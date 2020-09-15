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Беларусь (7765) Папа Римский (418)

Папа Римский рассматривает возможность визита в Беларусь - госсекретарь Ватикана Паролин

Папа Римский рассматривает возможность визита в Беларусь - госсекретарь Ватикана Паролин

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин считает, что Папа Римский Франциск рассмотрит визит в Беларусь.

"Думаю, что это один из визитов, которые Папа рассмотрит", - сказал Паролин, слова которого приводит сайт Римско-католической церкви в Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Паролин подчеркнул, что "Беларусь всегда выражала большую заинтересованность в визите Папы". Однако, по словам госсекретаря, "эти планы не были конкретизированы". А сейчас пандемия коронавируса заблокировала все неизвестно на какое время, констатировал он.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 11 сентября на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером подтвердил приглашение Папе Римскому Франциску посетить страну.

"Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.

Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан, он встречался и с Папой Римским Бенедиктом, и Папой Римским Франциском.

Макей отметил, что считает визит представителя госсекретариата Ватикана "подтверждением существования особых отношений, взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом".

"Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил Папу Римского в Киев и на Донбасс

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Топ комментарии
+3
Не пустят вас в Беларусь , святой отец . Лукашенко уже там не управляет . Прямое московское правление . А гундяевы очень ревнуют
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15.09.2020 23:42
+3
Краще б в Україну приїхав. У нас шість років йде війна, а Бог якось не дуже поспішає нам допомагати у боротьбі із кацапським дияволом.
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16.09.2020 02:08
+2
Лука відлупцює і Папу, з нього станеться.
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15.09.2020 23:35
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Лука відлупцює і Папу, з нього станеться.
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15.09.2020 23:35 Ответить
Не говори глупости.
Римский папа - уважаемый человек, держатель воровского общака кооператива Озеро.
Бить таких авторитетов - не по понятиям.
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16.09.2020 07:24 Ответить
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15.09.2020 23:35 Ответить
Угу.. приедь.. подлей масла в огонь .. Кацапская церковь в РБ только этого и ждет...
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15.09.2020 23:36 Ответить
его тупо не пустят
католики сейчас под подозрением, как нелояльные - почему на днях и выгнали одного католического попа
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15.09.2020 23:37 Ответить
*нелояльные* к чему или к кому?
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15.09.2020 23:59 Ответить
тю, а что ж тут непонятного-то?
подозрение в нелояльности персонально диктатору Лукашенко и шире - к Русскому Миру
подозрения в нелояльности ко второму - тема очень давняя
напомнить, что делали с католическими священниками при завоевании территории нынешней Белоруссии Московией и позже, при Сталине, например?
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16.09.2020 10:37 Ответить
Не пустят вас в Беларусь , святой отец . Лукашенко уже там не управляет . Прямое московское правление . А гундяевы очень ревнуют
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15.09.2020 23:42 Ответить
Папик побоится заразиться ковид. 100% не поедет.
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15.09.2020 23:58 Ответить
«Папік»? Шо за неповага до представника Бога на троні Святого Петра?

Лєнка! Ти ж таку віруючу католичку з себе корчила, а виявилася звичайною безбожницею.
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16.09.2020 02:05 Ответить
ырка, укажи место в Библии, где говорится о "представника Бога на троні Святого Петра?" - раз.
И дай скижку, где кто-то строил *католичку*.
Потому у вас нет мира ни в стране, ни в семьях, что вы Бога не знаете и на ближнего врёте! Никчемные!
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16.09.2020 08:29 Ответить
https://www.pinterest.ru/pin/329748003956017849/

Это атеистам и идолопоклонникам на заметку!
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16.09.2020 08:32 Ответить
Краще б в Україну приїхав. У нас шість років йде війна, а Бог якось не дуже поспішає нам допомагати у боротьбі із кацапським дияволом.
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16.09.2020 02:08 Ответить
Они там что, охренели?
Визит католика в удел Масковского патриархата?
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16.09.2020 11:07 Ответить
 
 