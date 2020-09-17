Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может негативно отразиться на госбюджете в связи с выводом с рынка "Приватбанка", - Минфин

Закон о системе гарантирования вкладов конституционный, а его принятие было прогрессивным шагом.

Такую позицию Министерства финансов выразил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук при рассмотрении 15 сентября Конституционным судом Украины дела относительно легитимности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".



В своем докладе в КСУ он, в частности, напомнил, что когда в конце 2016 было принято решение о национализации крупнейшего банка в Украине - Приватбанка для обеспечения стабильности банковского сектора, вклад государства из государственного бюджета в капитал банка составил 155 млрд 365 млн грн. "Я бы хотел попросить суд взвесить потенциальные последствия для госбюджета в случае принятия положительного решения о неконституционности. А именно возможного осложнения механизма погашения в государственный бюджет этих средств и возможной правовой неопределенности и рисков для Министерства финансов в качестве участника различных судебных процессов, которые сейчас происходят ", - отметил Юрий Драганчук.



Кроме того, он заметил: "Законом были значительно улучшены условия возмещения вкладчикам банков гарантированных сумм по сравнению с законом предыдущим о Фонде гарантирования вкладов физических лиц" и добавил, что благодаря законодательным изменениям были, в частности, ускорены сроки выплаты гарантированных сумм вкладчикам, а также существенно уменьшены сроки вывода неплатежеспособных банков с рынка.



"Указанные изменения реализованы на основе лучшего мирового опыта эффективного функционирования систем гарантирования вкладов в ведущих экономиках мира. Это было сделано также в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком ", - отметил Драганчук.

Как сообщило издание Лига.Финансы, КС 15 сентября завершил открытые слушания по делу о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и перешел к закрытой части заседания для принятия решения.