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Кабмін (13940) Укргідроенерго (340) Слуга народу (2800)

Депутати "Слуги народу" проти перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабміну

Депутати

Депутати Верховної Ради партії "Слуги народу" мають намір звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням пояснити причини й аргументацію підготовлюваного рішення про перепідпорядкування "Укргідроенерго" Кабінету Міністрів.

Про це Українським Новинам повідомив депутат Ради від "Слуги народу", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

"Ми сьогодні будемо готувати звернення на прем'єр-міністра і на т.в.о. міністра енергетики з проханням пояснити причини і аргументацію, що зміниться з економічної точки зору для цього підприємства, якщо відбудеться перепідпорядкування. Ми, в принципі, частиною комітету та іншими колегами виступаємо проти такого рішення", - сказав нардеп.

За його словами, аналіз роботи керівника "Укргідроенерго" Ігоря Сироти свідчить про те, що об'єктивних причин для перепідпорядкування підприємства немає.

"Це неправильно (перепідпорядкувати "Укргідроенерго"), тому що ми аналізували роботу керівника "Укргідроенерго", і вона за останні роки має дуже позитивні результати", - зазначив нардеп.

Він додав, що "Укргідроенерго" - прибуткове підприємство, яке за рахунок власних ресурсів і залучення іноземних інвестицій постійно розвивається і будує нові об'єкти гідроенергетики.

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Топ коментарі
+2
"Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики."Источник: https://censor.net/ru/n3219440

Так поэтому и добиваются переподчинения, чтобы потом отдать ахметке по цене трансформаторной будки.
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15.09.2020 15:58
+2
Депутаты от "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину - Цензор.НЕТ 1880
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15.09.2020 16:02
+2
Укргідроенерго керує Каховським гідровузлом, з якого в свою чергу може отримати воду Північнокримський канал. Тепер, можливо, за прямим наказом Кабміну.
Стрьомно все це. Підвонює фсб.
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15.09.2020 17:12
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Если копнуть глубже,то окажется личный интерес кармана тех депутатов..- Веры уже нет
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15.09.2020 15:58 Відповісти
Ого. А раньше верил?
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15.09.2020 16:00 Відповісти
Шанс должен получить каждый. Кого выбирали в стране. Но на реализацию обещанного ,есть сроки. И перспектива подготовки к реализации. А их нет. - Я не голоосовал за них.
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15.09.2020 16:06 Відповісти
Угу... ясно. И вот так уже 30 лет по кругу.
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15.09.2020 16:09 Відповісти
Чорновола не уберегли своевременно. Вот и будут круги..- Ада.
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15.09.2020 16:13 Відповісти
"Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики."Источник: https://censor.net/ru/n3219440

Так поэтому и добиваются переподчинения, чтобы потом отдать ахметке по цене трансформаторной будки.
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15.09.2020 15:58 Відповісти
Депутаты от "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину - Цензор.НЕТ 1880
показати весь коментар
15.09.2020 16:02 Відповісти
Укргідроенерго керує Каховським гідровузлом, з якого в свою чергу може отримати воду Північнокримський канал. Тепер, можливо, за прямим наказом Кабміну.
Стрьомно все це. Підвонює фсб.
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15.09.2020 17:12 Відповісти
Ще і Турція на п'ятки наступає

https://kosatka.media/news?page=1
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15.09.2020 17:30 Відповісти
Надо ж вначале окоррумпировать: 10 + 3. И 200 кг плюшек
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15.09.2020 17:41 Відповісти
 
 