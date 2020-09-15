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Київ (19116) Кличко (3477)

На Оболоні відкрили сквер на місці знесених МАФів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер із фонтаном на Оболоні.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і опублікував коротке відео.

"Друзі! Відкрили після реконструкції сквер на Оболонській площі, 6 - поруч з метро "Оболонь". До цього площа була захаращена МАФами. Ми їх прибрали. Відновили фонтан, який був закритий "архітектурними спорудами". Тепер водограй є родзинкою нового скверу. А ввечері радуватиме оболонців світло-музичними композиціями", - написав Кличко.

На Оболоні відкрили сквер на місці знесених МАФів, - Кличко 01

У сквері встановили сучасні лави, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення на сучасне. Також облаштували полив газонів та встановили систему відеоспостереження.

"Місцеві мешканці задоволені та вже йдуть сюди відпочивати з дітьми, - зазначив мер Києва. - Наступного року зробимо для оболонців іще один цікавий об'єкт. - Розпочнемо будівництво пішохідного містка з Оболонської набережної на острів Оболонський. Здійснимо також благоустрій на острові. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Разом з киянами і для киян робимо наше місто гарнішим і комфортнішим!" - підкреслив Віталій Кличко.

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Топ коментарі
+23
зато мож какой дурачок побегает
На Оболоні відкрили сквер на місці знесених МАФів, - Кличко - Цензор.НЕТ 6182
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15.09.2020 18:08
+17
Отлично! Мы,жители Киева ,а особенно Оболони, очень довольны!
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15.09.2020 18:09
+17
Віталію величезна подяка від киян , тому міста не впізнати після Льоні Космова і рига Попова !
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15.09.2020 18:12
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Вот это правильно.Убрать все магазины рошены и построить на их месте фонтаны.
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15.09.2020 18:03 Відповісти
правильно, и будет над Киевом вечная радуга))
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15.09.2020 18:05 Відповісти
и флаги на прайды не нужно будет брать, щоби европейцев не провоцировать на мордобой
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15.09.2020 18:31 Відповісти
ну, я не совсем то имел ввиду, возможно
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15.09.2020 18:42 Відповісти
с фонтаном?то виталя аксёнова так троллит...
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15.09.2020 18:04 Відповісти
ну, маладес, ленточку перерезал.... фонтан не потрескался?? а писяет в нужную сторону??
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15.09.2020 18:04 Відповісти
зато мож какой дурачок побегает
На Оболоні відкрили сквер на місці знесених МАФів, - Кличко - Цензор.НЕТ 6182
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15.09.2020 18:08 Відповісти
Может и утопится там. Хотя нам не может так свезти
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15.09.2020 18:13 Відповісти
эт можно, може хто и утопится, може и не один
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15.09.2020 18:20 Відповісти
Отлично! Мы,жители Киева ,а особенно Оболони, очень довольны!
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15.09.2020 18:09 Відповісти
та не надо за жителей Киева, у жителей Киева часто бывают осложнения, скоро очередное
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15.09.2020 18:21 Відповісти
Та позыкрывать всЁ всех разогнать все равно карантин!! и судя по восторженым постам все будут радостно ..... хрен из 3х букв!!!
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15.09.2020 18:11 Відповісти
Віталію величезна подяка від киян , тому міста не впізнати після Льоні Космова і рига Попова !
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15.09.2020 18:12 Відповісти
оставь в покое киян, за себя
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15.09.2020 18:23 Відповісти
Ты чего так распетушился в этой теме, болезный?
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15.09.2020 19:16 Відповісти
та хватит меня к своим приписывать, петушалка, то вата, то вы.... а тебе што??
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15.09.2020 22:16 Відповісти
Я киянин і пишу від себе , знайомих , сусідів і т.д
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15.09.2020 19:38 Відповісти
від себе і піши, я штото изменений не особо вижу
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15.09.2020 22:14 Відповісти
это потому что ты на бутылке сидишь. на ней никаких изменений и не бывает
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16.09.2020 01:19 Відповісти
наверное знаешь, петушалки сверху, пыле //сос, туда сри, своим
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16.09.2020 07:55 Відповісти
На Оболони с одной стороны метро убрали, зато напротив МАФы с места на место переставляют только. В других частях города еще хуже. Срань господня везде, особенно, у метро.
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15.09.2020 21:09 Відповісти
Всё бы ничего, но дьявол кроется в деталях. Там очередную высотку лепят этажей в 20+. Прямо над одним из выходов Метро. Под этот проэкт и площадь от мафов расчистили. А фортан это лохторату. Гречка сейчас уже не в моде.))
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15.09.2020 18:14 Відповісти
И что, лучше было бы чтобы вместо фонтана под высоткой МАФы стояли?
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15.09.2020 18:16 Відповісти
Коли висотку добудують, скверик обнесуть парканчиком і х@р ти біля того фонтанчику посидиш - то ж для "обраних", які у метро просто з під'їзду стрибатимуть
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15.09.2020 18:28 Відповісти
Ну в твоей раше может и так
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15.09.2020 20:07 Відповісти
Пора на месте администрации президента сквер открыть, а то толку не будет...
Можно и без фонтана обойтись.
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15.09.2020 18:14 Відповісти
там были раньше фонтаны на метро "Оболонь", подтверждаю, я там живу... их фактически восстановили
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15.09.2020 18:16 Відповісти
только тот фонтан был конечно поглубже чем этот новый плоский модный, и монетки всегда валялись на дне
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15.09.2020 18:19 Відповісти
Хотел написать, что раньше ты был маленький и тебе казалось.
Присмотрелся - действительно
Старый фонтан был не меньше метра глубиной и использовался ещё и для охлаждения воздуха в магазине.
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15.09.2020 18:35 Відповісти
я не маленький тогда был, а уже ездил в Евросоюз, мне 50 лет
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15.09.2020 18:43 Відповісти
.. а по дну шли трубы в зеленой плесени, там босиком просто так не поскачешь))
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15.09.2020 18:45 Відповісти
А коли Клічко закриє сміттєзвалище біля Голосіївського лісу, а коли включить освітлення залізничного мосту і залатає на ньому ями, а коли перестане будувати термітники в кожному дворі, а коли з лівого на правий берег можна буде без заторів проїхати, а коли...???
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15.09.2020 19:16 Відповісти
А над одним з виходів метро "Оболонь", як раз біля того скверику, нависає така собі багатоповерхова новобудова. Ну, буквально на відстані одного метра від виходу з метро. Не знаю, чи є якісь норми такого розташування будівель і підземних переходів, але щось мені якось стрьомно там ходити
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15.09.2020 18:18 Відповісти
Эгегегееееей, понеслааась!!!! Давайте, экстраполируйте дальше.
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15.09.2020 19:25 Відповісти
На Оболоні відкрили сквер на місці знесених МАФів, - Кличко - Цензор.НЕТ 417

Решетка нужна чтобы камни не разворовали?
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15.09.2020 18:20 Відповісти
Щоб відгуки задоволених мешканців Оболоні не клеїли та не писали
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15.09.2020 18:24 Відповісти
село, это такой забор, Габион называется
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15.09.2020 18:40 Відповісти
Это специальный конструктив -- габионы. Для создания подпорных стен из камней.
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15.09.2020 21:30 Відповісти
светло-музыкальными композициями, ну это понятно, а когда будут тёмно-музыкальные ?
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15.09.2020 18:25 Відповісти
Ну Анну Ахметову мы все еще помним
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15.09.2020 20:10 Відповісти
Классика бессмертна....
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15.09.2020 21:46 Відповісти
Лучше светло музыкальные, тут можно понять чел переводит с английского, а вот Анна Ахметова товарища Януковича это да ....
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17.09.2020 06:03 Відповісти
Так и поэт Чехов внимания заслуживает, а за "увімкни" Україну я бы ему Оскара дал
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17.09.2020 21:21 Відповісти
Ну, на месте фонтана кабы мафов не припоминаю.
Там была автостоянка.
А мафы - вдоль трамвайной линии.
Вместе с тем
Педалик заметил, что под торговым центром имеется тротуар-дорожка в сам центр и к метро и по которой пешеходы двигаются перебежками между снующими автомобилями, на которых рагули подвозят своих гапок прямо к двери магазина?
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15.09.2020 18:30 Відповісти
так и есть, это к Великой Кишене питання, которая слишком близко ко входу делает стоянку авто впрочем так же близко как и к другим супермаркетам в Киеве, где люди обходят машины перед входом (общая проблема)
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15.09.2020 18:36 Відповісти
Помню как с мамой ходил с Куреневки на Оболонь набирать песок на Оболонь тогда ее намывали (какой был заливной луг ! ), помню как студентом работал( убирал мусор ) на первых станциях метро
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15.09.2020 18:41 Відповісти
Прошу пробачення за мою темряву але що такж МАФи ??
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15.09.2020 18:45 Відповісти
малые архитектурные формы- киоски- на челевеческом
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15.09.2020 19:13 Відповісти
Ок, дякую
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15.09.2020 19:34 Відповісти
потом подхватишь ковид после того как бомжики попки помоют свои..бяка
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15.09.2020 19:10 Відповісти
Еще быстрее подхватишь если следом за ними сядешь на лавочку.
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15.09.2020 19:36 Відповісти
так надень маску на сфинктер и ничего не подхватишь.
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15.09.2020 21:29 Відповісти
офни sпермоглотку
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15.09.2020 22:16 Відповісти
не нравится маска? обработай заднепроходное отверстие антисептиком или используй анальную пробку. в крайнем случае, заткни жопу пальцем.
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16.09.2020 00:19 Відповісти
ты так делаешь своей мамке??
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16.09.2020 09:04 Відповісти
твоей, кстати, передавай ей привет.
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16.09.2020 11:50 Відповісти
когда говорит клячко то евреи плачут
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15.09.2020 19:11 Відповісти
И как комику-еврею с этим жить?
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15.09.2020 19:34 Відповісти
Так это шо, теперь ни шаурмы не пожрать ни чебуреков не отведать?
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15.09.2020 19:33 Відповісти
Не помню там шаурмы, а пиво давно не продают.
Почитателям Омельченко могу поведать.
На Троещину проехать можно было либо на маршрутке типо газели, где с моим ростом хрен доедешь, а сидячего места - ждать в очереди до часа, либо дежуря около пингвина троллейбус с парка, который иногда ещё на парке Фрунзе остановливался, если было место и транзитом до радужного
А с этого места ходил старый синий Икарус номер 73, с таким же старым водителем.
Следующая остановка - Сабурова, по ковбойском у графику.
Ожидая выпита не одна бутылка.
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15.09.2020 19:58 Відповісти
...и как тебя после этого занесло в кацапстан?
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16.09.2020 01:24 Відповісти
Там стоял МАФ с самым вкусным в Киеве хачапури. Пекла немолодая грузинская тетенька. Всегда, когда попадал на Оболонь, покупал там слойку с мясом и сыром, даже если есть не хотел.
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15.09.2020 21:15 Відповісти
Поездки в Харьков на консультации по благоустройству с Кернесом не прошли для Виталика даром. Кличко может учиться, молодец.
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15.09.2020 19:57 Відповісти
а что харьков - благоустроен?
мы похоже многое пропустили за эти годы, пока ездили по безвизу в европу.
может мэрам копенгагена или осло поехать к гепе на консультации?
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15.09.2020 22:03 Відповісти
Скільки продавців залишилися без роботи? Скільки власників мафів розорилися? Куди тепер доведеться їхати по дешеві товари? Перш ніж ламати мафи, треба подбати про місце, куди перенести торгівлю.
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15.09.2020 20:59 Відповісти
Не неси эту жалостливую херню. Ни в одной нормальной стране нет такого Шанхая из киосков. И там шото безработицы не наблюдается.
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15.09.2020 21:17 Відповісти
А ведь шикарный район-Оболонь,молодость
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15.09.2020 23:19 Відповісти
А ведь шикарный район-Оболонь,молодость
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15.09.2020 23:19 Відповісти
 
 