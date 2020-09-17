"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія
Фракція "Слуга народу" збирається 28 вересня провести засідання за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.
Про це журналістам заявив глава фракції СН Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що перенесемо (засідання фракції. - Ред.)... наступний тиждень не пленарний, і в понеділок, я думаю, ми зберемо фракцію, запросимо додатково главу Офісу президента, міністра закордонних справ і пана Кравчука... У понеділок через понеділок", - сказав Арахамія.
Він нагадав, що заплановане на сьогодні засідання фракції, на яке було запрошено віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков не відбудеться через хворобу віцепрем'єра.
"У пана Резнікова ангіна. Ніякої інтриги, на жаль, немає, просто Резніков попросив трохи полікуватися, бо завтра у нього "Година запитань до уряду" (у Верховній Раді. - Ред.), - зазначив Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І посли Джи 7 з ним зустрічались, І донбас обговорювали. А це конституційні обов'язки Президента. Зовнішня політика і безпека.
Депутаты молчат
Гнать обратно в Абхазию - пусть там политикой занимается