Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська
Одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська заявила в п'ятницю про необхідність негайного втручання міжнародної спільноти для подолання ситуації в Білорусії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Тіхановська повідомила в півторахвилинному відеозверненні, що транслювалося на екстрених дебатах щодо Білорусії в межах 45-ї сесії Ради ООН з прав людини.
"Ситуація в Білорусі потребує негайного привернення міжнародної уваги. Мирних протестувальників незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли", - підкреслила Тіхановська.
Нагадаємо, раніше Тіхановська повідомила про підготовку чорного списку співробітників силових структур, причетних, на думку опозиції, до насильства щодо протестувальників.
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Удивляешься, что это не действует?!
мы сегодня любим Грузию.. Абхезию Асетию..потом Украину,потом Белорусь и Казакстан... мы рюсские ИНТер НАЦИОНАЛИСТЫ.... ПУТЛЕРА....
Требования могут вообще убить.
И власть и оппозиция требует иностранного вмешательства?
***** готово ввести войска.
В каждой из них интеллект ноль.