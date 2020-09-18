Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі, - Кулеба

Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У своїй промові під час термінових дебатів щодо ситуації в Білорусі в межах 45-ї сесії Ради ООН з прав людини Кулеба сказав: "Ми застерігаємо Росію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні загалом".

Крім того, глава МЗС України нагололосив, що важливо відстежувати ситуацію в Білорусі із залученням міжнародних правозахисних механізмів і продовжувати моніторинг ситуації.

Також Кулеба зазначив, що Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі.

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Очікується, що за підсумками термінових дебатів буде схвалена ініційована ЄС резолюція Ради з прав людини ООН "Ситуація з правами людини в Білорусі, пов'язана з президентськими виборами 2020 року", співавтором якої стала й Україна.