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Идет подготовка черного списка силовиков, применявших насилие на акциях протеста, - Тихановская

Идет подготовка черного списка силовиков, применявших насилие на акциях протеста, - Тихановская

Одна из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская заявила о подготовке черного списка сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-кандидат в президент Беларуси сообщила в Telegram.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его "списком Тарайковского". Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола", - говорится в сообщении.

По словам Тихановской, в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными.

"Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская

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Топ комментарии
+10
Айтишники могли бы не мультики рисовать, а подломить базу МВД и выложить героев в сеть: Имена фамилии, родственников, детей, фотки и тд...
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17.09.2020 10:22
+9
В расею передавайте сразу в отдел кадров мвд. В наградной отдел они сами передадут
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17.09.2020 10:22
+8
А почему бы и нет? Они же бьют чьих-то детей, чьих-то родственников... вот пусть получают ответку
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17.09.2020 10:37
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Айтишники могли бы не мультики рисовать, а подломить базу МВД и выложить героев в сеть: Имена фамилии, родственников, детей, фотки и тд...
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17.09.2020 10:22 Ответить
А при чем здесь родственники и дети.
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17.09.2020 10:32 Ответить
А почему бы и нет? Они же бьют чьих-то детей, чьих-то родственников... вот пусть получают ответку
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17.09.2020 10:37 Ответить
Вендетта по-белорусски.
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17.09.2020 10:51 Ответить
ты дебил?
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17.09.2020 10:52 Ответить
так они уже этим занимаются, в сообществе кибер партизаны
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17.09.2020 10:40 Ответить
Сайт МВД Беларуси кибер-партизаны давно, недели 2 как положили, ещё и другие тараканьи, сделали предупреждение Белтелекому.
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17.09.2020 10:40 Ответить
Как по белоруски будет "Миротворец"?
А "Майдан"?

Белорусы начинают с конца:
Ещё не было Майдана, а уже Миротворец делают
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17.09.2020 11:12 Ответить
У них там ситуація не позаздриш. Яник порівняно з Лукою білий і пухнастий.
Не дзьобайти їх! Там, одна дама сказала, що коли бачу міліціонера, думаю, що він прийшов за мною. Країна живе у страху. Роблять поки те, що можуть.
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17.09.2020 12:26 Ответить
Идет подготовка "черного списка" силовиков, применявших насилие на акциях протеста. Его передадут Украине, Турции, России, странам ЕС и США, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6082
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17.09.2020 10:22 Ответить
В расею передавайте сразу в отдел кадров мвд. В наградной отдел они сами передадут
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17.09.2020 10:22 Ответить
А кацапам зачем, для награждения?
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17.09.2020 10:23 Ответить
Не только, еще и себе может понадобиться нужные люди, если к власти придет, как у нас.
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17.09.2020 10:24 Ответить
а раиське то тот список зачем?шоб было откуда черпать резервы для усмирения лапотников?
украинских они применили(и возможно даже в беларуси)
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17.09.2020 10:23 Ответить
Как-то пох. Тут со своим зеленым говнобубочкой разобраться🤔
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17.09.2020 10:23 Ответить
І що ? Крайніх шукаєте. Шісток.
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17.09.2020 10:24 Ответить
Список должен быть на кладбище. А не в ЕС.
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17.09.2020 10:24 Ответить
Особливо сподобалось що передадуть на кацапщину. Свята простота.
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17.09.2020 10:32 Ответить
Беларуссия такая рассия...
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17.09.2020 10:33 Ответить
Ещё в Крым передай. Ну, который "это сложный вопрос и большего его мне задавайте"...
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17.09.2020 10:34 Ответить
Дура!! А России зачем?!
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17.09.2020 10:42 Ответить
"Триває підготовка "чорного списку" силовиків, які чинили насильство на акціях протесту. Його передадуть Україні, Туреччині, Росії, країнам ЄС і США, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 5610
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17.09.2020 10:50 Ответить
Мусара лише псіни на службі режиму.За звичай рубають голову а не хвіст.
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17.09.2020 11:31 Ответить
И шо им будет? С теми кто в списке, не бедет делать обнимашки на очередном карнавале на выходных?
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17.09.2020 11:56 Ответить
 
 