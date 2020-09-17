Идет подготовка черного списка силовиков, применявших насилие на акциях протеста, - Тихановская

Одна из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская заявила о подготовке черного списка сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-кандидат в президент Беларуси сообщила в Telegram.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его "списком Тарайковского". Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола", - говорится в сообщении.

По словам Тихановской, в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными.

"Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", - добавила она.

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