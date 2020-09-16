УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5351 відвідувач онлайн
Новини
443 10
Київ (19120) Кличко (3477) опалювальний сезон (1734)

Мер Кличко: Київські тепломережі вже готові до опалювального сезону

Мер Кличко: Київські тепломережі вже готові до опалювального сезону

Столична тепломережа готова до початку опалювального сезону достроково, якщо в цьому буде потреба.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання від ЗМІ.

"Технічно місто вже готове до пуску тепла в мережу. Фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули 6,5 тисячі пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Підкреслю, що саме якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути багатьох аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене", – сказав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що місто готове надати необхідну допомогу управляючим компаніям, ОСББ та іншим житловим об’єднанням, аби вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

"Фахівці "Київтеплоенерго" можуть оглянути справність обладнання і систем. Також закликаю всі ці об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура", – зазначив Віталій Кличко.

Київський міський голова також нагадав, що місто не тільки оновлює тепломережі і замінює аварійні труби (цього року оновили понад 100 км труб на найбільш проблемних ділянках). А й запроваджує новітні технології для утримання мереж.

"У новому опалювальному сезоні "Київтеплоенерго" досліджуватиме тепломережі за допомогою дронів із тепловізорами. Головне завдання такої техніки – оперативне виявлення ймовірних пошкоджень та "слабких місць" тепломереж, моніторинг стану енергетичного обладнання", – повідомив Віталій Кличко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
та неужели!!! а у нас (Петропаловская 8 и 12) опять все разрыто! и так каждые пару месяцев! Разроют, заварят заплатку, зароют, заасфальтируют и опять авария! В июле заасфальтировали тротуар и перекресток, в августе все разрыто! По новому асфальту опять ковшом экскватора! Как замудохали, видеть это не могу!
показати весь коментар
16.09.2020 14:26
+2
Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 2954
показати весь коментар
16.09.2020 14:12
+1
Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 8261
показати весь коментар
16.09.2020 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 8261
показати весь коментар
16.09.2020 14:00 Відповісти
уже готовы /эти слова уже подзабылись после будет-станет-может быть-чтобы да так нет в заявах кодлана Коломойского.
показати весь коментар
16.09.2020 14:02 Відповісти
Мэр Кличко: Киевские теплосети уже готовы к отопительному сезону - Цензор.НЕТ 2954
показати весь коментар
16.09.2020 14:12 Відповісти
та неужели!!! а у нас (Петропаловская 8 и 12) опять все разрыто! и так каждые пару месяцев! Разроют, заварят заплатку, зароют, заасфальтируют и опять авария! В июле заасфальтировали тротуар и перекресток, в августе все разрыто! По новому асфальту опять ковшом экскватора! Как замудохали, видеть это не могу!
показати весь коментар
16.09.2020 14:26 Відповісти
Ага. У свекра на Оболоні. Декілька років латали постійно. Труби ніхто не перекладав. Потім, нарешті, в дворі (по новій програмі благоустрою дворів) поклали новий асвальт на проїздній частині і тротуарах. За літо вже три рази тепломагістраль перекопували. Так це ж клондайк.
показати весь коментар
16.09.2020 14:46 Відповісти
та выберут тебя, не напрягайся , уже отопление готов запустить
показати весь коментар
16.09.2020 14:32 Відповісти
Для их подготовки,нужно было нам 2 месяца без горячей воды жить!!! просто герой дня...,наш мэр!
показати весь коментар
16.09.2020 14:37 Відповісти
А шо с барышней на картинке? Как бы намекает по поводу отопительного сезона?
показати весь коментар
16.09.2020 14:57 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2020 21:10 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
17.09.2020 01:51 Відповісти
 
 