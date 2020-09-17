Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тыс. аккаунтов. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 Соломенским управлением полиции ГУ ГП в Киеве совместно со Службой безопасности Украины заблокирована деятельность межрегиональной сети "ботоферм".

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории г.. Киева и Запорожской области была развернута сеть "ботоферм" мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов. Ее организаторы с помощью соответствующего телекоммуникационного оборудования и специализированного программного обеспечения, руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались иностранные SIM-карты операторов связи.

Указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц с целью инспирации социальных конфликтов, распространение ложной информации о политических конкурентов заказчиков, подстрекательство к протестам и тому подобное.

В рамках уголовного производства были проведены одновременные обыски по адресам расположения специального оборудования, во время которых изъято техническое обеспечение, более 6000 симкарт и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности "ботофермы".















