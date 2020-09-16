5 499 31
Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская
Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановська.
"Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут осуществлены ", - заявила Светлана Тихановська.
Она добавила, что список санкций имени Марии Колесниковой "конечно, появится".
Топ комментарии
+5 Myko
показать весь комментарий16.09.2020 02:09
+4 Роберт Мюллер
показать весь комментарий16.09.2020 02:39
+4 Alex Andronov ef91829d
показать весь комментарий16.09.2020 05:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
На это уже отреагировала оппозиция в виде двух барышень, которые высказали глубокое и душераздирающее разочарование в том, что Путин таки принял их Луку и даже пообещал ему денег. Они наперебой рассказывают о том, что они - лучше старого Луки и могли бы сделать Путину все то, что сделал Рыгорыч, но намного лучше.
Понятно, что Лука не просто лег под Путина, а положил под него Беларусь. И вот теперь становится самый важный вопрос о том, что по этому поводу думают сами белорусы, поскольку начиная со вчерашнего дня, шутки кончились и вот эти бесцельные марши теперь либо утрачивают смысл, либо должны стать борьбой за независимость.
https://defence-line.org/2020/09/dvojnoj-sochi/
Пророссийская белорусская оппозиция выступает за независимость исключительно
от Лукашенко , а что касается независимости от москвы ,так не смешите мои тапочки ,
Эти "борцы " действуют чётко по разработанному в кремле сценарию и полностью
сдают суверенитет страны своему "старшему брату ".
креветки и молочка и тд это местные изготавливают)А Маз и остальные,раньше или позже сдохнут
Це риторичне запитання ? Да звісно ж ніхто .
Невже є такі дебіли ,що можуть припустити ,що Запад почне виконувати забаганки
Тихановської?
.
Невже хтось вірить, що ця домогосподарка могла набрати більшість голосів? І це з програмою яка базується на "Іду в президенти щоб провести чесні вибори"?
Я -ні .
голословные заявления.