"Слуги народа" проведут заседание с Ермаком, Кравчуком и Кулебой, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" собирается 28 сентября провести заседание с участием главы Офиса Президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

Об этом журналистам заявил глава фракции СН Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что перенесем (заседание фракции. - Ред.)… следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса Президента, министра иностранных дел и господина Кравчука… В понедельник через понедельник", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что запланированное на сегодня заседание фракции, на которое был приглашен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников не состоится из-за болезни вице-премьера.

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"У господина Резниккова ангина. Никакой интриги, к сожалению, нет, просто Резников попросил немного полечиться, потому что завтра у него "Час вопросов к правительству" (в Верховной Раде. - Ред.), - отметил Арахамия.