Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, - Гетманцев

Плани Кабінету Міністрів підвищити цілу низку податків - екологічний податок, підвищення ЄСВ з малих підприємців ФОП, а також збільшення ставок за іншими податками, - суперечать пункту 4.1.9.з Податкового кодексу України, який передбачає фундаментальний принцип податкового законодавства - стабільність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він уточнив, що проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу Кабінет Міністрів вже погодив і збирається подати до Верховної Ради.

"Консультації з Комітетом або з депутатами Верховної Ради щодо цього законопроєкту попередньо не проводилися. Я хочу, щоб колеги врахували це, коли ми будемо його розглядати", - підкреслив Гетьманцев.

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