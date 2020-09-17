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Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, - Гетманцев

Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, - Гетманцев

Плани Кабінету Міністрів підвищити цілу низку податків - екологічний податок, підвищення ЄСВ з малих підприємців ФОП, а також збільшення ставок за іншими податками, - суперечать пункту 4.1.9.з Податкового кодексу України, який передбачає фундаментальний принцип податкового законодавства - стабільність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він уточнив, що проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу Кабінет Міністрів вже погодив і збирається подати до Верховної Ради.

"Консультації з Комітетом або з депутатами Верховної Ради щодо цього законопроєкту попередньо не проводилися. Я хочу, щоб колеги врахували це, коли ми будемо його розглядати", - підкреслив Гетьманцев.

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Нагадаємо, законопроєкт про "забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", який затвердив уряд, передбачає понад 10 випадків підвищення ставок і податків. Серед них - підвищення єдиного соціального внеску для працюючих ФОП, підвищення акцизів на спирт і пиво, збільшення екологічного податку втричі для викидів СО2 і скасування мораторію на податкові перевірки і перевірки щодо ЄСВ, який було введено на час карантину.

Автор: 

податки (3846) Гетманцев Данило (884)


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Топ коментарі
+7
Планы зеленой власти повысить налоги и отчисления с бизнеса во время жесткого кризиса, падающей в пропасть экономики и расширяющейся по дням эпидемии, граничат не просто с идиотизмом, а с государственным преступлением.
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17.09.2020 17:37
+4
Податків треба ДВА. На розкіш. На виведений капітал.
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17.09.2020 17:18
+3
Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетьманцев - Цензор.НЕТ 314
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17.09.2020 17:19
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Делай вопреки.
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17.09.2020 17:17 Відповісти
Податків треба ДВА. На розкіш. На виведений капітал.
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17.09.2020 17:18 Відповісти
Соглашусь только со вторым - он контролируется банком автоматически. А первый - предусматривает тучи упырей: контролёров, экспертов, решал и т.п.
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17.09.2020 17:25 Відповісти
Планы правительства повысить сборы противоречат Налоговому кодексу, - Гетьманцев - Цензор.НЕТ 314
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17.09.2020 17:19 Відповісти
Почти как по Реве: ураинцы много кушают.
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17.09.2020 17:27 Відповісти
Так повысить налоги, или сбор налогов, уважаемый?
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17.09.2020 17:25 Відповісти
Планы зеленой власти повысить налоги и отчисления с бизнеса во время жесткого кризиса, падающей в пропасть экономики и расширяющейся по дням эпидемии, граничат не просто с идиотизмом, а с государственным преступлением.
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17.09.2020 17:37 Відповісти
Мікола Кровосісовіч Азіроф тихо аплодує, достойні продовжувачі його справи по нищенню українського підприємництва.
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18.09.2020 12:54 Відповісти
Джанни Родари с "Чиполлино" просто отдыхает.
Все страны уменьшают налоги для того, чтобы не убить бизнес и экономику, а эти бестолочи решили увеличить налоги. Курочка может просто прекратить нести не только золотые, но и простые яйца.
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17.09.2020 17:41 Відповісти
нажаль вся освіта, яку отримали шмаркляві, це якісь дебільні курси в Трускавці, вони не розуміють осоновного, що надходження податків збільшується при збільшення прибутків і розвитку підприємництва, а не збільшення ставок податків, коли доходи починають ховати або бізнес закривають чи переводять у інші країни.
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18.09.2020 12:56 Відповісти
Завтра (после выборов) бубочка топнет ножкой и Гетманцев будет всем рассказывать какое это благо - повышение налогов. Типичный флюгер перед выборами.
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17.09.2020 17:43 Відповісти
Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, - Гетьманцев - Цензор.НЕТ 9525
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17.09.2020 17:47 Відповісти
Я считаю , надо повышать . НДС до 30 % , налог на оборот ФЛП до 20% и подоходный до 70 %
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17.09.2020 17:56 Відповісти
Я рад за комерсов , голосовавших а бубу.
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17.09.2020 17:57 Відповісти
Пи.арасы специально на всех фронтах разрушают Украину, малый бизнес, армию. По чуть-чуть иголочку с настойкой русского боярышника вводят.
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17.09.2020 17:57 Відповісти
Ого,даже для этого безбашенного кассового лоббиста шмыргалевские планы дикость,выкиньте этого тупого ахметовского петушка обратно в ахметковское логово.
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17.09.2020 18:26 Відповісти
Треть ФЛП закрылись при карантине, а выжившим нужно увеличить налоги. Это правильно, чтоб в следующий раз думали головой за кого голосовать.
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17.09.2020 18:31 Відповісти
 
 