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Новости
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"Слуги народа" проведут заседание с Ермаком, Кравчуком и Кулебой, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" собирается 28 сентября провести заседание с участием главы Офиса Президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

Об этом журналистам заявил глава фракции СН Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что перенесем (заседание фракции. - Ред.)… следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса Президента, министра иностранных дел и господина Кравчука… В понедельник через понедельник", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что запланированное на сегодня заседание фракции, на которое был приглашен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников не состоится из-за болезни вице-премьера.

Также на Цензор.НЕТ: Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия

"У господина Резниккова ангина. Никакой интриги, к сожалению, нет, просто Резников попросил немного полечиться, потому что завтра у него "Час вопросов к правительству" (в Верховной Раде. - Ред.), - отметил Арахамия.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Кулеба Дмитрий (2880) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+7
А кто такой Ермак? Почему с ним заседания и совещания проводятся? Он всего лишь завхоз президента.
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17.09.2020 16:09
+5
Схоже, що, по тихому, змінили законодавство. І тепер другою людиною в державі, замом Президента, став його завхоз, а не Голова Верховної Ради.
І посли Джи 7 з ним зустрічались, І донбас обговорювали. А це конституційні обов'язки Президента. Зовнішня політика і безпека.
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17.09.2020 16:24
+5
И ОНО ещё будет решать за украинцев?????

Гнать обратно в Абхазию - пусть там политикой занимается
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17.09.2020 16:36
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Правила форума Совет форумчан
Деда вас научит уходить в себя.
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17.09.2020 16:07 Ответить
а толку зе дебіли ?
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17.09.2020 16:33 Ответить
или ходить под себя...
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17.09.2020 18:13 Ответить
Маша вместо деда прийдет? Или другие шаболды запланированы
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17.09.2020 16:08 Ответить
деменция, но не до такой степени, это не его внучка.
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17.09.2020 16:10 Ответить
А кто такой Ермак? Почему с ним заседания и совещания проводятся? Он всего лишь завхоз президента.
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17.09.2020 16:09 Ответить
Схоже, що, по тихому, змінили законодавство. І тепер другою людиною в державі, замом Президента, став його завхоз, а не Голова Верховної Ради.
І посли Джи 7 з ним зустрічались, І донбас обговорювали. А це конституційні обов'язки Президента. Зовнішня політика і безпека.
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17.09.2020 16:24 Ответить
Тихий переворот
Депутаты молчат
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17.09.2020 16:37 Ответить
Проведіть і самовбийтесь.
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17.09.2020 16:10 Ответить
"Арахамия" звучит как срамная болезнь...
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17.09.2020 16:11 Ответить
У меня асоциируется его погоняло Арахамия с Ганореей
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17.09.2020 16:19 Ответить
хламидия
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17.09.2020 16:37 Ответить
арахофобія є такий психічний розлад..
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17.09.2020 16:19 Ответить
арахофилия
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17.09.2020 16:36 Ответить
"Слуги народа" проведут заседание с Ермаком, Кравчуком и Кулебой, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4904
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17.09.2020 16:16 Ответить
А дерьмак яким боком? Буде чай розносити?
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17.09.2020 16:19 Ответить
Та всё уже, партию пора переименовывать - в партию "любителей украсть пиво", например.
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17.09.2020 16:22 Ответить
за пару дней к местячковым выборам ЕС олухам "квартальным " проценты подрежет под самый корень-"безвизом ,который отменяется"
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17.09.2020 16:26 Ответить
Дело не в ангине, а в том, что у Дерьмака без Машиных губьев не стоит...
"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6796
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17.09.2020 16:28 Ответить
А шо эта НЕБРИТАЯ МОРДА делает в Раде ?

"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1263
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17.09.2020 16:35 Ответить
И ОНО ещё будет решать за украинцев?????

Гнать обратно в Абхазию - пусть там политикой занимается
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17.09.2020 16:36 Ответить
Вуняет.
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17.09.2020 18:06 Ответить
Навiть по тому, як Арахамiя тримае телефон видно що вiн зрадник. Де СБУ?
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17.09.2020 16:36 Ответить
На ветке про пивного клептоманы не хочешь поизгаляться?
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17.09.2020 16:48 Ответить
Научись писать без ошибок. На какой помойке петька вас набирает?
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17.09.2020 16:59 Ответить
Знаток словесности, чому обороты не ***********? В какой выгребной яме зелёный идиот вас насобирал?!
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17.09.2020 18:02 Ответить
Есть такие крапочки с маленькой закорючкой внизу, запятой называется Оно меня учить собралось, вы там все такие, выпускники трускавецкого университета им. Дауна?
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17.09.2020 18:06 Ответить
васильев не укрaiнська фамiлiя. Ти що кацап?
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17.09.2020 18:30 Ответить
"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5984
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17.09.2020 16:43 Ответить
Мать-перемать, мне кто-то объяснит, что такое ермак?! Во все дырки лизе и лизе
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17.09.2020 16:46 Ответить
а быть может завтра к часам 12,выйдите на майдан и в живых пока что пообщайтесь с народом.без полиции,охраны.всего лишь к тем выходите которые за вас голосовали...ЛИБО ОНИ ЗА ВАМИ ИДУТ!!!!
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17.09.2020 17:22 Ответить
если даже вы победили на выборах,но я против вас...ВЫ обязаны выходить не в ток-шоу,а НА УЛИЦУ!!!не бойтесь,и идите на улицу и рассказывайте кто НЕ слуга!!!
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17.09.2020 17:26 Ответить
Будут решать , куда убегать.
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17.09.2020 17:34 Ответить
Киву еще возьмите в компанию. Он вам подрочит в две руки, а Дубинский вас в****т в собачий рот
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17.09.2020 18:05 Ответить
Проведете как на комитете провели встречу с Фокиным, пошлют вас лесом, мол получили свои "конверты" и сидите, не рыпайтесь.
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17.09.2020 18:10 Ответить
Цікава виходить ситуція....Аж смішно до сказу...Гандони ви раскажіть народові прощо ви там як зрадники завжди все засідаєте та радитесь? Чи це державна таємниця? Ой бл ..вибачте а державна таємниця від кого ? Від громадян України? А от тіх дурнів які вас вибрали?. Зрозуміло. Кортчше..набридло вж все з гумором до вас ставитись... Ви готові суки обрані народом до покарання за тупість і жадність... як що ви не припинете з себе корчити великих політичних гросмейстерів ..Тупі суки. Ви ж тупі як вутки..
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17.09.2020 21:35 Ответить
 
 