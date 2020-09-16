УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5611 відвідувач онлайн
Новини
1 508 8
КС (1425) Фонд гарантування вкладів (1504)

Офіс президента заявляє, що закон про систему гарантування вкладів відповідає Конституції

Офіс президента заявляє, що закон про систему гарантування вкладів відповідає Конституції

Позицію Офісу президента України на засіданні Конституційного Суду (КС) щодо системи гарантування вкладів озвучив представник Президента у КС Федір Веніславський.

Вона полягає в тому, що немає жодних підстав для того, аби піддавати сумніву конституційність Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

"Позиція Президента полягає у тому, що Закон, який оскаржується суб’єктом права на конституційне подання, є таким, що повністю відповідає Конституції України. А аргументи, наведені в конституційному поданні, є достатньо умовно, штучно притягнутими до тих норм Конституції, на які посилається суб’єкт права на конституційне подання. По-перше, в конституційному поданні немає чіткої аргументації, чому саме закон не відповідає статті 6 Конституції України", - зазначив Веніславський.

За його словами, цей Закон абсолютно адекватно виконує ту функцію, заради якої його створено. Він додав, що в світі існують різні моделі гарантування вкладів, в тому числі і модель, яку обрала Україна.

"Ця модель повністю відповідає Директиві Европейського парламенту та Ради від 15 травня 2004 року щодо регулювання неплатоспроможності кредитних установ", - нагадав Веніславський. Він також зазначив, що суб’єкт права у конституційному поданні не надав жодного юридичного аргументу стосовно того, що є правові підстави визнати цей Закон неконституційним повністю, а навів тільки аргументи щодо окремих його статей. Нагадаємо: КС вранці 15 вересня розглянув справу щодо конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на відкритій частині пленарного засідання. Після цього КС перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Офис президента трактует Конституцию? Ну,в принципе ничего удивительного при "эпохеблагополучия".
показати весь коментар
16.09.2020 15:41 Відповісти
"Позиция президента заключается в том, что....."
Они типа за Зелю участвуют, от его имени, потому что он в отключке и не может
показати весь коментар
16.09.2020 15:46 Відповісти
Кто такой этот "Офис президента" ?

Кто его выбирал ?
показати весь коментар
16.09.2020 15:42 Відповісти
Насколько я знаю, срок подачи конституционной жалобы на предмет соответствия Закона Конституции, составляет 3 месяца со дня его вступления в силу....А закон о системе гарантирования вкладов существует уже ХЗ сколько лет
показати весь коментар
16.09.2020 15:44 Відповісти
"Позиция президента заключается в том, что закон, оспариваемый субъектом права на конституционное представление, является полностью соответствующим Конституции Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3219671

А хіба не конституційний суд визначає відповідність Конституції? Чи дЄрмак вже й це на себе перетягнув?
показати весь коментар
16.09.2020 15:58 Відповісти
Это типа, как Разумков. Когда надо, то "Прошу пидтриматы,"когда нет - "Прошу голосуваты".
показати весь коментар
16.09.2020 16:07 Відповісти
Разве дело не закрыто Конституционным судом?
показати весь коментар
16.09.2020 16:17 Відповісти
Брехня. Отдают деньги в гривне через 90 дней, когда гривна обезценится. Вкладываеш в долларах, а получаешь в гривне обезцененой, потому что курс фиксируют не по дате выдачи денег, а по времени ликвидации банка. Так было в 2015. Злодеи злодейские.
показати весь коментар
16.09.2020 16:49 Відповісти
 
 