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Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тыс. аккаунтов. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 Соломенским управлением полиции ГУ ГП в Киеве совместно со Службой безопасности Украины заблокирована деятельность межрегиональной сети "ботоферм".

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории г.. Киева и Запорожской области была развернута сеть "ботоферм" мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов. Ее организаторы с помощью соответствующего телекоммуникационного оборудования и специализированного программного обеспечения, руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались иностранные SIM-карты операторов связи.

Указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц с целью инспирации социальных конфликтов, распространение ложной информации о политических конкурентов заказчиков, подстрекательство к протестам и тому подобное.

В рамках уголовного производства были проведены одновременные обыски по адресам расположения специального оборудования, во время которых изъято техническое обеспечение, более 6000 симкарт и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности "ботофермы".

Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тыс. аккаунтов 01
Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тыс. аккаунтов 02
Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тыс. аккаунтов 03
Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тыс. аккаунтов 04

Автор: 

прокуратура (5015) боты (68)


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Топ комментарии
+39
Угадайте у кого поддержка в инете тает синхронно с рейтингом и закрытием ботоферм?
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17.09.2020 16:55
+31
То-то зебилов на цензоре меньше стало!!!
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17.09.2020 16:55
+21
Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тысячами аккаунтов - Цензор.НЕТ 7197
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17.09.2020 17:00
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Даже не верится, что такое иснует! Кругом одни олигархи!
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17.09.2020 19:37 Ответить
Я не заметила что в цензоре стало меньше чьих-то ботов. Похоже это фейк. ЗЕ власть пиарится.
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17.09.2020 20:17 Ответить
У тупорилихЗЕботів-вологі мрії про порохоботів невмиручих! Ну чисто підліткові онаністи онлайн!
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17.09.2020 20:46 Ответить
Дорогі браття порохоботи! пам'ятаєте як одноклітинні ЗЕ прихильники-пінилися що "кляті порохоботи " згинуть як роса на сонці зранку 23 квітня!!! Ну ну ! ЗЕленський скотився від дутого Президента до ЗЕрро за рік з хвостиком! ЗЕробульбашкам привіт від кровожерливих "соєвих марадьорів!
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17.09.2020 20:52 Ответить
Он чого всі зебіли пишуть в соцмережах як під копірку в стилях сам дурак або дурень дурня вихваляє а за що і сам не знає.
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17.09.2020 23:06 Ответить
ну наконец то!
на цензоре теперь поменьше их будет
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18.09.2020 08:57 Ответить
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