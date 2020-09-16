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Антимонопольный комитет (481) Метинвест (186)

АМКУ вынудил "Метинвест" взять беспрецедентно невыгодные обязательства при концентрации ШУ "Покровское", - заявление компании

АМКУ вынудил

"Метинвест", крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с.Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г.Покровск, все – Донецкая обл.).

"Метинвест вынужден был пойти на предложение беспрецедентных обязательств в рамках концентрации Шахтоуправления "Покровское" как результат полуторагодового рассмотрения заявления в АМКУ, в ходе которого Антимонопольным комитетом были проанализированы данные за четыре года (вместо требуемых законодательством двух).

Однако, по мнению Группы, даже такой основательный анализ не выявил свидетельств возможных негативных последствий для рынка от заявленной концентрации. Но АМКУ все равно остался на бескомпромиссной позиции и вышел с требованием жестких обязательств для "Метинвест", которые Группа расценивает как чрезмерные и не соответствующие интересам отрасли. В частности, обязательство продажи 10% продукции на свободный рынок ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи. Обязательство продажи по рыночным ценам в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что Шахтоуправление "Покровское" в составе Группы Метинвест будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток", - отметили в компании.

Как отмечается в сообщении АМКУ, "Метинвест" намерен не допускать необоснованного отказа от реализации концентрата коксующегося угля ШУ "Покровское" несвязанным компаниям, применять рыночные цены и обеспечить минимум 10% долю таких сторонних продаж. Помимо того "Метинвест" готов в течение трех лет предоставлять АМКУ раз в полгода не позднее 20 февраля и 20 августа информацию об объемах производства и поставки на рынок концентрата ШУ "Покровское" в натуральном и стоимостном выражении с указанием потребителей и цен реализации.

В "Метинвест" допускают, что действия АМКУ инспирированы третьими лицами, которые не заинтересованы в стабильном развитии украинского горно-металлургического комплекса.

"Не исключено, что беспрецедентные обязательства, к которым АМКУ фактически подвел группу "Метинвест" в процессе рассмотрения заявления о приобретении шахтоуправления "Покровское", обусловлены давлением со стороны отдельных финансово-промышленных групп, заинтересованных в стагнации шахтоуправления "Покровское". С сожалением констатируем, что в данной ситуации Антимонопольный комитет занял необоснованно жесткую позицию в отношении крупнейшей горно-металлургической компании страны, которая к тому же является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины", – подчеркнули в "Метинвесте".

Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Объем добычи рядового угля в 2019 году на предприятии составил 5 млн т., в то время как до экономического кризиса 2014-2016 годов объем добычи достигал 8,3 млн т.

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Топ комментарии
+5
Скоко стоит яхта Ахметова? И с каких убытков она куплена?
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16.09.2020 18:56
+3
А жабу куда девать? Она ж душит...
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16.09.2020 19:08
+3
Гудок с убытков замок купил на Лазурном берегу в Франции за 200 лямов убытка и недвижимость в Лондоне..И чета гудок не хочет отказаться от убыточного Укртелекома-все "стабильно развивает" отрасль связи никак развить не может .
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16.09.2020 19:38
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Скоко стоит яхта Ахметова? И с каких убытков она куплена?
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16.09.2020 18:56 Ответить
Гудок с убытков замок купил на Лазурном берегу в Франции за 200 лямов убытка и недвижимость в Лондоне..И чета гудок не хочет отказаться от убыточного Укртелекома-все "стабильно развивает" отрасль связи никак развить не может .
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16.09.2020 19:38 Ответить
Мабуть зі схем Ротердам, Дюсельдорф+
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16.09.2020 22:10 Ответить
А в чем проблема продавать 10% продукции на свободном рынке? Вполне ведь этот объем могут на рынке выкупать и собственные компании, но по рыночной цене, а не по той, которая выгодна Ахметову для минимизации налогов.
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16.09.2020 19:06 Ответить
А жабу куда девать? Она ж душит...
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16.09.2020 19:08 Ответить
Кто-то теряет, кто-то находит...
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16.09.2020 19:07 Ответить
Так не берите, чего крокодиловы слёзы лить? Жадность не имеет границ, на 10% полинять! Неслыханное дело!
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16.09.2020 19:40 Ответить
Коли рудий що виконував? Дасть на лапу, але те, що йому не вигідно, виконувати не буде.
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16.09.2020 19:52 Ответить
я думаю многое зависит и от ситуации с коронавирусом, как в Украине, так и в мире. надеюсь, до конца года будет спад и уже следующий будет без ограничений. даже сильные страны пострадали, что уже говорить о нашей экономике
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16.09.2020 21:40 Ответить
Я каждый раз, когда вижу название "АМКУ" в заголовке или статье, задаюсь вопросом - а они вообще нужны? Ну чтоб вот так реально. Сколько помню, одни скандалы вокруг них.
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17.09.2020 00:25 Ответить
жалко метивнест и его бенефициара. плАчу и плачУ.
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17.09.2020 02:03 Ответить
От нещасні,їх,бачте силою примусили взяти прибуткові підприємства!
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17.09.2020 06:55 Ответить
 
 