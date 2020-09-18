Украина предостерегает Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси, - Кулеба

Украина считает абсолютно недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В своей речи во время срочных дебатов по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека Кулеба сказал: "Мы предостерегаем Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом".

Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что важно отслеживать ситуацию в Беларуси с привлечением международных правозащитных механизмов и продолжать мониторинг ситуации.

Также Кулеба отметил, что Украина считает абсолютно недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Ожидается, что по итогам срочных дебатов будет одобрена инициированная ЕС резолюция Совета по правам человека ООН "Ситуация с правами человека в Беларуси, связанная с президентскими выборами 2020 года", соавтором которой стала и Украина.