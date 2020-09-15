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Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская
Если Александр Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности.
Об этом заявила один из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановская.
На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".
Топ комментарии
+19 Anton Zhurawski
показать весь комментарий15.09.2020 23:33
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показать весь комментарий15.09.2020 23:51
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Пожалуйста, подождите...
А тут навпаки. Путін за Лукашенка.
Невже, для тебе, це такий біном Ньютона?
что надо меняться "
Марк Твен
Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...
Народный тапок уже занесён над Тараканом...
Но, ни кто её заявления в серьёз не восприймет и не поверит.
И в первую очередь сам Лукашенко.
оппозиционеры и ЕС.
Общая площадь участка, где расположен дворец, составляет два гектара
Президент Беларуси Александр Лукашенко владеет шикарной резиденцией в Подмосковье. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zhurnalisty-nashli-v-rossii-dvorec-lukashenko-video-699583.html
В общем, такое себе "вернись, я все прощу" вслед уходящему поезду...
Якщо ти мав на увазі "возомнила" - так за неї люди проголосували !
І всі про то знають .
Як у Білорусії так і за кордоном .
Тихановская - только её буйная фантазия ,подогретая кремлём.
Херня, а не революція. Імпотенти, а не революціонери.
Надо уже переходить на брюкву.
Источник: https://censor.net/ru/n3219534Источник: https://censor.net/ru/n3219534
Дожди, слякоть.....
Вот маленький ролик, интересны ролик в тему
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8ZfTmD8MY&ab_channel=AlexanderLapshin