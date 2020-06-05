Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський
Папа Римський Франциск займається питанням звільнення засудженого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа і висловлює свою солідарність з українським народом, заявляє президент України Володимир Зеленський.
"Обіцяв понтифіку передати вітання українському народу, до якого Папа почувається "близьким серцем". Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України", - написав Зеленський у своєму Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється на сайті глави Української держави, Зеленський провів з Франциском телефонну розмову в розвиток діалогу, розпочатого під час офіційного візиту президента до Ватикану 8 лютого. Сторони обговорили кризову ситуацію, викликану пандемією Covid-19, передусім гуманітарні виклики, які стоять перед світом. Папа Франциск зазначив, що цінує прагнення України до солідарності. Під час розмови було відзначено хороший приклад окремих українських церков у підтримці запроваджених урядом карантинних заходів.
Президент поінформував понтифіка про ситуацію з безпекою на Донбасі і звернувся до Святого престолу з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму і в РФ. "Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення "червоних ліній" стосовно власної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", - підкреслив Зеленський.
Співрозмовники обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері, домовилися про взаємодію в питаннях охорони здоров'я і захисту навколишнього середовища і реалізації спільних ініціатив у цьому напрямку.
Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит в Україну.
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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
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ради красного словца не пожалеет и отца... в смысле Папу...Римского
Как думаете, почему Аваков постоянно туда тусуется?
За Маркива волнуется?
Не смешите.
Если Маркив заявит, что выполнял приказ, ему скостят срок и очень значительно.
А кого объявят в розыск, как думаете?
- Скажем, что Папа Римский. Какая разница
А если серьезно - то это позор какой-то.
Неужели величайший не может провести одну-две дипломатические встречи и закрыть вопрос?
Для него это не сложнее звонка в банк.
https://twitter.com/alladin202020/status/1268905647032197121
Повії Московії, попрали всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості при судочинстві, не провела належних розслідувань і не взяла до розгляду ряд протиричівих показань так називаємих свідків та інших фактів які свідчать про безглуздість звинувачень. Італія повела себе як повія, продала своє тіло і душу за тридцять *********** Московії.
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином.
Марків захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях. Президенту, уряду треба бути наполегливішими і твердішими у захисті своїх воїнів і іміджу Держави.