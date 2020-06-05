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Новини Свободу Марківу
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Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський

Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський

Папа Римський Франциск займається питанням звільнення засудженого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа і висловлює свою солідарність з українським народом, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Обіцяв понтифіку передати вітання українському народу, до якого Папа почувається "близьким серцем". Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України", - написав Зеленський у своєму Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, Зеленський провів з Франциском телефонну розмову в розвиток діалогу, розпочатого під час офіційного візиту президента до Ватикану 8 лютого. Сторони обговорили кризову ситуацію, викликану пандемією Covid-19, передусім гуманітарні виклики, які стоять перед світом. Папа Франциск зазначив, що цінує прагнення України до солідарності. Під час розмови було відзначено хороший приклад окремих українських церков у підтримці запроваджених урядом карантинних заходів.

Президент поінформував понтифіка про ситуацію з безпекою на Донбасі і звернувся до Святого престолу з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму і в РФ. "Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення "червоних ліній" стосовно власної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Посольство України закликало італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати "справу Марківа"

Співрозмовники обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері, домовилися про взаємодію в питаннях охорони здоров'я і захисту навколишнього середовища і реалізації спільних ініціатив у цьому напрямку.

Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит в Україну.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Папа Римський (311) Національна гвардія (1521) Папа Франциск (178) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+28
Завтра окажется что Папа впервые это услышал!
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05.06.2020 18:59
+22
а папа в курсе этой темы?
а вазеленский в курсе что Ватикан это не Италия? И они не пересекаются никак кроме как территориально.
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05.06.2020 19:01
+19
Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4498
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05.06.2020 19:27
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подставил Папу наш идиот....
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05.06.2020 19:16 Відповісти
Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3544
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05.06.2020 19:16 Відповісти
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05.06.2020 19:20 Відповісти
... и голова без мозгов
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05.06.2020 19:29 Відповісти
Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1527Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский - Цензор.НЕТ 267
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05.06.2020 19:19 Відповісти
что, в понимании преЗЕдента, значит "занимается" ????
ради красного словца не пожалеет и отца... в смысле Папу...Римского
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05.06.2020 19:19 Відповісти
Есть только один вариант его освобождения.
Как думаете, почему Аваков постоянно туда тусуется?
За Маркива волнуется?
Не смешите.
Если Маркив заявит, что выполнял приказ, ему скостят срок и очень значительно.
А кого объявят в розыск, как думаете?
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05.06.2020 19:22 Відповісти
не розумію, чому фанати сивочолого так збудились..як на мене, то хай хлопця хоч сам люцифер допомагає визволяти, аби вийшло..
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05.06.2020 19:25 Відповісти
пусть приведет хоть какую-то цитату или хоть что-то.... чтобы доказывало, что Папа Римский хоть знает кто такой Маркив?
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05.06.2020 19:30 Відповісти
політики (не знаю наскільки цей термін стосується зе) - завжди брешуть..не думаю, що Ватикан якось оприлюднить своє ставлення до проблеми..тому вірити чи ні, то вже особиста справа кожного..
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05.06.2020 19:35 Відповісти
Максим, что Папа Римский мог сказать об упоминании Зе про Маркива- "Я буду молится за каждого из вас". Но это вовсе не значит, что- "Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский". От Зе звучит как- "моя хата с краю...".
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05.06.2020 19:44 Відповісти
*максимум...
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05.06.2020 19:48 Відповісти
хз..
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05.06.2020 20:07 Відповісти
І не намагайся зрозуміти, дивись квартал, сватів слугу.
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05.06.2020 19:31 Відповісти
То в тебе від народження мізків бракує? Співчуваю...
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05.06.2020 19:38 Відповісти
дякую..
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05.06.2020 19:41 Відповісти
Прошу.
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05.06.2020 19:46 Відповісти
будь ласка..
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05.06.2020 20:08 Відповісти
ты включаешь дебила или по жизни такой
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05.06.2020 21:13 Відповісти
Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4498
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05.06.2020 19:27 Відповісти
За Зеленского Украина вернулась в средневековье!
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05.06.2020 19:31 Відповісти
Полшестого он и есть полшестого
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05.06.2020 21:08 Відповісти
- А кто будет этим заниматься?
- Скажем, что Папа Римский. Какая разница
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05.06.2020 19:28 Відповісти
Віталію потрібен чесний і незаангажований суд.Італійці його судять за вбивство італійця.Але там загинув ще і москаль.Якщо завтра,по якійсь причині,Віталій буде випущений на свободу,за нього візьметься кацапське правосуддя,на яке вплив вже не має ніхто.Тому наш нацгвардієць має пройти суд,який зніме з нього всі підозри і дасть йому можливість бути насправді вільним і не боятися бути заарештованим Інтерполом,цього разу вже по запиту москалів.
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05.06.2020 19:30 Відповісти
Этому Виталику пистюлину надо выписать что бы не понтовался и не давал всяким ****** интервью... рэмбо хренов!
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05.06.2020 19:32 Відповісти
Та нема мови,що «язик мій-ворог мій».Але це вже сталося і хлопця треба виручати,але так,щоб не наробити йому медвежих послуг.
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05.06.2020 19:41 Відповісти
👿Хорошая ученица у х..да. Группировки Вагнера?Эта дура хорошо себя чувствует? "В Україні можуть бути дозволені приватні армії. Вже є ряд відповідних законопроєктів". У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про військово-консалтингову діяльність, який і передбачає дозвіл на створення в Україні приватних армій. Його авторкою є депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Зареєструвала його вона ще у лютому 2020 року.У проєкті закону зазначено, що під військово-консалтинговою діяльністю (ВКД) мається на увазі надання державам, юридичним чи фізичним особам за межами України послуг військового чи охоронного характеру. Варто відзначити, що українцям офіційно заборонено брати участь у військових діях на територіях іноземних держав. За це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 447 ККУ "Найманство", яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Якщо такі дії призвели до загибелі людини, покарання може становити від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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05.06.2020 19:31 Відповісти
Только папу зеленского туда не пускайте.
А если серьезно - то это позор какой-то.
Неужели величайший не может провести одну-две дипломатические встречи и закрыть вопрос?
Для него это не сложнее звонка в банк.
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05.06.2020 19:36 Відповісти
это в украине так можно, а то европа, там по звонку не освобождают преступников
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05.06.2020 19:39 Відповісти
Т.е. по папе римскому это не по звонку?)))
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05.06.2020 21:38 Відповісти
нет, папа римский может увещевать там, призывать к чему-либо, но фемида это фемида и с ней никто не поспорит
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06.06.2020 03:10 Відповісти
Блажен, кто верует...
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06.06.2020 05:47 Відповісти
Обычно в Ватикане прячут деньги, заработанные непосильным трудом.
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05.06.2020 19:38 Відповісти
І ***** в Папи гроші ховає . Папа любить гроші .
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05.06.2020 20:09 Відповісти
а чєм занімаєтся сцикун?
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05.06.2020 19:43 Відповісти
Все так само обсікається!
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05.06.2020 19:49 Відповісти
Сподіваюсь Марківу це допоможе, проте виглядає як повна маячня.
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05.06.2020 19:44 Відповісти
клованы втянули украинский народ в кловунаду,что бы проскочить во власть ,опосля, пришли к власти- США втянули в клоунаду, теперь Папу Римского сделали адвокатом Маркива ,,снова клованада...
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05.06.2020 19:51 Відповісти
Хорошо хоть не Пушкин.
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05.06.2020 19:58 Відповісти
Как говаривала леночка, с анала кв 95- Когда Порошенко Мальдивский отдыхал на, как ни странно - на тех же Мальдивах, - там даже дельфинам глаза повязками завязывали. Выпрос - кому в Омане(дуже цікаве українське слово - позначає - брехня) завязывали глаза - ответ один - 73% и глаз завязывать не надо.
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05.06.2020 20:16 Відповісти
Президенрт Зеленский всё правильно делает .
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05.06.2020 20:27 Відповісти
Еще один длбб законтаченный зеленью ....
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05.06.2020 20:36 Відповісти
На видео человек внешне и голосу похожий на советника министра инфра-туры Криклия, Виктор Довгань, вместе с ним мужчина, похожий на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского. Мужчины что то нюхают
https://twitter.com/alladin202020/status/1268905647032197121
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05.06.2020 20:28 Відповісти
Макароники все роблять так за що їм заплатила Москва при розгляді справи Марківа.
Повії Московії, попрали всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості при судочинстві, не провела належних розслідувань і не взяла до розгляду ряд протиричівих показань так називаємих свідків та інших фактів які свідчать про безглуздість звинувачень. Італія повела себе як повія, продала своє тіло і душу за тридцять *********** Московії.
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином.
Марків захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях. Президенту, уряду треба бути наполегливішими і твердішими у захисті своїх воїнів і іміджу Держави.
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05.06.2020 20:31 Відповісти
Хорошо. правильно .
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05.06.2020 20:32 Відповісти
а Папа доложен заниматься адвокатской деятельносьтью вроде Ватикан это совсем другое госсударство а маркива судит итальянский суд
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05.06.2020 20:57 Відповісти
Папі нічим зайнятися, то він виконує завдання карлика.
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05.06.2020 21:28 Відповісти
макаронія - для тижневого відпочинку на морі або давня історія, не більше. макаронника тре тримати на відстані, хто стикався знає, вони ментально - москалі Європи.
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05.06.2020 21:31 Відповісти
Вигрібає Папа, а на піар прибіжить Зе-бебі.
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05.06.2020 21:47 Відповісти
Папа мабуть зі стулу впав, коли за цю заяву почув...
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05.06.2020 22:12 Відповісти
А Сопля дала розпорядження Папі? Оце дійсно припіздент світу!!!
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06.06.2020 00:18 Відповісти
Певно мєндель підкинула інформацію , або ще хтось з ОП . Афуле "наймасштабніший політик ********** Бубочка ".
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06.06.2020 09:06 Відповісти
А "бабушка" не подсуетится по этому делу ибо на "внучка" надежды мало, ему бы только санкции снимать с внучки дуче?
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06.06.2020 09:13 Відповісти
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