие 1000 долларов, ведь это грабеж
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15.09.2020 15:14 Відповісти
Вы еще про медиков забыли. У тех вообще зарплаты сумашедшие. Коэффициенты ростут с каждым днем, согласно статистике по ковиду. У них по сто евриков за каждую заболевшую голову прибавляют.))) Тоже сарказм, а то есть лохи что за правду примут.)))
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15.09.2020 18:01 Відповісти
Это только работники Коломойского бастуют, а работники Рената на забастовку не выходят.
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15.09.2020 15:32 Відповісти
так это только у Коломойского рабочим платят копейки...на аналогичных предприятиях Ахметова зарплаты всегда больше
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15.09.2020 15:45 Відповісти
Потому что у них самые низкие зарплаты, потому и бастуют. Беня никогда не отличался щедростью.
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16.09.2020 00:14 Відповісти
Вангую.
Сейчас им всё пообещают, а в течении года-двух закроют шахты, оборудование сдадут на металлолом. Получат за металлолом 40-50 млн.дол. живых денег. И чихали они на проблемы рабочих.
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15.09.2020 15:51 Відповісти
Деньги Бене нужны для борьбы за власть, высокие зарплаты у него люди не получат ни на этом ни на других его предприятиях, это показатель будет ли от зелёной бенивласти покращення в Украине, если папа своих рабочих не кормит.
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15.09.2020 15:54 Відповісти
Небожитель президента нынешнего и никак не может людям помочь. Позор просто и Бене и Зеленскому
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15.09.2020 16:32 Відповісти
С Коломойского "сбили" 10% на повышение зарплаты, а им мало? Мне вот интересно, а кто "твердолобым" втюхал цифру в 1000 баксов? Арселоровцы штукарь в прошлом году требовали, теперь шахтеры ... Складывается впечатление, что остальные цифры извращенным интелектом просто уже не воспринимаются.)))
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15.09.2020 18:04 Відповісти
а тебе беня сколько платит?)))
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15.09.2020 19:03 Відповісти
Беня ж не просто так проводил своих людей во власть. Теперь делайте что хотите, но его тылы прикрыты надёжно. Теперь его инвестиции в зелебоб окупаются с лихвой. Ну можете для надёжности сходить побастовать под его офис, может вам ручкой оттуда помашут.
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16.09.2020 00:12 Відповісти
 
 