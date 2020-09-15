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Кабмин (13505) Укргидроэнерго (62) Слуга народа (2620)

Депутаты "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину

Депутаты

Депутаты Верховной Рады "Слуги народа" намерены обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пояснить причины и аргументацию готовящегося решения о переподчинении "Укргидроэнерго" Кабинету Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил депутат "Слуги народа", член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

"Мы сегодня будем готовить обращение на премьер-министра и на врио министра энергетики с просьбой пояснить причины и аргументацию, что изменится с экономической точки зрения для этого предприятия, если состоится переподчинение. Мы, в принципе, частью комитета и другими коллегами выступаем против такого решения", - сказал нардеп.

По его словам, анализ работы руководителя "Укргидроэнерго" Игоря Сироты свидетельствует о том, что объективных причин для переподчинения предприятия нет.

"Это неправильно (переподчинить "Укргидроэнерго"), потому что мы анализировали работу руководителя "Укргидроэнерго", и она за последние годы имеет очень позитивные результаты", - отметил нардеп.

Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики.

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Топ комментарии
+2
"Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики."Источник: https://censor.net/ru/n3219440

Так поэтому и добиваются переподчинения, чтобы потом отдать ахметке по цене трансформаторной будки.
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15.09.2020 15:58
+2
Депутаты от "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину - Цензор.НЕТ 1880
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15.09.2020 16:02
+2
Укргідроенерго керує Каховським гідровузлом, з якого в свою чергу може отримати воду Північнокримський канал. Тепер, можливо, за прямим наказом Кабміну.
Стрьомно все це. Підвонює фсб.
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15.09.2020 17:12
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Если копнуть глубже,то окажется личный интерес кармана тех депутатов..- Веры уже нет
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15.09.2020 15:58 Ответить
Ого. А раньше верил?
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15.09.2020 16:00 Ответить
Шанс должен получить каждый. Кого выбирали в стране. Но на реализацию обещанного ,есть сроки. И перспектива подготовки к реализации. А их нет. - Я не голоосовал за них.
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15.09.2020 16:06 Ответить
Угу... ясно. И вот так уже 30 лет по кругу.
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15.09.2020 16:09 Ответить
Чорновола не уберегли своевременно. Вот и будут круги..- Ада.
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15.09.2020 16:13 Ответить
"Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики."Источник: https://censor.net/ru/n3219440

Так поэтому и добиваются переподчинения, чтобы потом отдать ахметке по цене трансформаторной будки.
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15.09.2020 15:58 Ответить
Депутаты от "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину - Цензор.НЕТ 1880
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15.09.2020 16:02 Ответить
Укргідроенерго керує Каховським гідровузлом, з якого в свою чергу може отримати воду Північнокримський канал. Тепер, можливо, за прямим наказом Кабміну.
Стрьомно все це. Підвонює фсб.
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15.09.2020 17:12 Ответить
Ще і Турція на п'ятки наступає

https://kosatka.media/news?page=1
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15.09.2020 17:30 Ответить
Надо ж вначале окоррумпировать: 10 + 3. И 200 кг плюшек
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15.09.2020 17:41 Ответить
 
 