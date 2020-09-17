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Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9 Солом'янським управлінням поліції ГУ ДП в Києві спільно зі Службою безпеки України заблокована діяльність міжрегіональної мережі "ботоферм".

Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

У повідомленні зазначається: "У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці встановили, що на території м. Києва та Запорізької області розгорнуто мережу "ботоферм" потужністю приблизно в 3,5 тисячі ботів. Її організатори за допомогою відповідного телекомунікаційного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення, керували обліковими записами у соціальних мережах, електронними поштовими скриньками та електронними гаманцями з використанням фейкових персональних даних. Для реєстрації акаунтів, окрім українських, також використовувались іноземні SIM-картки операторів зв’язку.

Вказані послуги надавалися в інтересах третіх осіб з метою інспірування соціальних конфліктів, поширення неправдивої інформації щодо політичних конкурентів замовників, підбурювання до протестів тощо.

У межах кримінального провадження проведено одночасні обшуки за адресами розташування спеціального обладнання, під час яких вилучено технічне забезпечення, понад 6000 сім-карток та інші речові докази.

Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності "ботоферм"".

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Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів 01
Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів 02
Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів 03
Столичні правоохоронці викрили мережу ботоферм із 3,5 тисячами акаунтів 04

Автор: 

прокуратура (3680) боти (97)


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Топ коментарі
+39
Угадайте у кого поддержка в инете тает синхронно с рейтингом и закрытием ботоферм?
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17.09.2020 16:55
+31
То-то зебилов на цензоре меньше стало!!!
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17.09.2020 16:55
+21
Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тысячами аккаунтов - Цензор.НЕТ 7197
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17.09.2020 17:00
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Даже не верится, что такое иснует! Кругом одни олигархи!
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17.09.2020 19:37 Відповісти
Я не заметила что в цензоре стало меньше чьих-то ботов. Похоже это фейк. ЗЕ власть пиарится.
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17.09.2020 20:17 Відповісти
У тупорилихЗЕботів-вологі мрії про порохоботів невмиручих! Ну чисто підліткові онаністи онлайн!
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17.09.2020 20:46 Відповісти
Дорогі браття порохоботи! пам'ятаєте як одноклітинні ЗЕ прихильники-пінилися що "кляті порохоботи " згинуть як роса на сонці зранку 23 квітня!!! Ну ну ! ЗЕленський скотився від дутого Президента до ЗЕрро за рік з хвостиком! ЗЕробульбашкам привіт від кровожерливих "соєвих марадьорів!
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17.09.2020 20:52 Відповісти
Он чого всі зебіли пишуть в соцмережах як під копірку в стилях сам дурак або дурень дурня вихваляє а за що і сам не знає.
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17.09.2020 23:06 Відповісти
ну наконец то!
на цензоре теперь поменьше их будет
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18.09.2020 08:57 Відповісти
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