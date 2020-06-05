Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский
Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркив и выражает свою солидарность с украинским народом, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.
"Обещал понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя "близким сердцем". Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины", - написал Зеленский в своем Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается на сайте главы Украинского государства, Зеленский провел с Франциском телефонный разговор в развитие диалога, начатого во время официального визита президента в Ватикан 8 февраля. Стороны обсудили кризисную ситуацию, вызванную пандемией Covid-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности. В ходе разговора был отмечен хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенных правительством карантинных мер.
Президент проинформировал понтифика о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в РФ. "Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.
Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, договорились о взаимодействии в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализации совместных инициатив в этом направлении.
Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину.
Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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ради красного словца не пожалеет и отца... в смысле Папу...Римского
Как думаете, почему Аваков постоянно туда тусуется?
За Маркива волнуется?
Не смешите.
Если Маркив заявит, что выполнял приказ, ему скостят срок и очень значительно.
А кого объявят в розыск, как думаете?
- Скажем, что Папа Римский. Какая разница
А если серьезно - то это позор какой-то.
Неужели величайший не может провести одну-две дипломатические встречи и закрыть вопрос?
Для него это не сложнее звонка в банк.
https://twitter.com/alladin202020/status/1268905647032197121
Повії Московії, попрали всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості при судочинстві, не провела належних розслідувань і не взяла до розгляду ряд протиричівих показань так називаємих свідків та інших фактів які свідчать про безглуздість звинувачень. Італія повела себе як повія, продала своє тіло і душу за тридцять *********** Московії.
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином.
Марків захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях. Президенту, уряду треба бути наполегливішими і твердішими у захисті своїх воїнів і іміджу Держави.