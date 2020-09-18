Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська

Одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська заявила в п'ятницю про необхідність негайного втручання міжнародної спільноти для подолання ситуації в Білорусії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Тіхановська повідомила в півторахвилинному відеозверненні, що транслювалося на екстрених дебатах щодо Білорусії в межах 45-ї сесії Ради ООН з прав людини.

"Ситуація в Білорусі потребує негайного привернення міжнародної уваги. Мирних протестувальників незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли", - підкреслила Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Тіхановська повідомила про підготовку чорного списку співробітників силових структур, причетних, на думку опозиції, до насильства щодо протестувальників.

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