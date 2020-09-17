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Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетманцев

Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетманцев

Планы Кабинета министров повысить целый ряд налогов - экологический налог, повышение ЕСВ с малых предпринимателей с флп, а также увеличение ставок по другим налогам, - противоречат пункту 4.1.9.з Налогового кодекса Украины, который предусматривает фундаментальный принцип налогового законодательства - стабильность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он уточнил, что проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Кабинет министров уже согласовал, и собирается подать его в Верховную Раду.

"Консультации с Комитетом или с депутатами Верховной Рады по этому законопроекту предварительно не проводились. Я хочу, чтобы коллеги учли это, когда мы будем его рассматривать", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, законопроект об "обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений", который утвердило правительство, предусматривает более 10 случаев повышение ставок и налогов. Среди них - повышение единого социального взноса для работающих ФЛП, повышение акцизов на спирт и пиво, увеличение экологического налога втрое для выбросов СО2 и отмены моратория на налоговые проверки и проверки по ЕСВ, который был введен на время карантина.

Автор: 

налоги (3238) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+7
Планы зеленой власти повысить налоги и отчисления с бизнеса во время жесткого кризиса, падающей в пропасть экономики и расширяющейся по дням эпидемии, граничат не просто с идиотизмом, а с государственным преступлением.
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17.09.2020 17:37
+4
Податків треба ДВА. На розкіш. На виведений капітал.
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17.09.2020 17:18
+3
Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетьманцев - Цензор.НЕТ 314
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17.09.2020 17:19
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Делай вопреки.
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17.09.2020 17:17 Ответить
Податків треба ДВА. На розкіш. На виведений капітал.
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17.09.2020 17:18 Ответить
Соглашусь только со вторым - он контролируется банком автоматически. А первый - предусматривает тучи упырей: контролёров, экспертов, решал и т.п.
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17.09.2020 17:25 Ответить
Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетьманцев - Цензор.НЕТ 314
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17.09.2020 17:19 Ответить
Почти как по Реве: ураинцы много кушают.
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17.09.2020 17:27 Ответить
Так повысить налоги, или сбор налогов, уважаемый?
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17.09.2020 17:25 Ответить
Планы зеленой власти повысить налоги и отчисления с бизнеса во время жесткого кризиса, падающей в пропасть экономики и расширяющейся по дням эпидемии, граничат не просто с идиотизмом, а с государственным преступлением.
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17.09.2020 17:37 Ответить
Мікола Кровосісовіч Азіроф тихо аплодує, достойні продовжувачі його справи по нищенню українського підприємництва.
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18.09.2020 12:54 Ответить
Джанни Родари с "Чиполлино" просто отдыхает.
Все страны уменьшают налоги для того, чтобы не убить бизнес и экономику, а эти бестолочи решили увеличить налоги. Курочка может просто прекратить нести не только золотые, но и простые яйца.
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17.09.2020 17:41 Ответить
нажаль вся освіта, яку отримали шмаркляві, це якісь дебільні курси в Трускавці, вони не розуміють осоновного, що надходження податків збільшується при збільшення прибутків і розвитку підприємництва, а не збільшення ставок податків, коли доходи починають ховати або бізнес закривають чи переводять у інші країни.
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18.09.2020 12:56 Ответить
Завтра (после выборов) бубочка топнет ножкой и Гетманцев будет всем рассказывать какое это благо - повышение налогов. Типичный флюгер перед выборами.
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17.09.2020 17:43 Ответить
Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, - Гетьманцев - Цензор.НЕТ 9525
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17.09.2020 17:47 Ответить
Я считаю , надо повышать . НДС до 30 % , налог на оборот ФЛП до 20% и подоходный до 70 %
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17.09.2020 17:56 Ответить
Я рад за комерсов , голосовавших а бубу.
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17.09.2020 17:57 Ответить
Пи.арасы специально на всех фронтах разрушают Украину, малый бизнес, армию. По чуть-чуть иголочку с настойкой русского боярышника вводят.
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17.09.2020 17:57 Ответить
Ого,даже для этого безбашенного кассового лоббиста шмыргалевские планы дикость,выкиньте этого тупого ахметовского петушка обратно в ахметковское логово.
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17.09.2020 18:26 Ответить
Треть ФЛП закрылись при карантине, а выжившим нужно увеличить налоги. Это правильно, чтоб в следующий раз думали головой за кого голосовать.
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17.09.2020 18:31 Ответить
 
 