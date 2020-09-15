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Новости Местные выборы-2020
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Данилов (1066) местные выборы (2751)

Подсчет голосов на местных выборах будет сложным, - Данилов

Подсчет голосов на местных выборах будет сложным, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что подсчет голосов на местных выборах в октябре будет крайне сложным и важным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД

Данилов отметил: "Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантические структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое админустройство и вопрос выборов в ОТГ, которые открывает доступ к распоряжению землей. и очень много кандидатов и политических сил идут на выборы из этих соображений.

Относительно подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать".

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Топ комментарии
+5
Сложным? То пригласите СерОжу ******** он вам вмиг посчитает как нАдА
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15.09.2020 20:32
+2
Не волнуйся. Мы поможем посчитать. Считать будем аккуратно, но больно.
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15.09.2020 20:31
+2
С чего вдруг? Сложно будет фальсифицировать? Ну так и говори. И при чем здесь вообще СНБО? Курируют вбросы бюллетеней за зелень?
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15.09.2020 20:34
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Не волнуйся. Мы поможем посчитать. Считать будем аккуратно, но больно.
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15.09.2020 20:31 Ответить
С шинами ? 😀😀😀
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15.09.2020 20:40 Ответить
Їдь на стажування до Підрах.у.я !!)))
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15.09.2020 20:31 Ответить
Сложным? То пригласите СерОжу ******** он вам вмиг посчитает как нАдА
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15.09.2020 20:32 Ответить
Конечно подделать зелени будет сложно
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15.09.2020 20:33 Ответить
С чего вдруг? Сложно будет фальсифицировать? Ну так и говори. И при чем здесь вообще СНБО? Курируют вбросы бюллетеней за зелень?
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15.09.2020 20:34 Ответить
Подсчет голосов на местных выборах будет сложным, - Данилов - Цензор.НЕТ 3129
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15.09.2020 20:35 Ответить
А хто зробив його складним? Ваші керівнмки!
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15.09.2020 20:38 Ответить
ой, ты оспади!!! уже волнения за шкуру...
если честно считать - так простая математика... а если подсчитывать-подмахлевывать - то политическая проституция.... что сложного то???? )))) (и уголовная статья тоже))))
навесить везде видеофиксации - и считайте себе.. не отвлекайтесь....
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15.09.2020 20:40 Ответить
Объявлен конкурс "кто больше".
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15.09.2020 20:43 Ответить
Данилів, якщо просто рахувати, без маніпуляцій і шахрайства, то нічого складного немає. Цікаво, це ж виходить, що Даниліва на вибори кинули. Ось чому його зам Демченко зі своїм напарником з ФСБ Єрмаком у Берлін літали.
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15.09.2020 20:46 Ответить
что... высшую математику будут применять... дифференциальное счисление?
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15.09.2020 20:47 Ответить
... или метод приближенных значений из дискретной математики?)
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15.09.2020 20:49 Ответить
Берите выше вариационное начисление. Сколько начислят, столько и будет
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15.09.2020 20:50 Ответить
- Дэти, сколко будэт дважды два?
- Пят.
- Шэст.
- Сэм.
- Правылно дэти. Гдэ-то так: пят, шэст, сэм.
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15.09.2020 20:49 Ответить
Выборы до корыта.....
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15.09.2020 21:02 Ответить
Підрахунок голосів - головне соцопитування наріду України після того, як він утнув з вибором нєвмєнямого дурачка .
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15.09.2020 21:10 Ответить
Данілов не вкрс, що підрахунки на цей раз в ТВК? Чи без його хамури порахують не так?
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15.09.2020 21:12 Ответить
Г-н Данилов. Авифметику изучают в первых классах, и даже в садике. Считаются голоса - раз, два, три... Другое, если посчитать, как хочется. Это сложно. И это говорит секретарь СНБО?!
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15.09.2020 21:20 Ответить
Лукашенко с нас еще поржёт!
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15.09.2020 21:27 Ответить
Сложным это как?Дважды два пять,не четыре?
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15.09.2020 21:45 Ответить
ЕСЛИ ТАК сложно, то может отмените, ведь зелени на них вроде ничего не светит, к тому времени может совсем пожелтеть?
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16.09.2020 06:16 Ответить
 
 