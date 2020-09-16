5 499 31
Білоруська опозиція готує санкційний "список Колесникової", -Тіхановська
Координаційна рада білоруської опозиції готує список санкцій імені ув’язненої Марії Колесникової.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомила лідерка опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська.
"Спочатку ми думали, що влада побачить, що народ проти, що народ більше не визнає Лукашенка як керівника країни, вони зрозуміють: час нарешті почути свій народ і піти на діалог, до чого ми закликали. Але зараз бачимо, що потрібні більш радикальні кроки. Тому такі дії, про які ви говорите, будуть здійснені", - заявила Світлана Тіхановська.
Вона додала, що список санкцій імені Марії Колесникової "звичайно, з'явиться".
Топ коментарі
+5 Myko
показати весь коментар16.09.2020 02:09
+4 Роберт Мюллер
показати весь коментар16.09.2020 02:39
+4 Alex Andronov ef91829d
показати весь коментар16.09.2020 05:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На это уже отреагировала оппозиция в виде двух барышень, которые высказали глубокое и душераздирающее разочарование в том, что Путин таки принял их Луку и даже пообещал ему денег. Они наперебой рассказывают о том, что они - лучше старого Луки и могли бы сделать Путину все то, что сделал Рыгорыч, но намного лучше.
Понятно, что Лука не просто лег под Путина, а положил под него Беларусь. И вот теперь становится самый важный вопрос о том, что по этому поводу думают сами белорусы, поскольку начиная со вчерашнего дня, шутки кончились и вот эти бесцельные марши теперь либо утрачивают смысл, либо должны стать борьбой за независимость.
https://defence-line.org/2020/09/dvojnoj-sochi/
Пророссийская белорусская оппозиция выступает за независимость исключительно
от Лукашенко , а что касается независимости от москвы ,так не смешите мои тапочки ,
Эти "борцы " действуют чётко по разработанному в кремле сценарию и полностью
сдают суверенитет страны своему "старшему брату ".
креветки и молочка и тд это местные изготавливают)А Маз и остальные,раньше или позже сдохнут
Це риторичне запитання ? Да звісно ж ніхто .
Невже є такі дебіли ,що можуть припустити ,що Запад почне виконувати забаганки
Тихановської?
.
Невже хтось вірить, що ця домогосподарка могла набрати більшість голосів? І це з програмою яка базується на "Іду в президенти щоб провести чесні вибори"?
Я -ні .
голословные заявления.