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Новости Свободу Маркиву
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Посольство Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать "дело Маркива"

Посольство Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

 Как передает Цензор.НЕТ, обращение было обнародовано в журнале "Il "Venerdi", сообщает пресс-служба посольства в Фейсбуке.

"Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву, - заявил посол.

Отмечается, что публикация, вышедшая в ограниченном редакцией формате, стала результатом продолжительного диалога посольства с руководством и журналистами издания "La Repubblica" о представлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения.

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Автор: 

Италия (1640) СМИ (3833) Национальная гвардия (2104) Маркив (188) Перелыгин (8)


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Топ комментарии
+5
Отпустите воина, мрази!
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28.05.2020 20:38
+4
Держись мужик. Украина помнит и освободит, ибо итальянцы начинают понимать, что держать в застенках украинца себе дороже.
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28.05.2020 20:09
+3
Кстати то шо коронавирис расбушевался так в Италии - это мстя макаронника за солдата Маркива
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28.05.2020 20:10
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Правила форума Совет форумчан
Держись мужик. Украина помнит и освободит, ибо итальянцы начинают понимать, что держать в застенках украинца себе дороже.
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28.05.2020 20:09 Ответить
Он украинец.
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28.05.2020 20:22 Ответить
Наука о чем? Что он такого сделал, что ему 20 лет впиляли?
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28.05.2020 20:42 Ответить
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:
a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,
b) взятие заложников,
с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,
d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.
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28.05.2020 20:56 Ответить
Эта статья не касается журналистов, один из которых, там погиб, шо ему и шьют.
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28.05.2020 21:35 Ответить
Каким боком это все к Маркиву? Насколько помню тот итальянский журналист, никого с украинской стороны не предупредив, полез к дырявым репортажи снимать и попал под обстрел. А Маркив вообще к этому делу отношения не имеет, итальяшки ему это все пришили, потому что он единственный украинский атошник до кого они смогли добраться из-за его итальянского гражданства.
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28.05.2020 22:53 Ответить
Кстати то шо коронавирис расбушевался так в Италии - это мстя макаронника за солдата Маркива
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28.05.2020 20:10 Ответить
Но нет!
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28.05.2020 20:37 Ответить
А гнида Соловьев живет на озерных виллах в Италии припеваючи.
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28.05.2020 20:38 Ответить
Отпустите воина, мрази!
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28.05.2020 20:38 Ответить
Просили проституток заниматься сексом только по любви...
Цирк!
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29.05.2020 12:08 Ответить
 
 