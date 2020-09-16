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Новини
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Антимонопольний комітет (1748) Метінвест (887)

АМКУ змусив "Метінвест" взяти безпрецедентно невигідні зобов'язання при концентрації ШУ "Покровське", - заява компанії

АМКУ змусив

"Метінвест", найбільший гірничо-металургійний холдинг України, під тиском Антимонопольного комітету вимушено погодився взяти на себе добровільні обмеження для отримання опосередкованого контролю над ЗАТ "Шахтоуправління "Покровське" (Покровськ), ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" (с.Сергіївка) і ТОВ "Шахтобудівна компанія" (м.Покровськ, все - Донецька обл.).

"Метінвест змушений був піти на пропозицію безпрецедентних зобов'язань у рамках концентрації Шахтоуправління "Покровське" як результат півторарічного розгляду заяви в АМКУ, в ході якого Антимонопольним комітетом були проаналізовані дані за чотири роки (замість необхідних законодавством двох).

Однак, на думку Групи, навіть такий ґрунтовний аналіз не виявив свідчень можливих негативних наслідків для ринку від заявленої концентрації. Але АМКУ все одно залишився на безкомпромісній позиції і вийшов із вимогою жорстких зобов'язань для "Метінвест", які Група розцінює як надмірні і не відповідають інтересам галузі. Зокрема, зобов'язання продажу 10% продукції на вільний ринок ставить під сумнів доцільність інвестицій на підтримку і розширення видобутку. Зобов'язання продажу за ринковими цінами в умовах низьких цін і високої собівартості виробництва фактично означає, що Шахтоуправління "Покровське" в складі Групи Метінвест буде змушене продавати вугілля трьом особам собі в збиток", - відзначили в компанії.

Як наголошується в повідомленні АМКУ, "Метінвест" має намір не допускати необґрунтованої відмови від реалізації концентрату коксівного вугілля ШУ "Покровське" непов'язаним компаніям, застосовувати ринкові ціни і забезпечити мінімум 10% частку таких сторонніх продажів. Крім того "Метінвест" готовий протягом трьох років надавати АМКУ раз на пів року не пізніше 20 лютого і 20 серпня інформацію про обсяги виробництва та поставки на ринок концентрату ШУ "Покровське" в натуральному і вартісному вираженні із зазначенням споживачів і цін реалізації.

В "Метінвесті" допускають, що дії АМКУ інспіровані третіми особами, які не зацікавлені в стабільному розвитку українського гірничо-металургійного комплексу.

"Не виключено, що безпрецедентні зобов'язання, до яких АМКУ фактично підвів групу "Метінвест" у процесі розгляду заяви про придбання шахтоуправління "Покровське", обумовлені тиском з боку окремих фінансово-промислових груп, зацікавлених у стагнації шахтоуправління "Покровське". З жалем констатуємо, що в цій ситуації Антимонопольний комітет зайняв необґрунтовано жорстку позицію щодо найбільшої гірничо-металургійної компанії країни, яка до того ж є одним із найбільших платників податків у бюджет України", - підкреслили в "Метінвесті".

Ш/у "Покровське" - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. Обсяг видобутку рядового вугілля в 2019 році на підприємстві становив 5 млн т, у той час як до економічної кризи 2014-2016 років обсяг видобутку досягав 8,3 млн т.
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Топ коментарі
+5
Скоко стоит яхта Ахметова? И с каких убытков она куплена?
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16.09.2020 18:56
+3
А жабу куда девать? Она ж душит...
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16.09.2020 19:08
+3
Гудок с убытков замок купил на Лазурном берегу в Франции за 200 лямов убытка и недвижимость в Лондоне..И чета гудок не хочет отказаться от убыточного Укртелекома-все "стабильно развивает" отрасль связи никак развить не может .
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16.09.2020 19:38
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Скоко стоит яхта Ахметова? И с каких убытков она куплена?
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16.09.2020 18:56 Відповісти
Гудок с убытков замок купил на Лазурном берегу в Франции за 200 лямов убытка и недвижимость в Лондоне..И чета гудок не хочет отказаться от убыточного Укртелекома-все "стабильно развивает" отрасль связи никак развить не может .
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16.09.2020 19:38 Відповісти
Мабуть зі схем Ротердам, Дюсельдорф+
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16.09.2020 22:10 Відповісти
А в чем проблема продавать 10% продукции на свободном рынке? Вполне ведь этот объем могут на рынке выкупать и собственные компании, но по рыночной цене, а не по той, которая выгодна Ахметову для минимизации налогов.
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16.09.2020 19:06 Відповісти
А жабу куда девать? Она ж душит...
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16.09.2020 19:08 Відповісти
Кто-то теряет, кто-то находит...
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16.09.2020 19:07 Відповісти
Так не берите, чего крокодиловы слёзы лить? Жадность не имеет границ, на 10% полинять! Неслыханное дело!
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16.09.2020 19:40 Відповісти
Коли рудий що виконував? Дасть на лапу, але те, що йому не вигідно, виконувати не буде.
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16.09.2020 19:52 Відповісти
я думаю многое зависит и от ситуации с коронавирусом, как в Украине, так и в мире. надеюсь, до конца года будет спад и уже следующий будет без ограничений. даже сильные страны пострадали, что уже говорить о нашей экономике
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16.09.2020 21:40 Відповісти
Я каждый раз, когда вижу название "АМКУ" в заголовке или статье, задаюсь вопросом - а они вообще нужны? Ну чтоб вот так реально. Сколько помню, одни скандалы вокруг них.
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17.09.2020 00:25 Відповісти
жалко метивнест и его бенефициара. плАчу и плачУ.
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17.09.2020 02:03 Відповісти
От нещасні,їх,бачте силою примусили взяти прибуткові підприємства!
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17.09.2020 06:55 Відповісти
 
 