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Новини Революція в Білорусі
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Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі, - Кулеба

Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі, - Кулеба

Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У своїй промові під час термінових дебатів щодо ситуації в Білорусі в межах 45-ї сесії Ради ООН з прав людини Кулеба сказав: "Ми застерігаємо Росію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні загалом".

Крім того, глава МЗС України нагололосив, що важливо відстежувати ситуацію в Білорусі із залученням міжнародних правозахисних механізмів і продовжувати моніторинг ситуації.

Також Кулеба зазначив, що Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі.

Також читайте: Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська

Очікується, що за підсумками термінових дебатів буде схвалена ініційована ЄС резолюція Ради з прав людини ООН "Ситуація з правами людини в Білорусі, пов'язана з президентськими виборами 2020 року", співавтором якої стала й Україна.

Автор: 

Білорусь (7938) МЗС (4139) росія (65328) Кулеба Дмитро (3604)


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А ему не страшно такое говорить то? В друг его ****** уволит?
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18.09.2020 13:22 Відповісти
1. Я твой язык не учил и пишу им только для тебе подобных. Кроме того если я случайно поставил пробел или забыл написать какую нибудь буковку то ето мой косяк и не надо тикать етим демонстриуя свой интилект.
2. Кулебе конечно пофуй, но тебе должно быть нет так как Кулеба один из немногих более менее вменяемим в етом сброде.
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18.09.2020 13:47 Відповісти
Красавчик Кулеба ! Не боится в отличие от Зели такое говорить !!!
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18.09.2020 14:35 Відповісти
Как можно подорвать то,чего нет?
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18.09.2020 13:29 Відповісти
Мы предостерегаем ...
Иначе ...?
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18.09.2020 13:40 Відповісти
Думаете их еще никто не посылал?
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18.09.2020 13:45 Відповісти
Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2131
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18.09.2020 14:34 Відповісти
 
 