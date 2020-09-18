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Новини Революція в Білорусі
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Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська

Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська

Одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська заявила в п'ятницю про необхідність негайного втручання міжнародної спільноти для подолання ситуації в Білорусії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Тіхановська повідомила в півторахвилинному відеозверненні, що транслювалося на екстрених дебатах щодо Білорусії в межах 45-ї сесії Ради ООН з прав людини.

"Ситуація в Білорусі потребує негайного привернення міжнародної уваги. Мирних протестувальників незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли", - підкреслила Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Тіхановська повідомила про підготовку чорного списку співробітників силових структур, причетних, на думку опозиції, до насильства щодо протестувальників.

Також читайте: Лінкявічюс відреагував на заяву Лукашенка про перекидання армії до кордонів: Це реакція неадекватної людини

Автор: 

Білорусь (7937) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+19
"Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси" ты уже как-то определись, курица тупая, чего ты хочешь
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18.09.2020 12:16
+15
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6741
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18.09.2020 12:13
+14
И фотофакты есть!
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2798
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18.09.2020 12:13
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так вроде засраха уже вмешалась! мышебратья
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18.09.2020 12:07 Відповісти
И фотофакты есть!
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2798
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18.09.2020 12:13 Відповісти
Прийшов на кастінг.
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18.09.2020 12:35 Відповісти
Владімвладімич, там на нас с тобой нападать собіраются!
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18.09.2020 12:50 Відповісти
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 4586
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18.09.2020 12:15 Відповісти
Живе Беларусь!!! Беларусь в Європу,Лукошенка в жопу !!)))
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18.09.2020 12:08 Відповісти
Да да!!!! халва-халва......
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18.09.2020 12:19 Відповісти
Пока не приимеш присягу всем будет пох
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18.09.2020 12:09 Відповісти
Сябри, добийте таргана, останнього диктатора в Європі !!)))
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18.09.2020 12:09 Відповісти
Ти надумав, кого "підхвалювать", "Віктара ВY"... Це "ОАЦовець" (білоруський аналог "Лахти"). Нормальним білорусам "кисень перекрили", вони щезли з форуму... Тільки він, "литвин" та "имя фамилия" тут "пасуться"... Та й то, останній, хоч і під "БРСРівським" прапорцем, але "внутріМКАДівський"...
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18.09.2020 12:36 Відповісти
сложно понять, то она говорит не мешайте, мы сами! то кричит срочно вмешивайтесь!!! хз как ее понять
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18.09.2020 12:10 Відповісти
"Коли ти не знаєш, в яку гавань пролягає твій шлях, для тебе ні один вітер не є супутним...". (Сенека).
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19.09.2020 02:49 Відповісти
что, ладошки болят и голос пропал скандировать "жыве Беларусь"?
Удивляешься, что это не действует?!
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18.09.2020 12:10 Відповісти
"Немедленная реакция" - это не про Запад! Не в тех случаях когда речь идёт про отпор людоедам. Вот когда в лютые морозы путлер отрубил Европе газ... тогда они, конечно, забегали, засуетились. И потребовали восстановить подачу от... Украины!
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18.09.2020 12:10 Відповісти
Беги Света, беги.
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18.09.2020 12:11 Відповісти
Так на прошлой неделе же говорили, что это внутренне дело Беларуси и никакой помощи им не нужно.
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18.09.2020 12:11 Відповісти
Найдётся наконец там у них кто-то с яйцами?!
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18.09.2020 12:12 Відповісти
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6741
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18.09.2020 12:13 Відповісти
Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4990
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18.09.2020 12:28 Відповісти
Вопрос конечно интьересный..
мы сегодня любим Грузию.. Абхезию Асетию..потом Украину,потом Белорусь и Казакстан... мы рюсские ИНТер НАЦИОНАЛИСТЫ.... ПУТЛЕРА....
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18.09.2020 12:13 Відповісти
Вибачте, але українці вам не допоможуть, наші методи ви категорично відкидаєте. Я маю на у вазі Майдан.
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18.09.2020 12:15 Відповісти
"Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси" ты уже как-то определись, курица тупая, чего ты хочешь
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18.09.2020 12:16 Відповісти
Тихановская- лидер нации в изгнании
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18.09.2020 12:17 Відповісти
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 4302
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18.09.2020 12:18 Відповісти
в чем заключается геноцид?
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18.09.2020 12:29 Відповісти
Запрещают стоять босиком на лавочках и отбирают красные и белые воздушные шарики.
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18.09.2020 12:31 Відповісти
Негодяи какие, надо еще проверять чистоту носков и свежесть дыхания
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18.09.2020 12:40 Відповісти
У вас не геноцид, а громадянський конфлікт. Доречі коли громадяни Бєларусі з кийками втомляться бити громадян з букетами квітів, прийде міжнародна допомога - громадяни братньої країни з кийками продовжать товкти громадян з квітами, це старший брат громадянина Лукашенка пообіцяв прямим текстом.
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18.09.2020 12:41 Відповісти
Ти мене не образив, ти просто показав хто ти є - кацапська прокладка.
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18.09.2020 13:13 Відповісти
Очень скора она станет никому не интересна.
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18.09.2020 12:21 Відповісти
Человек , пишущий 'скора' , делает такие 'глубокомысленные' выводы и пишет о себе во множественном лице.
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18.09.2020 12:36 Відповісти
Тобі довірили лише помилки виправляти?
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18.09.2020 12:42 Відповісти
Це все на що вона здатна !!))
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18.09.2020 13:16 Відповісти
Краще б йшла перевіряти диктанти у своїх дітей, щоб не виросли такими самими зебілами.
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18.09.2020 14:07 Відповісти
Вона ще вміє добре матюкаться, коли її "возом зачіпають...". На мене, правда, реагує уже дуже рідко - знає, що вмію "кусаться"...
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19.09.2020 02:52 Відповісти
Скоро буде вільно матюкатися, як звикла це робити спілкуючись з мокшами та ватою. Її коханий Янелох їй це організує з безвізом, буде нюхати красоти ніжнєго тагіла замість Чорногорії.
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19.09.2020 11:41 Відповісти
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18.09.2020 12:26 Відповісти
слыш, бл, интеллектуал картофельный, зашел в гости к людям, так не хами.
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18.09.2020 12:27 Відповісти
Українці пасивно спостерігають
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18.09.2020 12:30 Відповісти
А тебя такой вариант устроит?

Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9951
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18.09.2020 12:33 Відповісти
Був "Беларусьмаш", стане "Беларусьнаш". Отойдьот! ))
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18.09.2020 12:46 Відповісти
Белоруский спектакль с тетками Тихановскими и отравление Лехи Провального придуманы в Кремле...Пашиняна не травили...сам сдался Путлеру...
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18.09.2020 12:23 Відповісти
Майдан , война с рашей , белорусский "донбасс" .... А только потом , может быть ...
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18.09.2020 12:26 Відповісти
Не тратьте куме сили, та спускайтесь на дно.
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18.09.2020 12:28 Відповісти
Все гораздо проще и прозичнее..РАБссия обосралась...по полному ТАРИФу...с Японией в 1905 году...а дальше с Кайзером ВИЛЬГЕЛЬМОМ и Гитлером по полному беспределу КАРЛ МАРКС расписал все события на РАБссии аж на 20 лет ВПЕРЕД...
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18.09.2020 12:31 Відповісти
Видать Маркса ты читал строку через пять)))))
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18.09.2020 13:37 Відповісти
Який рівень стурбованості бажаєте. ТЗОВ "світова спільнота" надає послуги з надування щік, хмурення брів, закликів до компромісів. Можемо накласти санкції на продаж чого-небудь непотрібного кому-небудь незацікавленому. Звертайтеся!
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18.09.2020 12:41 Відповісти
Так ви ж відмовились від втручання Європи!
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18.09.2020 12:44 Відповісти
Бабарика, Тихановская, Колесникова, Цепкало верят в "правильное" отношение и понимание ху@ла ситуациии в Белоруссии .... за 7 лет войны нам смешно.... Мы ведь "майданутые националисты"...
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18.09.2020 12:45 Відповісти
Ащо Ви паночко хотіли? Щоб світова спільнота за Вас в рукопашній розібралось з Лукашенко? Ви не зрозуміли позиції демократичних держав світу, та принципів по яким відбуваються зміни в сторону демократії. Ви повинні все робии самі -відстоювати , боротися сражатися за свої права за справедливість, за свою країну. Вам допоможуть підтримають але за вас ні хто цього робити не буде. І згоден з такою позицією. Тому кжу ще раз Ваш протест поки ні чого зробит. Задайте собі питання. Чи можливо без боротьби звільнитись з рабства тирана? От вам і відповідь що треба робити. А в загалі ви вже до кінця 2021 року будете в Союзі.
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18.09.2020 13:02 Відповісти
На женском форуме За Беларусь! игуменья РПЦ Гавриила назвала интернет и телеграмм каналы 'богомерзкими, побуждающими к оскорблению властей', выкрики 'Жыве Беларусь!' бесовскими, а Европу - рассадником содомитов, геев и лесбиянок.
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18.09.2020 13:03 Відповісти
Я сначала думал что игуменье заплатили чтобы нести такую средневековую дичь и дискредитировать Лукашенко. Но потом понял что это не троллинг, а матушка пгм-нутая.
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18.09.2020 13:12 Відповісти
Глядя на Луку и на Тихоню рашенфюрер думает; то ли менять проросийские шыло на мыло, то ли менять такие же часы на трусы.
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18.09.2020 13:09 Відповісти
Мочалка тупорылая. Кто этого импотента вообще пихает? Просто смех уже с нее
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18.09.2020 13:35 Відповісти
Т.е по ее же словам все это тянет на скоординированные системные нарушения, попадающие под уголовный кодекс. Так как же тогда гарантии безопасности? организатору этих нарушений некоему господину Лукашенко от самой мадам Тихановской????? Это не нарушение?
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18.09.2020 13:38 Відповісти
Бойся своих желаний!
Требования могут вообще убить.
И власть и оппозиция требует иностранного вмешательства?
***** готово ввести войска.
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18.09.2020 13:54 Відповісти
Цікаво,а в чому повинно виражатись міжнародне втручання? Може, вона хоче,щоб добрий Санта Клаус прилетів на В--52,та забрав злого луку на Гуантанамо,чи в Гаагу? Та тільки так не буває.Міжнародна спільнота виразить глибоке занепокоєння,та заборонить вчергове в*їзд лукі та ще декільком ублюдкам до Евросоюзу. Поки не будуть горіти шини від БЕЛАЗа,діла не буде.І ще,до речі,запам*ятайте на всякий випадок - рабів до раю не пускають.
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18.09.2020 14:06 Відповісти
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Ну и лидеры.
В каждой из них интеллект ноль.
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18.09.2020 22:43 Відповісти
Не дай Бог на площади в Минске появиться Нуланд с печеньем или сэндвичами. Пуйло введет войска, а Нуланд и подобные проявят озабоченность и возмущение.
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19.09.2020 00:25 Відповісти
 
 