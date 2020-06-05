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Новости Свободу Маркиву
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Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский

Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский

Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркив и выражает свою солидарность с украинским народом, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Обещал понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя "близким сердцем". Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины", - написал Зеленский в своем Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, Зеленский провел с Франциском телефонный разговор в развитие диалога, начатого во время официального визита президента в Ватикан 8 февраля. Стороны обсудили кризисную ситуацию, вызванную пандемией Covid-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности. В ходе разговора был отмечен хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенных правительством карантинных мер.

Президент проинформировал понтифика о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в РФ. "Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, договорились о взаимодействии в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализации совместных инициатив в этом направлении.

Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД провело следственный эксперимент по делу Маркива, доказывающий на 100% его невиновность, - Аваков

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также читайте: Посольство Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать "дело Маркива"

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Папа Римский (429) Национальная гвардия (2110) Франциск (163) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+28
Завтра окажется что Папа впервые это услышал!
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05.06.2020 18:59
+22
а папа в курсе этой темы?
а вазеленский в курсе что Ватикан это не Италия? И они не пересекаются никак кроме как территориально.
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05.06.2020 19:01
+19
Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4498
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05.06.2020 19:27
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Страница 2 из 2
подставил Папу наш идиот....
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05.06.2020 19:16 Ответить
Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3544
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05.06.2020 19:16 Ответить
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05.06.2020 19:20 Ответить
... и голова без мозгов
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05.06.2020 19:29 Ответить
Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1527Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский - Цензор.НЕТ 267
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05.06.2020 19:19 Ответить
что, в понимании преЗЕдента, значит "занимается" ????
ради красного словца не пожалеет и отца... в смысле Папу...Римского
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05.06.2020 19:19 Ответить
Есть только один вариант его освобождения.
Как думаете, почему Аваков постоянно туда тусуется?
За Маркива волнуется?
Не смешите.
Если Маркив заявит, что выполнял приказ, ему скостят срок и очень значительно.
А кого объявят в розыск, как думаете?
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05.06.2020 19:22 Ответить
не розумію, чому фанати сивочолого так збудились..як на мене, то хай хлопця хоч сам люцифер допомагає визволяти, аби вийшло..
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05.06.2020 19:25 Ответить
пусть приведет хоть какую-то цитату или хоть что-то.... чтобы доказывало, что Папа Римский хоть знает кто такой Маркив?
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05.06.2020 19:30 Ответить
політики (не знаю наскільки цей термін стосується зе) - завжди брешуть..не думаю, що Ватикан якось оприлюднить своє ставлення до проблеми..тому вірити чи ні, то вже особиста справа кожного..
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05.06.2020 19:35 Ответить
Максим, что Папа Римский мог сказать об упоминании Зе про Маркива- "Я буду молится за каждого из вас". Но это вовсе не значит, что- "Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский". От Зе звучит как- "моя хата с краю...".
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05.06.2020 19:44 Ответить
*максимум...
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05.06.2020 19:48 Ответить
хз..
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05.06.2020 20:07 Ответить
І не намагайся зрозуміти, дивись квартал, сватів слугу.
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05.06.2020 19:31 Ответить
То в тебе від народження мізків бракує? Співчуваю...
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05.06.2020 19:38 Ответить
дякую..
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05.06.2020 19:41 Ответить
Прошу.
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05.06.2020 19:46 Ответить
будь ласка..
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05.06.2020 20:08 Ответить
ты включаешь дебила или по жизни такой
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05.06.2020 21:13 Ответить
Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4498
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05.06.2020 19:27 Ответить
За Зеленского Украина вернулась в средневековье!
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05.06.2020 19:31 Ответить
Полшестого он и есть полшестого
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05.06.2020 21:08 Ответить
- А кто будет этим заниматься?
- Скажем, что Папа Римский. Какая разница
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05.06.2020 19:28 Ответить
Віталію потрібен чесний і незаангажований суд.Італійці його судять за вбивство італійця.Але там загинув ще і москаль.Якщо завтра,по якійсь причині,Віталій буде випущений на свободу,за нього візьметься кацапське правосуддя,на яке вплив вже не має ніхто.Тому наш нацгвардієць має пройти суд,який зніме з нього всі підозри і дасть йому можливість бути насправді вільним і не боятися бути заарештованим Інтерполом,цього разу вже по запиту москалів.
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05.06.2020 19:30 Ответить
Этому Виталику пистюлину надо выписать что бы не понтовался и не давал всяким ****** интервью... рэмбо хренов!
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05.06.2020 19:32 Ответить
Та нема мови,що «язик мій-ворог мій».Але це вже сталося і хлопця треба виручати,але так,щоб не наробити йому медвежих послуг.
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05.06.2020 19:41 Ответить
👿Хорошая ученица у х..да. Группировки Вагнера?Эта дура хорошо себя чувствует? "В Україні можуть бути дозволені приватні армії. Вже є ряд відповідних законопроєктів". У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про військово-консалтингову діяльність, який і передбачає дозвіл на створення в Україні приватних армій. Його авторкою є депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Зареєструвала його вона ще у лютому 2020 року.У проєкті закону зазначено, що під військово-консалтинговою діяльністю (ВКД) мається на увазі надання державам, юридичним чи фізичним особам за межами України послуг військового чи охоронного характеру. Варто відзначити, що українцям офіційно заборонено брати участь у військових діях на територіях іноземних держав. За це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 447 ККУ "Найманство", яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Якщо такі дії призвели до загибелі людини, покарання може становити від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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05.06.2020 19:31 Ответить
Только папу зеленского туда не пускайте.
А если серьезно - то это позор какой-то.
Неужели величайший не может провести одну-две дипломатические встречи и закрыть вопрос?
Для него это не сложнее звонка в банк.
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05.06.2020 19:36 Ответить
это в украине так можно, а то европа, там по звонку не освобождают преступников
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05.06.2020 19:39 Ответить
Т.е. по папе римскому это не по звонку?)))
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05.06.2020 21:38 Ответить
нет, папа римский может увещевать там, призывать к чему-либо, но фемида это фемида и с ней никто не поспорит
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06.06.2020 03:10 Ответить
Блажен, кто верует...
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06.06.2020 05:47 Ответить
Обычно в Ватикане прячут деньги, заработанные непосильным трудом.
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05.06.2020 19:38 Ответить
І ***** в Папи гроші ховає . Папа любить гроші .
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05.06.2020 20:09 Ответить
а чєм занімаєтся сцикун?
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05.06.2020 19:43 Ответить
Все так само обсікається!
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05.06.2020 19:49 Ответить
Сподіваюсь Марківу це допоможе, проте виглядає як повна маячня.
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05.06.2020 19:44 Ответить
клованы втянули украинский народ в кловунаду,что бы проскочить во власть ,опосля, пришли к власти- США втянули в клоунаду, теперь Папу Римского сделали адвокатом Маркива ,,снова клованада...
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05.06.2020 19:51 Ответить
Хорошо хоть не Пушкин.
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05.06.2020 19:58 Ответить
Как говаривала леночка, с анала кв 95- Когда Порошенко Мальдивский отдыхал на, как ни странно - на тех же Мальдивах, - там даже дельфинам глаза повязками завязывали. Выпрос - кому в Омане(дуже цікаве українське слово - позначає - брехня) завязывали глаза - ответ один - 73% и глаз завязывать не надо.
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05.06.2020 20:16 Ответить
Президенрт Зеленский всё правильно делает .
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05.06.2020 20:27 Ответить
Еще один длбб законтаченный зеленью ....
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05.06.2020 20:36 Ответить
На видео человек внешне и голосу похожий на советника министра инфра-туры Криклия, Виктор Довгань, вместе с ним мужчина, похожий на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского. Мужчины что то нюхают
https://twitter.com/alladin202020/status/1268905647032197121
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05.06.2020 20:28 Ответить
Макароники все роблять так за що їм заплатила Москва при розгляді справи Марківа.
Повії Московії, попрали всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості при судочинстві, не провела належних розслідувань і не взяла до розгляду ряд протиричівих показань так називаємих свідків та інших фактів які свідчать про безглуздість звинувачень. Італія повела себе як повія, продала своє тіло і душу за тридцять *********** Московії.
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином.
Марків захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях. Президенту, уряду треба бути наполегливішими і твердішими у захисті своїх воїнів і іміджу Держави.
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05.06.2020 20:31 Ответить
Хорошо. правильно .
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05.06.2020 20:32 Ответить
а Папа доложен заниматься адвокатской деятельносьтью вроде Ватикан это совсем другое госсударство а маркива судит итальянский суд
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05.06.2020 20:57 Ответить
Папі нічим зайнятися, то він виконує завдання карлика.
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05.06.2020 21:28 Ответить
макаронія - для тижневого відпочинку на морі або давня історія, не більше. макаронника тре тримати на відстані, хто стикався знає, вони ментально - москалі Європи.
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05.06.2020 21:31 Ответить
Вигрібає Папа, а на піар прибіжить Зе-бебі.
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05.06.2020 21:47 Ответить
Папа мабуть зі стулу впав, коли за цю заяву почув...
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05.06.2020 22:12 Ответить
А Сопля дала розпорядження Папі? Оце дійсно припіздент світу!!!
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06.06.2020 00:18 Ответить
Певно мєндель підкинула інформацію , або ще хтось з ОП . Афуле "наймасштабніший політик ********** Бубочка ".
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06.06.2020 09:06 Ответить
А "бабушка" не подсуетится по этому делу ибо на "внучка" надежды мало, ему бы только санкции снимать с внучки дуче?
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06.06.2020 09:13 Ответить
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