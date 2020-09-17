Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9 Солом'янським управлінням поліції ГУ ДП в Києві спільно зі Службою безпеки України заблокована діяльність міжрегіональної мережі "ботоферм".

Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

У повідомленні зазначається: "У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці встановили, що на території м. Києва та Запорізької області розгорнуто мережу "ботоферм" потужністю приблизно в 3,5 тисячі ботів. Її організатори за допомогою відповідного телекомунікаційного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення, керували обліковими записами у соціальних мережах, електронними поштовими скриньками та електронними гаманцями з використанням фейкових персональних даних. Для реєстрації акаунтів, окрім українських, також використовувались іноземні SIM-картки операторів зв’язку.

Вказані послуги надавалися в інтересах третіх осіб з метою інспірування соціальних конфліктів, поширення неправдивої інформації щодо політичних конкурентів замовників, підбурювання до протестів тощо.

У межах кримінального провадження проведено одночасні обшуки за адресами розташування спеціального обладнання, під час яких вилучено технічне забезпечення, понад 6000 сім-карток та інші речові докази.

Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності "ботоферм"".

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