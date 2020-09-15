РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11910 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
7 498 94
Беларусь (7765) Лукашенко (3540) Тихановская (390)

Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская

Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская

Если Александр Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности.

Об этом заявила один из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Если в стране с населением 9 млн человек люди за месяц вывесили 25 миллионов раз антисовковый исторический флаг и ленты этого древнего флага, то это означает реальный конец лукашенковской БССР-2 с его тупо и бездарно намалёванным совковым красно-совковым флагом "Закат над болотом".

Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...

Народный тапок уже занесён над Тараканом...
показать весь комментарий
15.09.2020 23:33
+16
Лукашеску это самый проруский холуй который раз от разу признаеця в любви к расее публично , не владеет ни беларуским ни украинским ни даже русским языком . Ему нравиться оскорблять и унижать все беларуское . Сейчас у границы с Украиной будет тренировать свои войска с росейцами вместе .
показать весь комментарий
15.09.2020 23:46
+12
Да пусть сначала че-то с тысячами ручных палачей сделают, революционеры херовы. Или они думают что диктаторы бескровно уходят? Даже гопника в Украине только ценой сотни жизней удалось вынести
показать весь комментарий
15.09.2020 23:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=Y2PyhYE4jcM Покайся, грешник!
показать весь комментарий
15.09.2020 23:29 Ответить
Ага, щяз!
показать весь комментарий
15.09.2020 23:30 Ответить
Ух ти, які ми поважні. А ніжкою тупнула?
показать весь комментарий
15.09.2020 23:33 Ответить
За неї більшість білорусів.
показать весь комментарий
16.09.2020 00:18 Ответить
У нас теж аж 73% за зелене лайно.
показать весь комментарий
16.09.2020 00:31 Ответить
Путін був проти Порошенка.
А тут навпаки. Путін за Лукашенка.
Невже, для тебе, це такий біном Ньютона?
показать весь комментарий
16.09.2020 00:36 Ответить
Він Путін не за Лукашенка, а за анексію Білорусі, їм начхати хто там - Лукашенко, Тіхановська чи ще хтось, Боширов і Пєтров, головне забрати індустірю, конкурентно здатну - знищити, повісити білорусам податки на війни РФ та ввести самозабезпечення без грошей з РФ, в теорії кремлівської банди по периметру православного рейху повинні бути злиденні проросійькі колонії і хунти, щоб вата РФ раділа, що вона у порівнянні з домініонами є порівняно упакована. Тут головне це медійний простір "русского міра" РФ, мова тільки общепонятний язик, військові бази РФ, і вільний набір гарматного м'яса до найманців, якими керує Кремль.
показать весь комментарий
16.09.2020 13:35 Ответить
" Если вы заметили,что вы на стороне большинства,это верный признак того,
что надо меняться "
Марк Твен
показать весь комментарий
16.09.2020 09:48 Ответить
Если в стране с населением 9 млн человек люди за месяц вывесили 25 миллионов раз антисовковый исторический флаг и ленты этого древнего флага, то это означает реальный конец лукашенковской БССР-2 с его тупо и бездарно намалёванным совковым красно-совковым флагом "Закат над болотом".

Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...

Народный тапок уже занесён над Тараканом...
показать весь комментарий
15.09.2020 23:33 Ответить
Да пусть сначала че-то с тысячами ручных палачей сделают, революционеры херовы. Или они думают что диктаторы бескровно уходят? Даже гопника в Украине только ценой сотни жизней удалось вынести
показать весь комментарий
15.09.2020 23:51 Ответить
бала бала . там уже вежливых людей пыня нагнал. побродят туды сюды объявят Беларусь новым ФО кацапстана и на этом все закончится. главное что бы протестувальники не забывали ментам свежие цветы нести
показать весь комментарий
15.09.2020 23:58 Ответить
так вроде уже очевидно что мирно он уходить не желает
показать весь комментарий
15.09.2020 23:34 Ответить
Значит ему предоставят гарантии опасности. Это же логично.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:46 Ответить
можно уточнить что значит " гарантии опасности" ?
показать весь комментарий
16.09.2020 11:46 Ответить
Можно.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:47 Ответить
Хорошая попытка.
Но, ни кто её заявления в серьёз не восприймет и не поверит.
И в первую очередь сам Лукашенко.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:34 Ответить
Не так уж много у него пространства для маневров. Лука не дурак и прекрасно понимает, что как только он потеряет власть(а всё идёт именно к этому), то в России его сразу же пустят в расход как отработанный материал
показать весь комментарий
16.09.2020 02:38 Ответить
Туда куда он уже зашел, никто никаких гарантий ему уже не даст кроме Куйла... Мосты в ЕС созжены !!
показать весь комментарий
15.09.2020 23:34 Ответить
Гарантию на шконку рядом с яныком - легетимным.
показать весь комментарий
16.09.2020 01:52 Ответить
Гарантии от Пуйла ничего не стоят, и Лукашенко это отлично знает
показать весь комментарий
16.09.2020 02:43 Ответить
Не он зашёл ,а его туда толкнули ,по сценарию путина ,белорусские пророссийские
оппозиционеры и ЕС.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:51 Ответить
https://youtu.be/agMFWgU956s

Общая площадь участка, где расположен дворец, составляет два гектара

Президент Беларуси Александр Лукашенко владеет шикарной резиденцией в Подмосковье. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zhurnalisty-nashli-v-rossii-dvorec-lukashenko-video-699583.htmlЕсли Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1438
показать весь комментарий
15.09.2020 23:35 Ответить
Я всё равно за Лукашенко. Он самый пробеларусский и самый проукраинский. На его место станет откровенно КГБешная шваль ..по сути будет ликвидация Беларуси как государства в виде "глубокой интеграции " в Рашку...А про эту "глубокую интеграцию" ***** напевает уже очень давно..Лукашенко единственный кто сопротивлялся..Уберут Лукашенко ..всё - сразу будет "глубокая интеграция".
показать весь комментарий
15.09.2020 23:36 Ответить
Одни и те же заботы Лукашенко, что наяву, что во сне: "Как мне продлить себя любимого во власти?
показать весь комментарий
15.09.2020 23:40 Ответить
Лукашеску это самый проруский холуй который раз от разу признаеця в любви к расее публично , не владеет ни беларуским ни украинским ни даже русским языком . Ему нравиться оскорблять и унижать все беларуское . Сейчас у границы с Украиной будет тренировать свои войска с росейцами вместе .
показать весь комментарий
15.09.2020 23:46 Ответить
БРЕХНЯ!!!
показать весь комментарий
15.09.2020 23:52 Ответить
Правда. А ещё истина такова, что таракан слил страну считай за "спасибо". С 1,5лярдов кредитов, лярд уйдет на покрытие старого (угадай перед кем ), потом 300 лямов уйдет на покртие долга перед Газпромом, итоговая цена РБ (барабанная дрожь): 230 МЛН ДОЛЛАРОВ!!! Даже овощ так не дешевил.
показать весь комментарий
16.09.2020 00:47 Ответить
овоч взяв 3
показать весь комментарий
16.09.2020 07:35 Ответить
Так овоч именно что взял 3 ЛЯРДА! А нашего Сашку-дурачка круто на...ли. Посулили 1,5, а дадут всего 230 ЛЯМОВ! Ничего личнего - чисто бизнес по-рузьге
показать весь комментарий
16.09.2020 13:17 Ответить
За кого ж еще может быть кремлебот?
показать весь комментарий
15.09.2020 23:48 Ответить
За ЗЕкловуна, за кого ж ещё
показать весь комментарий
16.09.2020 00:00 Ответить
Это правильно про то, что Лука - не враг Украины, во всяком случае не сегодня. Но Лука допустил одну принципиальную ошибку - он избил свой народ, хотя поводов для этого никаких не было. Народ ничего не захватывал и не сжигал правительственные учреждения. И народ ему этого не простит никогда. Придётся Украине смирится с тем, что Беларусь станет ещё одним российским округом и угроза от россии увеличится. Вероятно, Лука шёл на это сознательно, потому, что знал, что последствия избиения наступят именно в виде превращения Беларуси в российский округ . То есть Лука - совсем не патриот своей страны, и Ваше уважение к нему неуместно.
показать весь комментарий
16.09.2020 00:01 Ответить
Лука - "проукраинский"? Спасибо, никогда так не смеялся!
показать весь комментарий
16.09.2020 09:35 Ответить
И только глубокие дебилы этого не понимают.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:52 Ответить
Гарантии камеры и милицейская палка в задний проход.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:43 Ответить
Можна вважати ці обіцянки від Тихановської щирими. Але він не повірить у ці обіцянки, бо він не наївний і знає, що люди, які прийдуть до влади, це не підтримають її навіть у тому випадку, якщо це має сенс. Бо революційна доцільність безжальна.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:43 Ответить
Об этом надо было в самом начале протестов договариваться, этот вопрос для комуняки-мафиози, самый важный, в том числе судьба наворованного бабла, теперь покруче, мафиози кремлевский крышует луку, значит и вы должны быть покруче.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:43 Ответить
И как же Лукашенко может "уйти мирно" после всех избитых, похищенных, убитых? А омоновцы и другие замечательные люди тоже получат гарантии?

В общем, такое себе "вернись, я все прощу" вслед уходящему поезду...
показать весь комментарий
15.09.2020 23:46 Ответить
Есть разумный подход а есть эмоциональный. Разумный всем выгоден, но не справедлив, эмоцональный всем не выгоден, жертв будет еще больше, зато за справедливость
показать весь комментарий
16.09.2020 09:25 Ответить
Разумный подход подразумевает адекватную оценку ситуации. Сейчас, после всех совершенных режимом преступлений и всего, сказанного Лукашенко, это предложение безнадежно запоздало. В первые дни оно ещё могло бы иметь хоть какой-то смысл, а теперь уже очевидно - Луку надо свалить, сам он не уйдёт ни под какие гарантии.
показать весь комментарий
16.09.2020 12:14 Ответить
Да в жопу его еще расцелуй, гэбнявая
показать весь комментарий
15.09.2020 23:47 Ответить
По-хорошему, бацьке в случае его мирного ухода можно пообещать только камеру с окнами на солнечную сторону и дополнительную пайку.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:51 Ответить
Що значить - "возобновила"?
Якщо ти мав на увазі "возомнила" - так за неї люди проголосували !

І всі про то знають .
Як у Білорусії так і за кордоном .
показать весь комментарий
16.09.2020 06:33 Ответить
Президент Беларуси - Лукашенко . А цифры ,которые нарисовала себе
Тихановская - только её буйная фантазия ,подогретая кремлём.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:55 Ответить
Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4621
показать весь комментарий
15.09.2020 23:59 Ответить
Дурочка какая-то. Тысячи избиты и задержаны, погибшие, а она заявляет о мирном уходе?
показать весь комментарий
16.09.2020 00:00 Ответить
Она обязана это сказать. Даже если и формально. Лука по сути взял в заложники Беларусь с помощью насилия. Тем самым он уже де факто- террорист. А с ними всегда нужно попробовать договориться, обещая им прежде всего безопасность в случае ухода. Нельзя ставить его в безвыходное положение, ведь у него заложники в руках. Штурм-это уже след.фаза, не лучшая из возможных.
показать весь комментарий
16.09.2020 00:32 Ответить
Наскільки я знаю, з терористами не домовляються.
показать весь комментарий
16.09.2020 06:21 Ответить
А Тихановська бажає домовитися.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:23 Ответить
Отже вона вже програла.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:00 Ответить
Або Лука не терорист.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:03 Ответить
Кремлёвский Фюрер пообещал свою бывшую Людмилу Александровну, Лукашенко чтобы как то породниться ближе народами, Кадыров пообещал отдать Лукашенко своего коня
показать весь комментарий
16.09.2020 00:20 Ответить
"Обещать не значит женится" ...
показать весь комментарий
16.09.2020 00:44 Ответить
Гордон сказал что Кремль готовит в президенты Колесникову, если что-то с Лукашенко пойдет не так. Лукашенко мать его. Он же украинец.
показать весь комментарий
16.09.2020 01:06 Ответить
Он цыган.
показать весь комментарий
16.09.2020 12:22 Ответить
Она от чьего имени гарантии раздает? Чем они подкреплены? И неплохо было бы выяснить, кто ей самой дает гарантии безопасности.
показать весь комментарий
16.09.2020 01:06 Ответить
Никогда Тихановской не стать национальным лидером, пока у нее нет заводика в Липецке.
показать весь комментарий
16.09.2020 01:20 Ответить
Думка рабіновичів дуже важлива для нас)))
показать весь комментарий
16.09.2020 06:20 Ответить
ок, можно лупить и дальше, а потом вспомнить и про гарантии
показать весь комментарий
16.09.2020 01:20 Ответить
Лука не забывает про гарантии Милошевичу данные людьми гораздо могущественнее чем Тихановская. Как те могущественные люди потеряли власть в результате демократических выборов, так Милошевич оказался в Гааге
показать весь комментарий
16.09.2020 02:22 Ответить
"Коли тебе цілує злодій, перерахуй свої зуби", - єврейське прислів'я
показать весь комментарий
16.09.2020 02:22 Ответить
И каждому спецназовцу - по цветочку.
показать весь комментарий
16.09.2020 03:53 Ответить
Она никто и не в праве говорить за беларусов. У диктатора только один вариант - смертная казнь, которую у нас никто не отменял и точка.
показать весь комментарий
16.09.2020 04:07 Ответить
Сказала А, то говори и Б - а если не уйдет, то тогда что будет? Русня Мадуро не дали свергнуть, а уж тут у них под боком шансы у Тихановской стать президентом вообще ноль.
показать весь комментарий
16.09.2020 04:56 Ответить
Простят убитых оппозиционеров
показать весь комментарий
16.09.2020 05:58 Ответить
Опозиция которая приехала с РФ это оксиморон.
показать весь комментарий
16.09.2020 06:17 Ответить
А що із вбитими мітингувальниками? Забули? Мир, дружба, жуйка?
Херня, а не революція. Імпотенти, а не революціонери.
показать весь комментарий
16.09.2020 06:18 Ответить
Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9680.......
показать весь комментарий
16.09.2020 06:49 Ответить
А ты, ускакавшая в Литву, младшая сестра коня товарища Будённого, спросила у семей убитых и покалеченных готовы ли они ? Шмара !
показать весь комментарий
16.09.2020 07:20 Ответить
Не обижай коня.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:56 Ответить
Напрасные слова, Лукашенко пойдет до конца, сказав ...что вы можете меня убить....
показать весь комментарий
16.09.2020 07:25 Ответить
правильно. пусть тихо валит. потом достанут свои же.
показать весь комментарий
16.09.2020 07:30 Ответить
Її пика чимось нагадує вампіра.
показать весь комментарий
16.09.2020 07:39 Ответить
Вот что бывает от широтной диеты.
Надо уже переходить на брюкву.
показать весь комментарий
16.09.2020 07:48 Ответить
а если Лукашенко не уйдёт добровольно, то будет еще долго править
показать весь комментарий
16.09.2020 08:39 Ответить
Если Тихановскуая явится с повинной в КГБ Беларуси то ей предоставят гарантии личной безопасности.

Источник: https://censor.net/ru/n3219534Источник: https://censor.net/ru/n3219534
показать весь комментарий
16.09.2020 08:51 Ответить
Домашняя хозяйка Тихановская вообразила себя президентом, все по Ленину, который сказал у нас кухарка будет управлять государством. Ржу не могу
показать весь комментарий
16.09.2020 08:54 Ответить
Нельзя сравнивать умного революционного циника Ульянова и эту вербонутую ФСБ шпану, Ленин так писал - "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту". Хотя по сути конкретной ситуации Вы несомненно правы потому лайк.

показать весь комментарий
16.09.2020 09:10 Ответить
Скоро осень.....
Дожди, слякоть.....
показать весь комментарий
16.09.2020 09:03 Ответить
Не знаю, как там с безопасностью Лукашенко, но отп-из-деть его необходимо, точно так же как он бил безоружных людей
показать весь комментарий
16.09.2020 09:06 Ответить
а если не уйдет то просто останется у власти, тут вам не майдан, цацкаться никто не будет, не справятся свои омоновцы - приедет спецназ с интернациональной помощью
показать весь комментарий
16.09.2020 09:10 Ответить
Kolxoznik dolzen ujti i dat liudiam zit .Ego vremena zakoncilis 30 let nazad i nado peremen stob strana razvivalas,a ne degradirovala.
показать весь комментарий
16.09.2020 09:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=STKa4MI_7e0&feature=youtu.be Путин, помоги" Кремлевская консерва В. Цепкало вскрылась!
показать весь комментарий
16.09.2020 09:29 Ответить
От такого дуполизательства со стороны Цепкало даже кацапы в афуе
показать весь комментарий
16.09.2020 09:32 Ответить
Думаю, что большинство белорусов только за суд над подонком!
показать весь комментарий
16.09.2020 09:34 Ответить
"Я наивная,я доверчивая,меня легко обмануть..." (с)
показать весь комментарий
16.09.2020 09:42 Ответить
Лукаш обычная тряпка и попрошайка под ногами диктаторов. За деньги и личное покровительство он готов целовать диктаторам ниже пояса спереди и сзади.
Вот маленький ролик, интересны ролик в тему
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8ZfTmD8MY&ab_channel=AlexanderLapshin
показать весь комментарий
16.09.2020 10:03 Ответить
и в беларуси тихановские слуги преуспели. история ничему не учат? тогда азохенвей.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:12 Ответить
 
 