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Киев (24765) Кличко (4455) отопительный сезон (528)

Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону

Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону

Столичная теплосеть готова к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

"Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тысячи повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", - сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединением, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

"Специалисты "Киевтеплоэнерго" могут осмотреть исправность оборудования и систем. Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура", - отметил Виталий Кличко.

Киевский городской голова также напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы (в этом году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках). Но и внедряет новейшие технологии для содержания сетей.

"В новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования", - сообщил Виталий Кличко.
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Топ комментарии
+3
та неужели!!! а у нас (Петропаловская 8 и 12) опять все разрыто! и так каждые пару месяцев! Разроют, заварят заплатку, зароют, заасфальтируют и опять авария! В июле заасфальтировали тротуар и перекресток, в августе все разрыто! По новому асфальту опять ковшом экскватора! Как замудохали, видеть это не могу!
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16.09.2020 14:26
+2
Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 2954
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16.09.2020 14:12
+1
Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 8261
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16.09.2020 14:00
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Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 8261
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16.09.2020 14:00 Ответить
уже готовы /эти слова уже подзабылись после будет-станет-может быть-чтобы да так нет в заявах кодлана Коломойского.
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16.09.2020 14:02 Ответить
Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 2954
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16.09.2020 14:12 Ответить
та неужели!!! а у нас (Петропаловская 8 и 12) опять все разрыто! и так каждые пару месяцев! Разроют, заварят заплатку, зароют, заасфальтируют и опять авария! В июле заасфальтировали тротуар и перекресток, в августе все разрыто! По новому асфальту опять ковшом экскватора! Как замудохали, видеть это не могу!
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16.09.2020 14:26 Ответить
Ага. У свекра на Оболоні. Декілька років латали постійно. Труби ніхто не перекладав. Потім, нарешті, в дворі (по новій програмі благоустрою дворів) поклали новий асвальт на проїздній частині і тротуарах. За літо вже три рази тепломагістраль перекопували. Так це ж клондайк.
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16.09.2020 14:46 Ответить
та выберут тебя, не напрягайся , уже отопление готов запустить
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16.09.2020 14:32 Ответить
Для их подготовки,нужно было нам 2 месяца без горячей воды жить!!! просто герой дня...,наш мэр!
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16.09.2020 14:37 Ответить
А шо с барышней на картинке? Как бы намекает по поводу отопительного сезона?
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16.09.2020 14:57 Ответить
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16.09.2020 21:10 Ответить
хорошо.
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17.09.2020 01:51 Ответить
 
 