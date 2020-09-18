Ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства, - Тихановская

Одна из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская заявила в пятницу о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления ситуации в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Тихановская сообщила в полутораминутном видеообращении, транслировавшемся на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская сообщила о подготовке черного списка сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих.

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