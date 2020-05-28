Посольство України закликало італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати "справу Марківа"
Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу українського нацгвардійця Віталія Марківа.
Як передає Цензор.НЕТ, звернення було оприлюднено в журналі "Il" Venerdi", повідомляє пресслужба посольства в Фейсбуці.
"Трагічна історія італійського репортера Андреа Рокеллі не повинна розглядатися поза контекстом російської агресії, проти якої боролися захисники України, зокрема і Віталій Марків. Незважаючи ні на що, я вірю в справедливість італійської судової системи, яка має продемонструвати свою неупередженість, повернувши свободу і гідність Віталію Марківу, - заявив посол.
Зазначається, що публікація, що вийшла в обмеженому редакцією форматі, стала результатом тривалого діалогу посольства з керівництвом і журналістами видання "La Repubblica" про подання в італійських медіа альтернативної точки зору.
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
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Статья 3
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a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,
b) взятие заложников,
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