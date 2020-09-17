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Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может негативно отразиться на госбюджете в связи с выводом с рынка "Приватбанка", - Минфин

Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может негативно отразиться на госбюджете в связи с выводом с рынка

Закон о системе гарантирования вкладов конституционный, а его принятие было прогрессивным шагом.

 Такую позицию Министерства финансов выразил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук при рассмотрении 15 сентября Конституционным судом Украины дела относительно легитимности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".


В своем докладе в КСУ он, в частности, напомнил, что когда в конце 2016 было принято решение о национализации крупнейшего банка в Украине - Приватбанка для обеспечения стабильности банковского сектора, вклад государства из государственного бюджета в капитал банка составил 155 млрд 365 млн грн. "Я бы хотел попросить суд взвесить потенциальные последствия для госбюджета в случае принятия положительного решения о неконституционности. А именно возможного осложнения механизма погашения в государственный бюджет этих средств и возможной правовой неопределенности и рисков для Министерства финансов в качестве участника различных судебных процессов, которые сейчас происходят ", - отметил Юрий Драганчук.


Кроме того, он заметил: "Законом были значительно улучшены условия возмещения вкладчикам банков гарантированных сумм по сравнению с законом предыдущим о Фонде гарантирования вкладов физических лиц" и добавил, что благодаря законодательным изменениям были, в частности, ускорены сроки выплаты гарантированных сумм вкладчикам, а также существенно уменьшены сроки вывода неплатежеспособных банков с рынка.


"Указанные изменения реализованы на основе лучшего мирового опыта эффективного функционирования систем гарантирования вкладов в ведущих экономиках мира. Это было сделано также в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком ", - отметил Драганчук.
Как сообщило издание Лига.Финансы, КС 15 сентября завершил открытые слушания по делу о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и перешел к закрытой части заседания для принятия решения.
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Топ комментарии
+8
Я так думаю, що винати наш Констуційний суд неконституційною установою буде виходом із того маразму, що він продукує
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17.09.2020 14:19
+7
тем временем гривна продолжает падение.. 28.20+
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17.09.2020 14:13
+5
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может негативно отразиться на госбюджете в связи с выводом с рынка "Приватбанка", - Минфин - Цензор.НЕТ 5694
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17.09.2020 14:20
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тем временем гривна продолжает падение.. 28.20+
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17.09.2020 14:13 Ответить
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может негативно отразиться на госбюджете в связи с выводом с рынка "Приватбанка", - Минфин - Цензор.НЕТ 5694
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17.09.2020 14:20 Ответить
Да Вы, батенька, оптимист.
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17.09.2020 14:38 Ответить
Вы суркисам сначала 350млн баксов гарантируйте бо нада укреплять состав в Динамо Киев, а потом делайте все шо хотите
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17.09.2020 14:14 Ответить
Пусть хоть для начала поставят Юзика в ворота.Это немножко отстрочит выплаты.Только на батончиках можно разориться.Но это спортивные риски.
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17.09.2020 14:28 Ответить
Я так думаю, що винати наш Констуційний суд неконституційною установою буде виходом із того маразму, що він продукує
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17.09.2020 14:19 Ответить
"простiтуцiйньiй" суд продовжує свою ******** дiяльнicть - ще не забулися "повноваження януковича" та iншi збочення.
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17.09.2020 14:25 Ответить
Конституционный суд готов принять с любой стороны и в любых количествах.
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17.09.2020 14:30 Ответить
Граждане должны отдать все деньги!
А мы вам ничего не должны.
(с) КС ?
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17.09.2020 14:33 Ответить
Не понял! А с каких это пор вопросы перехода или национализации того или иного предприятия определяет Конституция!!!!!!!!!!! Нет, я бы прнял ечли бы Верховный суд или Арбитражный суд принимал решение о хозяйственных спорах или напушениях прав собственности. Але, Конституция тут причем!!!!! Одни довели банк до банкротсва, другие пытались остановить финансовый каллапс , связанный с возможным банкротством. Как бы я сделал? А я бы не национализировал бы! Я бы пустил бы все на рыночные механизмы- обьявляй банкротство Бородатое чмо, а затем арестовал бы все личное иммущество- дома, дачи особняки доли в бизнессах как в Украине - так и за рубежом, в счет погашения долгов перед вкладчиками! Как это на Западе делают! Чтобы тогда эти хитросделанные запели бы! Если бы их толпа людей не повесила бы на столбах!
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17.09.2020 14:50 Ответить
Суди, парафія портнова. На кого працює порнов, питання риторичне. На кацапів та фуйла.
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17.09.2020 15:13 Ответить
Конституционный суд... В Украине? Сборище ублюдков в мантиях это еще не суд, тем более, конституционный. Нет судов, нет конституции, нет честных судей и прокуроров... Нет государства.
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17.09.2020 15:11 Ответить
Кто-то сильно заинтересован подорвать банковскую систему вцелом.
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17.09.2020 16:19 Ответить
Коломойский.
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17.09.2020 22:44 Ответить
 
 