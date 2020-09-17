"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" збирається 28 вересня провести засідання за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Про це журналістам заявив глава фракції СН Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що перенесемо (засідання фракції. - Ред.)... наступний тиждень не пленарний, і в понеділок, я думаю, ми зберемо фракцію, запросимо додатково главу Офісу президента, міністра закордонних справ і пана Кравчука... У понеділок через понеділок", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що заплановане на сьогодні засідання фракції, на яке було запрошено віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков не відбудеться через хворобу віцепрем'єра.

"У пана Резнікова ангіна. Ніякої інтриги, на жаль, немає, просто Резніков попросив трохи полікуватися, бо завтра у нього "Година запитань до уряду" (у Верховній Раді. - Ред.), - зазначив Арахамія.

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