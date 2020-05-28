Посольство Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать "дело Маркива"

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение было обнародовано в журнале "Il "Venerdi", сообщает пресс-служба посольства в Фейсбуке.

"Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву, - заявил посол.

Отмечается, что публикация, вышедшая в ограниченном редакцией формате, стала результатом продолжительного диалога посольства с руководством и журналистами издания "La Repubblica" о представлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения.

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.