Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, - Гетманцев
Плани Кабінету Міністрів підвищити цілу низку податків - екологічний податок, підвищення ЄСВ з малих підприємців ФОП, а також збільшення ставок за іншими податками, - суперечать пункту 4.1.9.з Податкового кодексу України, який передбачає фундаментальний принцип податкового законодавства - стабільність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він уточнив, що проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу Кабінет Міністрів вже погодив і збирається подати до Верховної Ради.
"Консультації з Комітетом або з депутатами Верховної Ради щодо цього законопроєкту попередньо не проводилися. Я хочу, щоб колеги врахували це, коли ми будемо його розглядати", - підкреслив Гетьманцев.
Нагадаємо, законопроєкт про "забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", який затвердив уряд, передбачає понад 10 випадків підвищення ставок і податків. Серед них - підвищення єдиного соціального внеску для працюючих ФОП, підвищення акцизів на спирт і пиво, збільшення екологічного податку втричі для викидів СО2 і скасування мораторію на податкові перевірки і перевірки щодо ЄСВ, який було введено на час карантину.
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