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Новини
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"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" збирається 28 вересня провести засідання за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Про це журналістам заявив глава фракції СН Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що перенесемо (засідання фракції. - Ред.)... наступний тиждень не пленарний, і в понеділок, я думаю, ми зберемо фракцію, запросимо додатково главу Офісу президента, міністра закордонних справ і пана Кравчука... У понеділок через понеділок", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що заплановане на сьогодні засідання фракції, на яке було запрошено віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков не відбудеться через хворобу віцепрем'єра.

"У пана Резнікова ангіна. Ніякої інтриги, на жаль, немає, просто Резніков попросив трохи полікуватися, бо завтра у нього "Година запитань до уряду" (у Верховній Раді. - Ред.), - зазначив Арахамія.

Читайте також: "Слуги народу" злилися з ОПЗЖ для призначення кишенькового глави САП. Потрібна блокада Ради або її розпуск, - Бутусов

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Кулеба Дмитро (3604) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+7
А кто такой Ермак? Почему с ним заседания и совещания проводятся? Он всего лишь завхоз президента.
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17.09.2020 16:09
+5
Схоже, що, по тихому, змінили законодавство. І тепер другою людиною в державі, замом Президента, став його завхоз, а не Голова Верховної Ради.
І посли Джи 7 з ним зустрічались, І донбас обговорювали. А це конституційні обов'язки Президента. Зовнішня політика і безпека.
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17.09.2020 16:24
+5
И ОНО ещё будет решать за украинцев?????

Гнать обратно в Абхазию - пусть там политикой занимается
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17.09.2020 16:36
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Деда вас научит уходить в себя.
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17.09.2020 16:07 Відповісти
а толку зе дебіли ?
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17.09.2020 16:33 Відповісти
или ходить под себя...
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17.09.2020 18:13 Відповісти
Маша вместо деда прийдет? Или другие шаболды запланированы
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17.09.2020 16:08 Відповісти
деменция, но не до такой степени, это не его внучка.
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17.09.2020 16:10 Відповісти
А кто такой Ермак? Почему с ним заседания и совещания проводятся? Он всего лишь завхоз президента.
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17.09.2020 16:09 Відповісти
Схоже, що, по тихому, змінили законодавство. І тепер другою людиною в державі, замом Президента, став його завхоз, а не Голова Верховної Ради.
І посли Джи 7 з ним зустрічались, І донбас обговорювали. А це конституційні обов'язки Президента. Зовнішня політика і безпека.
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17.09.2020 16:24 Відповісти
Тихий переворот
Депутаты молчат
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17.09.2020 16:37 Відповісти
Проведіть і самовбийтесь.
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17.09.2020 16:10 Відповісти
"Арахамия" звучит как срамная болезнь...
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17.09.2020 16:11 Відповісти
У меня асоциируется его погоняло Арахамия с Ганореей
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17.09.2020 16:19 Відповісти
хламидия
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17.09.2020 16:37 Відповісти
арахофобія є такий психічний розлад..
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17.09.2020 16:19 Відповісти
арахофилия
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17.09.2020 16:36 Відповісти
"Слуги народа" проведут заседание с Ермаком, Кравчуком и Кулебой, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4904
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17.09.2020 16:16 Відповісти
А дерьмак яким боком? Буде чай розносити?
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17.09.2020 16:19 Відповісти
Та всё уже, партию пора переименовывать - в партию "любителей украсть пиво", например.
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17.09.2020 16:22 Відповісти
за пару дней к местячковым выборам ЕС олухам "квартальным " проценты подрежет под самый корень-"безвизом ,который отменяется"
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17.09.2020 16:26 Відповісти
Дело не в ангине, а в том, что у Дерьмака без Машиных губьев не стоит...
"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6796
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17.09.2020 16:28 Відповісти
А шо эта НЕБРИТАЯ МОРДА делает в Раде ?

"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1263
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17.09.2020 16:35 Відповісти
И ОНО ещё будет решать за украинцев?????

Гнать обратно в Абхазию - пусть там политикой занимается
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17.09.2020 16:36 Відповісти
Вуняет.
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17.09.2020 18:06 Відповісти
Навiть по тому, як Арахамiя тримае телефон видно що вiн зрадник. Де СБУ?
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17.09.2020 16:36 Відповісти
На ветке про пивного клептоманы не хочешь поизгаляться?
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17.09.2020 16:48 Відповісти
Научись писать без ошибок. На какой помойке петька вас набирает?
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17.09.2020 16:59 Відповісти
Знаток словесности, чому обороты не ***********? В какой выгребной яме зелёный идиот вас насобирал?!
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17.09.2020 18:02 Відповісти
Есть такие крапочки с маленькой закорючкой внизу, запятой называется Оно меня учить собралось, вы там все такие, выпускники трускавецкого университета им. Дауна?
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17.09.2020 18:06 Відповісти
васильев не укрaiнська фамiлiя. Ти що кацап?
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17.09.2020 18:30 Відповісти
"Слуги народу" проведуть засідання з Єрмаком, Кравчуком і Кулебою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5984
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17.09.2020 16:43 Відповісти
Мать-перемать, мне кто-то объяснит, что такое ермак?! Во все дырки лизе и лизе
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17.09.2020 16:46 Відповісти
а быть может завтра к часам 12,выйдите на майдан и в живых пока что пообщайтесь с народом.без полиции,охраны.всего лишь к тем выходите которые за вас голосовали...ЛИБО ОНИ ЗА ВАМИ ИДУТ!!!!
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17.09.2020 17:22 Відповісти
если даже вы победили на выборах,но я против вас...ВЫ обязаны выходить не в ток-шоу,а НА УЛИЦУ!!!не бойтесь,и идите на улицу и рассказывайте кто НЕ слуга!!!
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17.09.2020 17:26 Відповісти
Будут решать , куда убегать.
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17.09.2020 17:34 Відповісти
Киву еще возьмите в компанию. Он вам подрочит в две руки, а Дубинский вас в****т в собачий рот
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17.09.2020 18:05 Відповісти
Проведете как на комитете провели встречу с Фокиным, пошлют вас лесом, мол получили свои "конверты" и сидите, не рыпайтесь.
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17.09.2020 18:10 Відповісти
Цікава виходить ситуція....Аж смішно до сказу...Гандони ви раскажіть народові прощо ви там як зрадники завжди все засідаєте та радитесь? Чи це державна таємниця? Ой бл ..вибачте а державна таємниця від кого ? Від громадян України? А от тіх дурнів які вас вибрали?. Зрозуміло. Кортчше..набридло вж все з гумором до вас ставитись... Ви готові суки обрані народом до покарання за тупість і жадність... як що ви не припинете з себе корчити великих політичних гросмейстерів ..Тупі суки. Ви ж тупі як вутки..
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17.09.2020 21:35 Відповісти
 
 