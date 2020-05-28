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Новини Свободу Марківу
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Посольство України закликало італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати "справу Марківа"

Посольство України закликало італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати

Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення було оприлюднено в журналі "Il" Venerdi", повідомляє пресслужба посольства в Фейсбуці.

"Трагічна історія італійського репортера Андреа Рокеллі не повинна розглядатися поза контекстом російської агресії, проти якої боролися захисники України, зокрема і Віталій Марків. Незважаючи ні на що, я вірю в справедливість італійської судової системи, яка має продемонструвати свою неупередженість, повернувши свободу і гідність Віталію Марківу, - заявив посол.

Зазначається, що публікація, що вийшла в обмеженому редакцією форматі, стала результатом тривалого діалогу посольства з керівництвом і журналістами видання "La Repubblica" про подання в італійських медіа альтернативної точки зору.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Автор: 

Італія (1564) ЗМІ (1357) Національна гвардія (1515) Марків (178) Перелигін (7)


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Топ коментарі
+5
Отпустите воина, мрази!
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28.05.2020 20:38
+4
Держись мужик. Украина помнит и освободит, ибо итальянцы начинают понимать, что держать в застенках украинца себе дороже.
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28.05.2020 20:09
+3
Кстати то шо коронавирис расбушевался так в Италии - это мстя макаронника за солдата Маркива
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28.05.2020 20:10
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Держись мужик. Украина помнит и освободит, ибо итальянцы начинают понимать, что держать в застенках украинца себе дороже.
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28.05.2020 20:09 Відповісти
Он украинец.
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28.05.2020 20:22 Відповісти
Наука о чем? Что он такого сделал, что ему 20 лет впиляли?
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28.05.2020 20:42 Відповісти
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:
a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,
b) взятие заложников,
с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,
d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.
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28.05.2020 20:56 Відповісти
Эта статья не касается журналистов, один из которых, там погиб, шо ему и шьют.
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28.05.2020 21:35 Відповісти
Каким боком это все к Маркиву? Насколько помню тот итальянский журналист, никого с украинской стороны не предупредив, полез к дырявым репортажи снимать и попал под обстрел. А Маркив вообще к этому делу отношения не имеет, итальяшки ему это все пришили, потому что он единственный украинский атошник до кого они смогли добраться из-за его итальянского гражданства.
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28.05.2020 22:53 Відповісти
Кстати то шо коронавирис расбушевался так в Италии - это мстя макаронника за солдата Маркива
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28.05.2020 20:10 Відповісти
Но нет!
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28.05.2020 20:37 Відповісти
А гнида Соловьев живет на озерных виллах в Италии припеваючи.
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28.05.2020 20:38 Відповісти
Отпустите воина, мрази!
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28.05.2020 20:38 Відповісти
Просили проституток заниматься сексом только по любви...
Цирк!
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29.05.2020 12:08 Відповісти
 
 