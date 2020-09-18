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Новости Революция в Беларуси
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Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская

Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская

Одна из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская заявила в пятницу о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления ситуации в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Тихановская сообщила в полутораминутном видеообращении, транслировавшемся на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская сообщила о подготовке черного списка сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс отреагировал на заявление Лукашенко о переброске армии к границам: Это реакция неадекватного человека

Автор: 

Беларусь (7898) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+19
"Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси" ты уже как-то определись, курица тупая, чего ты хочешь
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18.09.2020 12:16
+15
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6741
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18.09.2020 12:13
+14
И фотофакты есть!
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2798
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18.09.2020 12:13
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Правила форума Совет форумчан
так вроде засраха уже вмешалась! мышебратья
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18.09.2020 12:07 Ответить
И фотофакты есть!
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2798
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18.09.2020 12:13 Ответить
Прийшов на кастінг.
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18.09.2020 12:35 Ответить
Владімвладімич, там на нас с тобой нападать собіраются!
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18.09.2020 12:50 Ответить
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 4586
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18.09.2020 12:15 Ответить
Живе Беларусь!!! Беларусь в Європу,Лукошенка в жопу !!)))
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18.09.2020 12:08 Ответить
Да да!!!! халва-халва......
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18.09.2020 12:19 Ответить
Пока не приимеш присягу всем будет пох
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18.09.2020 12:09 Ответить
Сябри, добийте таргана, останнього диктатора в Європі !!)))
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18.09.2020 12:09 Ответить
Ти надумав, кого "підхвалювать", "Віктара ВY"... Це "ОАЦовець" (білоруський аналог "Лахти"). Нормальним білорусам "кисень перекрили", вони щезли з форуму... Тільки він, "литвин" та "имя фамилия" тут "пасуться"... Та й то, останній, хоч і під "БРСРівським" прапорцем, але "внутріМКАДівський"...
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18.09.2020 12:36 Ответить
сложно понять, то она говорит не мешайте, мы сами! то кричит срочно вмешивайтесь!!! хз как ее понять
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18.09.2020 12:10 Ответить
"Коли ти не знаєш, в яку гавань пролягає твій шлях, для тебе ні один вітер не є супутним...". (Сенека).
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19.09.2020 02:49 Ответить
что, ладошки болят и голос пропал скандировать "жыве Беларусь"?
Удивляешься, что это не действует?!
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18.09.2020 12:10 Ответить
"Немедленная реакция" - это не про Запад! Не в тех случаях когда речь идёт про отпор людоедам. Вот когда в лютые морозы путлер отрубил Европе газ... тогда они, конечно, забегали, засуетились. И потребовали восстановить подачу от... Украины!
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18.09.2020 12:10 Ответить
Беги Света, беги.
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18.09.2020 12:11 Ответить
Так на прошлой неделе же говорили, что это внутренне дело Беларуси и никакой помощи им не нужно.
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18.09.2020 12:11 Ответить
Найдётся наконец там у них кто-то с яйцами?!
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18.09.2020 12:12 Ответить
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6741
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18.09.2020 12:13 Ответить
Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4990
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18.09.2020 12:28 Ответить
Вопрос конечно интьересный..
мы сегодня любим Грузию.. Абхезию Асетию..потом Украину,потом Белорусь и Казакстан... мы рюсские ИНТер НАЦИОНАЛИСТЫ.... ПУТЛЕРА....
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18.09.2020 12:13 Ответить
Вибачте, але українці вам не допоможуть, наші методи ви категорично відкидаєте. Я маю на у вазі Майдан.
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18.09.2020 12:15 Ответить
"Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси" ты уже как-то определись, курица тупая, чего ты хочешь
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18.09.2020 12:16 Ответить
Тихановская- лидер нации в изгнании
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18.09.2020 12:17 Ответить
Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская - Цензор.НЕТ 4302
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18.09.2020 12:18 Ответить
в чем заключается геноцид?
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18.09.2020 12:29 Ответить
Запрещают стоять босиком на лавочках и отбирают красные и белые воздушные шарики.
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18.09.2020 12:31 Ответить
Негодяи какие, надо еще проверять чистоту носков и свежесть дыхания
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18.09.2020 12:40 Ответить
У вас не геноцид, а громадянський конфлікт. Доречі коли громадяни Бєларусі з кийками втомляться бити громадян з букетами квітів, прийде міжнародна допомога - громадяни братньої країни з кийками продовжать товкти громадян з квітами, це старший брат громадянина Лукашенка пообіцяв прямим текстом.
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18.09.2020 12:41 Ответить
Ти мене не образив, ти просто показав хто ти є - кацапська прокладка.
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18.09.2020 13:13 Ответить
Очень скора она станет никому не интересна.
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18.09.2020 12:21 Ответить
Человек , пишущий 'скора' , делает такие 'глубокомысленные' выводы и пишет о себе во множественном лице.
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18.09.2020 12:36 Ответить
Тобі довірили лише помилки виправляти?
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18.09.2020 12:42 Ответить
Це все на що вона здатна !!))
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18.09.2020 13:16 Ответить
Краще б йшла перевіряти диктанти у своїх дітей, щоб не виросли такими самими зебілами.
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18.09.2020 14:07 Ответить
Вона ще вміє добре матюкаться, коли її "возом зачіпають...". На мене, правда, реагує уже дуже рідко - знає, що вмію "кусаться"...
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19.09.2020 02:52 Ответить
Скоро буде вільно матюкатися, як звикла це робити спілкуючись з мокшами та ватою. Її коханий Янелох їй це організує з безвізом, буде нюхати красоти ніжнєго тагіла замість Чорногорії.
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19.09.2020 11:41 Ответить
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18.09.2020 12:26 Ответить
слыш, бл, интеллектуал картофельный, зашел в гости к людям, так не хами.
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18.09.2020 12:27 Ответить
Українці пасивно спостерігають
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18.09.2020 12:30 Ответить
А тебя такой вариант устроит?

Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9951
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18.09.2020 12:33 Ответить
Був "Беларусьмаш", стане "Беларусьнаш". Отойдьот! ))
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18.09.2020 12:46 Ответить
Белоруский спектакль с тетками Тихановскими и отравление Лехи Провального придуманы в Кремле...Пашиняна не травили...сам сдался Путлеру...
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18.09.2020 12:23 Ответить
Майдан , война с рашей , белорусский "донбасс" .... А только потом , может быть ...
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18.09.2020 12:26 Ответить
Не тратьте куме сили, та спускайтесь на дно.
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18.09.2020 12:28 Ответить
Все гораздо проще и прозичнее..РАБссия обосралась...по полному ТАРИФу...с Японией в 1905 году...а дальше с Кайзером ВИЛЬГЕЛЬМОМ и Гитлером по полному беспределу КАРЛ МАРКС расписал все события на РАБссии аж на 20 лет ВПЕРЕД...
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18.09.2020 12:31 Ответить
Видать Маркса ты читал строку через пять)))))
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18.09.2020 13:37 Ответить
Який рівень стурбованості бажаєте. ТЗОВ "світова спільнота" надає послуги з надування щік, хмурення брів, закликів до компромісів. Можемо накласти санкції на продаж чого-небудь непотрібного кому-небудь незацікавленому. Звертайтеся!
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18.09.2020 12:41 Ответить
Так ви ж відмовились від втручання Європи!
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18.09.2020 12:44 Ответить
Бабарика, Тихановская, Колесникова, Цепкало верят в "правильное" отношение и понимание ху@ла ситуациии в Белоруссии .... за 7 лет войны нам смешно.... Мы ведь "майданутые националисты"...
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18.09.2020 12:45 Ответить
Ащо Ви паночко хотіли? Щоб світова спільнота за Вас в рукопашній розібралось з Лукашенко? Ви не зрозуміли позиції демократичних держав світу, та принципів по яким відбуваються зміни в сторону демократії. Ви повинні все робии самі -відстоювати , боротися сражатися за свої права за справедливість, за свою країну. Вам допоможуть підтримають але за вас ні хто цього робити не буде. І згоден з такою позицією. Тому кжу ще раз Ваш протест поки ні чого зробит. Задайте собі питання. Чи можливо без боротьби звільнитись з рабства тирана? От вам і відповідь що треба робити. А в загалі ви вже до кінця 2021 року будете в Союзі.
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18.09.2020 13:02 Ответить
На женском форуме За Беларусь! игуменья РПЦ Гавриила назвала интернет и телеграмм каналы 'богомерзкими, побуждающими к оскорблению властей', выкрики 'Жыве Беларусь!' бесовскими, а Европу - рассадником содомитов, геев и лесбиянок.
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18.09.2020 13:03 Ответить
Я сначала думал что игуменье заплатили чтобы нести такую средневековую дичь и дискредитировать Лукашенко. Но потом понял что это не троллинг, а матушка пгм-нутая.
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18.09.2020 13:12 Ответить
Глядя на Луку и на Тихоню рашенфюрер думает; то ли менять проросийские шыло на мыло, то ли менять такие же часы на трусы.
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18.09.2020 13:09 Ответить
Мочалка тупорылая. Кто этого импотента вообще пихает? Просто смех уже с нее
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18.09.2020 13:35 Ответить
Т.е по ее же словам все это тянет на скоординированные системные нарушения, попадающие под уголовный кодекс. Так как же тогда гарантии безопасности? организатору этих нарушений некоему господину Лукашенко от самой мадам Тихановской????? Это не нарушение?
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18.09.2020 13:38 Ответить
Бойся своих желаний!
Требования могут вообще убить.
И власть и оппозиция требует иностранного вмешательства?
***** готово ввести войска.
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18.09.2020 13:54 Ответить
Цікаво,а в чому повинно виражатись міжнародне втручання? Може, вона хоче,щоб добрий Санта Клаус прилетів на В--52,та забрав злого луку на Гуантанамо,чи в Гаагу? Та тільки так не буває.Міжнародна спільнота виразить глибоке занепокоєння,та заборонить вчергове в*їзд лукі та ще декільком ублюдкам до Евросоюзу. Поки не будуть горіти шини від БЕЛАЗа,діла не буде.І ще,до речі,запам*ятайте на всякий випадок - рабів до раю не пускають.
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18.09.2020 14:06 Ответить
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Ну и лидеры.
В каждой из них интеллект ноль.
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18.09.2020 22:43 Ответить
Не дай Бог на площади в Минске появиться Нуланд с печеньем или сэндвичами. Пуйло введет войска, а Нуланд и подобные проявят озабоченность и возмущение.
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19.09.2020 00:25 Ответить
 
 