Посольство Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать "дело Маркива"
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Как передает Цензор.НЕТ, обращение было обнародовано в журнале "Il "Venerdi", сообщает пресс-служба посольства в Фейсбуке.
"Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву, - заявил посол.
Отмечается, что публикация, вышедшая в ограниченном редакцией формате, стала результатом продолжительного диалога посольства с руководством и журналистами издания "La Repubblica" о представлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения.
Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:
a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,
b) взятие заложников,
с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,
d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.
Цирк!