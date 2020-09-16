Офіс президента заявляє, що закон про систему гарантування вкладів відповідає Конституції

Позицію Офісу президента України на засіданні Конституційного Суду (КС) щодо системи гарантування вкладів озвучив представник Президента у КС Федір Веніславський.

Вона полягає в тому, що немає жодних підстав для того, аби піддавати сумніву конституційність Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

"Позиція Президента полягає у тому, що Закон, який оскаржується суб’єктом права на конституційне подання, є таким, що повністю відповідає Конституції України. А аргументи, наведені в конституційному поданні, є достатньо умовно, штучно притягнутими до тих норм Конституції, на які посилається суб’єкт права на конституційне подання. По-перше, в конституційному поданні немає чіткої аргументації, чому саме закон не відповідає статті 6 Конституції України", - зазначив Веніславський.

За його словами, цей Закон абсолютно адекватно виконує ту функцію, заради якої його створено. Він додав, що в світі існують різні моделі гарантування вкладів, в тому числі і модель, яку обрала Україна.

"Ця модель повністю відповідає Директиві Европейського парламенту та Ради від 15 травня 2004 року щодо регулювання неплатоспроможності кредитних установ", - нагадав Веніславський. Він також зазначив, що суб’єкт права у конституційному поданні не надав жодного юридичного аргументу стосовно того, що є правові підстави визнати цей Закон неконституційним повністю, а навів тільки аргументи щодо окремих його статей. Нагадаємо: КС вранці 15 вересня розглянув справу щодо конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на відкритій частині пленарного засідання. Після цього КС перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.