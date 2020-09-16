Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская

Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановська.

"Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут осуществлены ", - заявила Светлана Тихановська.

Она добавила, что список санкций имени Марии Колесниковой "конечно, появится".

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