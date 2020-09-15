Папа Римский рассматривает возможность визита в Беларусь - госсекретарь Ватикана Паролин
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин считает, что Папа Римский Франциск рассмотрит визит в Беларусь.
"Думаю, что это один из визитов, которые Папа рассмотрит", - сказал Паролин, слова которого приводит сайт Римско-католической церкви в Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Паролин подчеркнул, что "Беларусь всегда выражала большую заинтересованность в визите Папы". Однако, по словам госсекретаря, "эти планы не были конкретизированы". А сейчас пандемия коронавируса заблокировала все неизвестно на какое время, констатировал он.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 11 сентября на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером подтвердил приглашение Папе Римскому Франциску посетить страну.
"Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.
Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан, он встречался и с Папой Римским Бенедиктом, и Папой Римским Франциском.
Макей отметил, что считает визит представителя госсекретариата Ватикана "подтверждением существования особых отношений, взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом".
"Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время", - добавил министр.
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