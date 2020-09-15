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Білорусь (7834) Папа Римський (304)

Папа Римський розглядає можливість візиту в Білорусь - держсекретар Ватикану Паролін

Папа Римський розглядає можливість візиту в Білорусь - держсекретар Ватикану Паролін

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін вважає, що Папа Римський Франциск розгляне візит до Білорусі.

"Думаю, що це один із візитів, які Папа розгляне", - сказав Паролін, слова якого наводить сайт Римсько-католицької церкви в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Паролін підкреслив, що "Білорусь завжди висловлювала велику зацікавленість у візиті Папи". Однак, за словами держсекретаря, "ці плани не були конкретизовані". А зараз пандемія коронавірусу заблокувала все невідомо на який час, констатував він.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 11 вересня на зустрічі з секретарем з відносин з державами Державного секретаріату Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлахером підтвердив запрошення Папі Римському Франциску відвідати країну.

"Хотів би передати Папі Франциску, що запрошення відвідати Білорусь залишається в силі", - сказав Макей.

Він нагадав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко двічі здійснював офіційний візит до Ватикану, він зустрічався і з Папою Римським Бенедиктом, і Папою Римським Франциском.

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Макей зазначив, що вважає візит представника держсекретаріату Ватикану "підтвердженням існування особливих відносин, взаєморозуміння і довіри між Білоруссю і Святим Престолом".

"Ми задоволені динамікою розвитку контактів на найвищому та високому рівнях між Білоруссю і Ватиканом останнім часом", - додав міністр.

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Топ коментарі
+3
Не пустят вас в Беларусь , святой отец . Лукашенко уже там не управляет . Прямое московское правление . А гундяевы очень ревнуют
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15.09.2020 23:42
+3
Краще б в Україну приїхав. У нас шість років йде війна, а Бог якось не дуже поспішає нам допомагати у боротьбі із кацапським дияволом.
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16.09.2020 02:08
+2
Лука відлупцює і Папу, з нього станеться.
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15.09.2020 23:35
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Лука відлупцює і Папу, з нього станеться.
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15.09.2020 23:35 Відповісти
Не говори глупости.
Римский папа - уважаемый человек, держатель воровского общака кооператива Озеро.
Бить таких авторитетов - не по понятиям.
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16.09.2020 07:24 Відповісти
Закажите прямо сейчас книгу 'Лука Мудищев' Барков И С в книжном интернет-магазине
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15.09.2020 23:35 Відповісти
Угу.. приедь.. подлей масла в огонь .. Кацапская церковь в РБ только этого и ждет...
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15.09.2020 23:36 Відповісти
его тупо не пустят
католики сейчас под подозрением, как нелояльные - почему на днях и выгнали одного католического попа
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15.09.2020 23:37 Відповісти
*нелояльные* к чему или к кому?
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15.09.2020 23:59 Відповісти
тю, а что ж тут непонятного-то?
подозрение в нелояльности персонально диктатору Лукашенко и шире - к Русскому Миру
подозрения в нелояльности ко второму - тема очень давняя
напомнить, что делали с католическими священниками при завоевании территории нынешней Белоруссии Московией и позже, при Сталине, например?
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16.09.2020 10:37 Відповісти
Не пустят вас в Беларусь , святой отец . Лукашенко уже там не управляет . Прямое московское правление . А гундяевы очень ревнуют
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15.09.2020 23:42 Відповісти
Папик побоится заразиться ковид. 100% не поедет.
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15.09.2020 23:58 Відповісти
«Папік»? Шо за неповага до представника Бога на троні Святого Петра?

Лєнка! Ти ж таку віруючу католичку з себе корчила, а виявилася звичайною безбожницею.
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16.09.2020 02:05 Відповісти
ырка, укажи место в Библии, где говорится о "представника Бога на троні Святого Петра?" - раз.
И дай скижку, где кто-то строил *католичку*.
Потому у вас нет мира ни в стране, ни в семьях, что вы Бога не знаете и на ближнего врёте! Никчемные!
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16.09.2020 08:29 Відповісти
https://www.pinterest.ru/pin/329748003956017849/

Это атеистам и идолопоклонникам на заметку!
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16.09.2020 08:32 Відповісти
Краще б в Україну приїхав. У нас шість років йде війна, а Бог якось не дуже поспішає нам допомагати у боротьбі із кацапським дияволом.
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16.09.2020 02:08 Відповісти
Они там что, охренели?
Визит католика в удел Масковского патриархата?
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16.09.2020 11:07 Відповісти
 
 