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Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская

Белорусская оппозиция готовит санкционный

Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановська.

"Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут осуществлены ", - заявила Светлана Тихановська.

Она добавила, что список санкций имени Марии Колесниковой "конечно, появится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская

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Топ комментарии
+5
вчера в Сочи, в резиденцию Путина «Бычаров ручей», отправился Лукашенко. За свои услуги портовой шмары он получил вдвое меньше, чем Янукович, а именно - 1,5 миллиарда. Причем, Янукович получил денежки в качестве аванса, а Луке Путин их пообещал только после определенных действий. Говорят, что так и сказал: «Я тебя поцелую. Потом. Если ты не передумаешь».
На это уже отреагировала оппозиция в виде двух барышень, которые высказали глубокое и душераздирающее разочарование в том, что Путин таки принял их Луку и даже пообещал ему денег. Они наперебой рассказывают о том, что они - лучше старого Луки и могли бы сделать Путину все то, что сделал Рыгорыч, но намного лучше.
Понятно, что Лука не просто лег под Путина, а положил под него Беларусь. И вот теперь становится самый важный вопрос о том, что по этому поводу думают сами белорусы, поскольку начиная со вчерашнего дня, шутки кончились и вот эти бесцельные марши теперь либо утрачивают смысл, либо должны стать борьбой за независимость.
https://defence-line.org/2020/09/dvojnoj-sochi/
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16.09.2020 02:09
+4
Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", -Тихановская - Цензор.НЕТ 4448
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16.09.2020 02:39
+4
Если убрать все эмоции и чисто логически провести анализы - Тихановская своими выступлениями обрубила все связи с РФ, а 75% ВВП БР завязаны на РФ и что может предложить запад? А то же самое, что и предложили Украине и какой вывод должен сделать народ БР? За кем он пойдет?
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16.09.2020 05:08
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вчера в Сочи, в резиденцию Путина «Бычаров ручей», отправился Лукашенко. За свои услуги портовой шмары он получил вдвое меньше, чем Янукович, а именно - 1,5 миллиарда. Причем, Янукович получил денежки в качестве аванса, а Луке Путин их пообещал только после определенных действий. Говорят, что так и сказал: «Я тебя поцелую. Потом. Если ты не передумаешь».
На это уже отреагировала оппозиция в виде двух барышень, которые высказали глубокое и душераздирающее разочарование в том, что Путин таки принял их Луку и даже пообещал ему денег. Они наперебой рассказывают о том, что они - лучше старого Луки и могли бы сделать Путину все то, что сделал Рыгорыч, но намного лучше.
Понятно, что Лука не просто лег под Путина, а положил под него Беларусь. И вот теперь становится самый важный вопрос о том, что по этому поводу думают сами белорусы, поскольку начиная со вчерашнего дня, шутки кончились и вот эти бесцельные марши теперь либо утрачивают смысл, либо должны стать борьбой за независимость.
https://defence-line.org/2020/09/dvojnoj-sochi/
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16.09.2020 02:09 Ответить
Кстати 90% белоруссов их "незалежнисть" безразлична! Какая уж тут борьба. А Польше и Литве содержать остальные 10% дармоедов за свой счет вряд ли хватит надолго. Мои впечатления от вчерашнего трехдневного пребывания в Беларуси
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16.09.2020 05:47 Ответить
Що і вимагалося довести... А мені тут білоруси рвалися "очі повидирать", що я сміюся з їх "ліваруції" і називаю її "праздником непослушания"...
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16.09.2020 07:17 Ответить
Сравни население Беларуси и Украины , количество денег и создай пропорцию
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16.09.2020 08:57 Ответить
" ...стать борьбой за независимость "
Пророссийская белорусская оппозиция выступает за независимость исключительно
от Лукашенко , а что касается независимости от москвы ,так не смешите мои тапочки ,
Эти "борцы " действуют чётко по разработанному в кремле сценарию и полностью
сдают суверенитет страны своему "старшему брату ".
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16.09.2020 09:26 Ответить
А Захід їм помагає.
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16.07.2021 23:18 Ответить
Толковые консультанты у этой домохозяйки таки появились
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16.09.2020 02:14 Ответить
Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", -Тихановская - Цензор.НЕТ 4448
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16.09.2020 02:39 Ответить
Если убрать все эмоции и чисто логически провести анализы - Тихановская своими выступлениями обрубила все связи с РФ, а 75% ВВП БР завязаны на РФ и что может предложить запад? А то же самое, что и предложили Украине и какой вывод должен сделать народ БР? За кем он пойдет?
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16.09.2020 05:08 Ответить
Вывод один: русская проститутка, дешевле западной))))
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16.09.2020 06:15 Ответить
1360 Польских,Литовских и Латышских предприятии фирм работают в БелорусииИли вы думаете что все
креветки и молочка и тд это местные изготавливают)А Маз и остальные,раньше или позже сдохнут
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16.09.2020 14:29 Ответить
Все что может предложить Запад это стипендии небольшому количеству "активистов" типа Тихановской и призывы "Долой диктатуру"!
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16.09.2020 05:49 Ответить
А как же глубокую озабоченность ? Её -то в первую очередь.
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16.09.2020 09:28 Ответить
Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", -Тихановская - Цензор.НЕТ 8606
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16.09.2020 06:51 Ответить
Ну, можна, взагалі-то, будь-які "санкційні списки" складать... Питання в іншому: "Хто буде їх, ці "санкції", вводить і дотримуваться?"... Деякі країни ЕС не питалися ні Тіхановської, ні її "опереткової" "Координаційної Ради", ввели санкції і все... Чи "мадам" вирішила діять, як в старому анекдоті:"Злізла увечері муха з волячого лоба, та й каже: "Ох ми сьогодні і наоралися!...".
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16.09.2020 07:15 Ответить
"Хто буде їх ,ці "санкції вводить і дотримуваться ?"
Це риторичне запитання ? Да звісно ж ніхто .
Невже є такі дебіли ,що можуть припустити ,що Запад почне виконувати забаганки
Тихановської?
.
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16.09.2020 09:35 Ответить
От і я про "ЦЕ"... Тіхановській дали команду з Москви - "****** ногами", щоб відволікать увагу Європи і "протестантів", а також "тримать у тонусі "бульбофюрера", "щоб не зіскочив"... А для Кремля яка різниця? Переможе "бульбофюрер" - добре... Уже поманили грошами, і він - "їхній", бо "зобов"язаний за підтримку"... Переможе Тіхановська - те ж саме... "Ситуйовіна" безпрограшна... Людей жаль, що повелися на цей "розводняк" і зараз голови підставляють...
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16.09.2020 10:01 Ответить
Не смішили б вже з цією тихановською.............
Невже хтось вірить, що ця домогосподарка могла набрати більшість голосів? І це з програмою яка базується на "Іду в президенти щоб провести чесні вибори"?
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16.09.2020 07:31 Ответить
На жаль є ті ,що вірять ,прогляньте коментарі на Цензорі.
Я -ні .
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16.09.2020 09:38 Ответить
То тролі на зарплаті. Їм що накажуть те вони і "строчать". А в спілкуванні з нормальними людьми з цього питання відразу ж виникає думка - невже білоруси хочуть повторення того що було на Україні?
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16.09.2020 09:46 Ответить
І невже хтось вірить, що вона йшла на пів року, а потім "подасть у відставку і оголосить нові вибори..." ))
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16.07.2021 23:24 Ответить
Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", -Тихановская - Цензор.НЕТ 7837
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16.09.2020 08:06 Ответить
На данный момент Тихановская -президент Беларуси. А цыганский бульбаш- узурпатор.
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16.09.2020 08:43 Ответить
Откуда такое умозаключение? Ты председатель ЦИК в изгнании?
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16.09.2020 09:03 Ответить
Кто тебе сказал такую чушь ? Ни де-юре , ни де-факто , только её личные ,
голословные заявления.
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16.09.2020 09:41 Ответить
Хай не забудуть включити в санкційний список і наших "слуг олігархів", які не підтримали білорусів.Там має бути найсвітліший і найдурніший бовдур і вся шушера із кварталу.
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16.09.2020 09:21 Ответить
Чим би дитя не тішилось...
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16.09.2020 09:56 Ответить
Нам головне щоб танки РФ не з'явились по периметру кордонів України, а на все інше бути - стурбованими як Захід на окупацію України. Чому ми повинні допомогати російській агентурі валити тоталітатора Лукашенка, коли Путін мало того що такий же диктатор, так він щей військовий злочинець і загарбник як Гітлер, а Захід чомусь мовчить, бо боїться зближення з Китаєм фюрера всея РФ. Як бачим подвійна мораль, подвійні стандарти, однак вимагають щоб влада України бігла як віслюк спереді воза. Є громадські організації нехай і якшаються з олозицією, яка приперлась в Мінськ, не з Вашінгтона, не з Лондона, а десь виникла в Москві.
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16.09.2020 10:28 Ответить
Ну и оппозиция у них. Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка.
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16.09.2020 12:06 Ответить
Кто такая Тихановская? Кем вона себя возомнила?
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17.09.2020 01:17 Ответить
 
 