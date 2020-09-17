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вклади (131) Мінфін (3588) Фонд гарантування вкладів (1504)

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів може негативно позначитися на держбюджеті у зв'язку з виведенням з ринку "Приватбанку", - Мінфін

Визнання неконституційним Закону про систему гарантування вкладів може негативно позначитися на держбюджеті у зв'язку з виведенням з ринку

Закон про систему гарантування вкладів є конституційним, а його ухвалення було прогресивним кроком.

Таку позицію Міністерства фінансів висловив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук під час розгляду 15 вересня Конституційним Судом України справи щодо легітимності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У своїй доповіді в КСУ він, зокрема, нагадав, що коли наприкінця 2016 року було ухвалено рішення про націоналізацію найбільшого банку в Україні – "Приватбанку" для забезпечення стабільності банківського сектору, внесок держави з державного бюджету в капітал банку становив 155 млрд 365 млн грн. "Я б хотів попросити суд зважити потенційні наслідки для держбюджету в разі ухвалення позитивного рішення про неконституційність. А саме - можливого ускладнення механізму погашення до державного бюджету цих коштів і можливої ​​правової невизначеності та ризиків для Міністерства фінансів як учасника різних судових процесів, які зараз відбуваються", - зазначив Юрій Драганчук.

Крім того, він зауважив: "Законом були значно поліпшені умови відшкодування вкладникам банків гарантованих сум порівняно із законом попереднім про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", і додав, що завдяки законодавчим змінам були, зокрема, прискорені терміни виплати гарантованих сум вкладникам, а також істотно зменшені терміни виведення неплатоспроможних банків з ринку.

"Зазначені зміни реалізовано на основі найкращого світового досвіду ефективного функціонування систем гарантування вкладів у провідних економіках світу. Це було зроблено також у тісній співпраці з МВФ і Світовим банком", - зазначив Драганчук.
Як повідомило видання Ліга.Фінанси, КС 15 вересня завершив відкриті слухання у справі про конституційність Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і перейшов до закритої частини засідання для ухвалення рішення.

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Топ коментарі
+8
Я так думаю, що винати наш Констуційний суд неконституційною установою буде виходом із того маразму, що він продукує
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17.09.2020 14:19
+7
тем временем гривна продолжает падение.. 28.20+
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17.09.2020 14:13
+5
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может негативно отразиться на госбюджете в связи с выводом с рынка "Приватбанка", - Минфин - Цензор.НЕТ 5694
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17.09.2020 14:20
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тем временем гривна продолжает падение.. 28.20+
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17.09.2020 14:13 Відповісти
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может негативно отразиться на госбюджете в связи с выводом с рынка "Приватбанка", - Минфин - Цензор.НЕТ 5694
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17.09.2020 14:20 Відповісти
Да Вы, батенька, оптимист.
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17.09.2020 14:38 Відповісти
Вы суркисам сначала 350млн баксов гарантируйте бо нада укреплять состав в Динамо Киев, а потом делайте все шо хотите
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17.09.2020 14:14 Відповісти
Пусть хоть для начала поставят Юзика в ворота.Это немножко отстрочит выплаты.Только на батончиках можно разориться.Но это спортивные риски.
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17.09.2020 14:28 Відповісти
Я так думаю, що винати наш Констуційний суд неконституційною установою буде виходом із того маразму, що він продукує
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17.09.2020 14:19 Відповісти
"простiтуцiйньiй" суд продовжує свою ******** дiяльнicть - ще не забулися "повноваження януковича" та iншi збочення.
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17.09.2020 14:25 Відповісти
Конституционный суд готов принять с любой стороны и в любых количествах.
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17.09.2020 14:30 Відповісти
Граждане должны отдать все деньги!
А мы вам ничего не должны.
(с) КС ?
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17.09.2020 14:33 Відповісти
Не понял! А с каких это пор вопросы перехода или национализации того или иного предприятия определяет Конституция!!!!!!!!!!! Нет, я бы прнял ечли бы Верховный суд или Арбитражный суд принимал решение о хозяйственных спорах или напушениях прав собственности. Але, Конституция тут причем!!!!! Одни довели банк до банкротсва, другие пытались остановить финансовый каллапс , связанный с возможным банкротством. Как бы я сделал? А я бы не национализировал бы! Я бы пустил бы все на рыночные механизмы- обьявляй банкротство Бородатое чмо, а затем арестовал бы все личное иммущество- дома, дачи особняки доли в бизнессах как в Украине - так и за рубежом, в счет погашения долгов перед вкладчиками! Как это на Западе делают! Чтобы тогда эти хитросделанные запели бы! Если бы их толпа людей не повесила бы на столбах!
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17.09.2020 14:50 Відповісти
Суди, парафія портнова. На кого працює порнов, питання риторичне. На кацапів та фуйла.
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17.09.2020 15:13 Відповісти
Конституционный суд... В Украине? Сборище ублюдков в мантиях это еще не суд, тем более, конституционный. Нет судов, нет конституции, нет честных судей и прокуроров... Нет государства.
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17.09.2020 15:11 Відповісти
Кто-то сильно заинтересован подорвать банковскую систему вцелом.
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17.09.2020 16:19 Відповісти
Коломойский.
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17.09.2020 22:44 Відповісти
 
 