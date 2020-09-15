На Оболони открыли сквер на месте снесенных МАФов, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони.
Об этом Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал короткое видео.
"Друзья! Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 - рядом с метро" Оболонь ". К этому площадь была загромождена МАФами. Мы их убрали. Возобновили фонтан, который был закрыт" архитектурными сооружениями ". Теперь фонтан является изюминкой нового сквера. А вечером будет радовать оболонцев светло-музыкальными композициями ", - написал Кличко.
В сквере установили современные скамейки, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки из ФЭМ, заменили старое освещение на современное. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.
"Местные жители довольны и уже идут сюда отдыхать с детьми, - отметил мэр Киева. - В следующем году сделаем для оболонцев еще один интересный объект. - Начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Вместе с киевлянами и для киевлян делаем наш город красивее и комфортнее! " - подчеркнул Виталий Кличко.
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Можно и без фонтана обойтись.
Присмотрелся - действительно
Старый фонтан был не меньше метра глубиной и использовался ещё и для охлаждения воздуха в магазине.
Решетка нужна чтобы камни не разворовали?
Там была автостоянка.
А мафы - вдоль трамвайной линии.
Вместе с тем
Педалик заметил, что под торговым центром имеется тротуар-дорожка в сам центр и к метро и по которой пешеходы двигаются перебежками между снующими автомобилями, на которых рагули подвозят своих гапок прямо к двери магазина?
Почитателям Омельченко могу поведать.
На Троещину проехать можно было либо на маршрутке типо газели, где с моим ростом хрен доедешь, а сидячего места - ждать в очереди до часа, либо дежуря около пингвина троллейбус с парка, который иногда ещё на парке Фрунзе остановливался, если было место и транзитом до радужного
А с этого места ходил старый синий Икарус номер 73, с таким же старым водителем.
Следующая остановка - Сабурова, по ковбойском у графику.
Ожидая выпита не одна бутылка.
мы похоже многое пропустили за эти годы, пока ездили по безвизу в европу.
может мэрам копенгагена или осло поехать к гепе на консультации?