Посольство України закликало італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати "справу Марківа"

Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення було оприлюднено в журналі "Il" Venerdi", повідомляє пресслужба посольства в Фейсбуці.

"Трагічна історія італійського репортера Андреа Рокеллі не повинна розглядатися поза контекстом російської агресії, проти якої боролися захисники України, зокрема і Віталій Марків. Незважаючи ні на що, я вірю в справедливість італійської судової системи, яка має продемонструвати свою неупередженість, повернувши свободу і гідність Віталію Марківу, - заявив посол.

Зазначається, що публікація, що вийшла в обмеженому редакцією форматі, стала результатом тривалого діалогу посольства з керівництвом і журналістами видання "La Repubblica" про подання в італійських медіа альтернативної точки зору.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.