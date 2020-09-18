Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская
Одна из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская заявила в пятницу о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления ситуации в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Тихановская сообщила в полутораминутном видеообращении, транслировавшемся на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - подчеркнула Тихановская.
Напомним, ранее Тихановская сообщила о подготовке черного списка сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих.
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Удивляешься, что это не действует?!
мы сегодня любим Грузию.. Абхезию Асетию..потом Украину,потом Белорусь и Казакстан... мы рюсские ИНТер НАЦИОНАЛИСТЫ.... ПУТЛЕРА....
Требования могут вообще убить.
И власть и оппозиция требует иностранного вмешательства?
***** готово ввести войска.
В каждой из них интеллект ноль.