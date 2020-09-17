РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8842 посетителя онлайн
Новости
1 333 10
законопроект (3204) фермер (185)

Законопроект №3131-д о детенизации АПК не затронет добропорядочных фермеров, – Левицкий

Законопроект №3131-д о детенизации АПК не затронет добропорядочных фермеров, – Левицкий

Законопроект №3131-д о детенизации агропромышленного комплекса – правильный и не затронет добропорядочных аграриев.

 Об этом в интервью LNZ Web рассказал совладелец группы компаний "Урожай" в Черниговской области Александр Левицкий.

"Хотелось бы понять, каким его примут во втором чтении, но в принципе этот законопроект правильный. С одной стороны, он поможет донаполнить местные бюджеты и бюджет в целом. С другой стороны, он выровняет сельхозпроизводителей и уберет теневую составляющую", – объяснил Александр Левицкий.

Как известно, законопроект №3131-д предлагает установить минимальную сумму налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли с гектара – поставленное налоговое обязательство (ПНО). Если сумма налогов (земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос) в год на гектар меньше установленной суммы поставленного налогового обязательства, аграрий доплачивает разницу в местный бюджет.

"Мы проводили расчеты: даже в самом первоначальном виде (законопроекта. – Ред.) мое предприятие не доплачивало бы ничего. У нас была бы еще переплата порядка 300-400 тысяч гривен по налогам. На нас этот законопроект никак бы не отразился. Но есть очень много недобропорядочных маленьких фермеров, которые не платят никаких налогов. Обрабатывают чьи-то паи... Это неправильно", – подчеркнул аграрий.

Он напомнил, что налоги идут, в том числе, на поддержание инфраструктуры населенных пунктов и условий жизни для жителей.

"Мы же ходим по дорогам. Нам нравятся подметенные улицы. Нам нравится чистота и порядок. Нам нравится освещение в городе. Но никто не хочет за это платить. Я считаю, что это неправильно", – сказал Александр Левицкий.

Напомним, 9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства.

Он предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки), что составляет порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО — примерно 1215 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подниматься постепенно — в течение трех лет: за 2021-й год будет действовать ставка 3% НДО; за 2022-й – 3,5% НДО, за 2023-й – 4% НДО; за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО.

Принятие этого законопроекта уже поддержал президент Владимир Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Это для тех дебилов которые кричали что не продадут свой пай за бесценок. Теперь продадут еще и должны останутся.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:09
+2
Риторический вопрос. Как называют "экономистов", увеличивающих налоги для бизнеса и фермеров в период жесткого экономического кризиса и пандемии?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:21
+1
У зелені все правильне, тільки результат протилежний.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это для тех дебилов которые кричали что не продадут свой пай за бесценок. Теперь продадут еще и должны останутся.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:09 Ответить
Тепер треба заплатити агрохолдингу, щоб твій пай вони погодилися забрати собі.
Коломойський таки недарма у день кенгурації Зеленського привозив з Ізраїлю кагал юристів по землі.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:53 Ответить
Головою комісії з порядності фермерів призначать Ківу.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:10 Ответить
У зелені все правильне, тільки результат протилежний.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:10 Ответить
Є інша сторона медалі. А тих що продають хліб за зелень,за бугор ?Чи тут влада,як і біля наших родовищ газу пасеться.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:14 Ответить
Риторический вопрос. Как называют "экономистов", увеличивающих налоги для бизнеса и фермеров в период жесткого экономического кризиса и пандемии?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:21 Ответить
Законопроєкт №3131-д про детінізацію АПК не торкнеться добропорядних фермерів, - Левицький - Цензор.НЕТ 8366
показать весь комментарий
17.09.2020 10:26 Ответить
"Добропорядочные фермеры" - это те, кто свернул деятельность а землю отдал олигархам?
показать весь комментарий
17.09.2020 11:10 Ответить
"арендатор или собственник земли с гектара" - становитесь в очередь на продажу земли. Еще доплачивать будете, чтоб ее забрали.
показать весь комментарий
17.09.2020 11:55 Ответить
Чернігівщина не потерпала від засухи так як Полтавщина та інші центральні і південні області. Тому левицький із свого болота правдиво квакає. Бо в нього кукурдза дає 10 тон на гектар, а тут дві-три тони. А тепер порахуйте: 2х4,5=9 тисяч з гектара. Аренда паю - 4 тис. грн. за гектар. Плюс 1,25 податків згідно закону. разом = більше 5 тисяч. А валовий дохід - від 9 до 15 (як повезе). А ще зарплата, добрива, насіння, соляра, запчастини, відсотки по кредитам. Всьо - прієхалі, зливай воду.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:42 Ответить
 
 