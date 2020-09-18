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Новости Революция в Беларуси
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Украина предостерегает Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси, - Кулеба

Украина предостерегает Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси, - Кулеба

Украина считает абсолютно недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В своей речи во время срочных дебатов по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека Кулеба сказал: "Мы предостерегаем Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом".

Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что важно отслеживать ситуацию в Беларуси с привлечением международных правозащитных механизмов и продолжать мониторинг ситуации.

Также Кулеба отметил, что Украина считает абсолютно недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Ожидается, что по итогам срочных дебатов будет одобрена инициированная ЕС резолюция Совета по правам человека ООН "Ситуация с правами человека в Беларуси, связанная с президентскими выборами 2020 года", соавтором которой стала и Украина.

Автор: 

Беларусь (7898) МИД (6965) россия (95645) Кулеба Дмитрий (2880)


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А ему не страшно такое говорить то? В друг его ****** уволит?
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18.09.2020 13:22 Ответить
1. Я твой язык не учил и пишу им только для тебе подобных. Кроме того если я случайно поставил пробел или забыл написать какую нибудь буковку то ето мой косяк и не надо тикать етим демонстриуя свой интилект.
2. Кулебе конечно пофуй, но тебе должно быть нет так как Кулеба один из немногих более менее вменяемим в етом сброде.
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18.09.2020 13:47 Ответить
Красавчик Кулеба ! Не боится в отличие от Зели такое говорить !!!
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18.09.2020 14:35 Ответить
Как можно подорвать то,чего нет?
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18.09.2020 13:29 Ответить
Мы предостерегаем ...
Иначе ...?
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18.09.2020 13:40 Ответить
Думаете их еще никто не посылал?
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18.09.2020 13:45 Ответить
Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2131
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18.09.2020 14:34 Ответить
 
 