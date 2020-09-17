Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетманцев

Планы Кабинета министров повысить целый ряд налогов - экологический налог, повышение ЕСВ с малых предпринимателей с флп, а также увеличение ставок по другим налогам, - противоречат пункту 4.1.9.з Налогового кодекса Украины, который предусматривает фундаментальный принцип налогового законодательства - стабильность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он уточнил, что проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Кабинет министров уже согласовал, и собирается подать его в Верховную Раду.

"Консультации с Комитетом или с депутатами Верховной Рады по этому законопроекту предварительно не проводились. Я хочу, чтобы коллеги учли это, когда мы будем его рассматривать", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, законопроект об "обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений", который утвердило правительство, предусматривает более 10 случаев повышение ставок и налогов. Среди них - повышение единого социального взноса для работающих ФЛП, повышение акцизов на спирт и пиво, увеличение экологического налога втрое для выбросов СО2 и отмены моратория на налоговые проверки и проверки по ЕСВ, который был введен на время карантина.