На Оболоні відкрили сквер на місці знесених МАФів, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер із фонтаном на Оболоні.
Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і опублікував коротке відео.
"Друзі! Відкрили після реконструкції сквер на Оболонській площі, 6 - поруч з метро "Оболонь". До цього площа була захаращена МАФами. Ми їх прибрали. Відновили фонтан, який був закритий "архітектурними спорудами". Тепер водограй є родзинкою нового скверу. А ввечері радуватиме оболонців світло-музичними композиціями", - написав Кличко.
У сквері встановили сучасні лави, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення на сучасне. Також облаштували полив газонів та встановили систему відеоспостереження.
"Місцеві мешканці задоволені та вже йдуть сюди відпочивати з дітьми, - зазначив мер Києва. - Наступного року зробимо для оболонців іще один цікавий об'єкт. - Розпочнемо будівництво пішохідного містка з Оболонської набережної на острів Оболонський. Здійснимо також благоустрій на острові. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Разом з киянами і для киян робимо наше місто гарнішим і комфортнішим!" - підкреслив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Можно и без фонтана обойтись.
Присмотрелся - действительно
Старый фонтан был не меньше метра глубиной и использовался ещё и для охлаждения воздуха в магазине.
Решетка нужна чтобы камни не разворовали?
Там была автостоянка.
А мафы - вдоль трамвайной линии.
Вместе с тем
Педалик заметил, что под торговым центром имеется тротуар-дорожка в сам центр и к метро и по которой пешеходы двигаются перебежками между снующими автомобилями, на которых рагули подвозят своих гапок прямо к двери магазина?
Почитателям Омельченко могу поведать.
На Троещину проехать можно было либо на маршрутке типо газели, где с моим ростом хрен доедешь, а сидячего места - ждать в очереди до часа, либо дежуря около пингвина троллейбус с парка, который иногда ещё на парке Фрунзе остановливался, если было место и транзитом до радужного
А с этого места ходил старый синий Икарус номер 73, с таким же старым водителем.
Следующая остановка - Сабурова, по ковбойском у графику.
Ожидая выпита не одна бутылка.
мы похоже многое пропустили за эти годы, пока ездили по безвизу в европу.
может мэрам копенгагена или осло поехать к гепе на консультации?