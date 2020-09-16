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КС (2079) Фонд гарантирования вкладов (148)

Офис президента заявляет, что закон о системе гарантирования вкладов соответствует Конституции

Офис президента заявляет, что закон о системе гарантирования вкладов соответствует Конституции

Позицию Офиса президента Украины на заседании Конституционного Суда (КС) по системе гарантирования вкладов озвучил представитель Президента в КС Федор Вениславский.

Она заключается в том, что нет никаких оснований для того, чтобы подвергать сомнению конституционность Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".


"Позиция президента заключается в том, что закон, оспариваемый субъектом права на конституционное представление, является  полностью соответствующим Конституции Украины. А аргументы, приведенные в конституционном представлении, являются, достаточно условно, искусственно притянутыми к тем нормам Конституции, на которые ссылается субъект права на конституционное представление. Во-первых, в конституционном представлении нет четкой аргументации, почему закон не соответствует статье 6 Конституции Украины ", - отметил Вениславский.

По его словам, этот Закон абсолютно адекватно выполняет ту функцию, ради которой он создан. Он добавил, что в мире существуют различные модели гарантирования вкладов, в том числе и модель, которую выбрала Украина.

"Эта модель полностью соответствует Директиве Европейского парламента и Совета от 15 мая 2004 по регулированию неплатежеспособности кредитных учреждений", - напомнил Вениславский.

Он также отметил, что субъект права в конституционном представлении не предоставил ни одного юридического аргумента о том, что есть правовые основания признать этот Закон неконституционным полностью, а привел только доводы относительно отдельных его статей.
Напомним КС утром 15 сентября рассмотрел дело о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания. После этого КС перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.
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Офис президента трактует Конституцию? Ну,в принципе ничего удивительного при "эпохеблагополучия".
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16.09.2020 15:41 Ответить
"Позиция президента заключается в том, что....."
Они типа за Зелю участвуют, от его имени, потому что он в отключке и не может
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16.09.2020 15:46 Ответить
Кто такой этот "Офис президента" ?

Кто его выбирал ?
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16.09.2020 15:42 Ответить
Насколько я знаю, срок подачи конституционной жалобы на предмет соответствия Закона Конституции, составляет 3 месяца со дня его вступления в силу....А закон о системе гарантирования вкладов существует уже ХЗ сколько лет
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16.09.2020 15:44 Ответить
"Позиция президента заключается в том, что закон, оспариваемый субъектом права на конституционное представление, является полностью соответствующим Конституции Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3219671

А хіба не конституційний суд визначає відповідність Конституції? Чи дЄрмак вже й це на себе перетягнув?
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16.09.2020 15:58 Ответить
Это типа, как Разумков. Когда надо, то "Прошу пидтриматы,"когда нет - "Прошу голосуваты".
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16.09.2020 16:07 Ответить
Разве дело не закрыто Конституционным судом?
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16.09.2020 16:17 Ответить
Брехня. Отдают деньги в гривне через 90 дней, когда гривна обезценится. Вкладываеш в долларах, а получаешь в гривне обезцененой, потому что курс фиксируют не по дате выдачи денег, а по времени ликвидации банка. Так было в 2015. Злодеи злодейские.
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16.09.2020 16:49 Ответить
 
 