Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону

Столичная теплосеть готова к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

"Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тысячи повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", - сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединением, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

"Специалисты "Киевтеплоэнерго" могут осмотреть исправность оборудования и систем. Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура", - отметил Виталий Кличко.

Киевский городской голова также напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы (в этом году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках). Но и внедряет новейшие технологии для содержания сетей.

"В новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования", - сообщил Виталий Кличко.