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Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська
Якщо Олександр Лукашенко піде з поста президента Білорусі мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки.
Про це заявила одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Це все підлягає обговоренню. Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, звичайно, така ймовірність є. Можна навіть сказати, впевненість. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні", - заявила Тіхановська.
На уточнювальне запитання про те,чи все ж отримає Лукашенко гарантії безпеки, якщо піде з посади, Тіхановська відповіла: "Так. Навіть більше".
Топ коментарі
+19 Anton Zhurawski
показати весь коментар15.09.2020 23:33
+16 Bill Pecos
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+12 ViXP
показати весь коментар15.09.2020 23:51
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Будь ласка, зачекайте...
А тут навпаки. Путін за Лукашенка.
Невже, для тебе, це такий біном Ньютона?
что надо меняться "
Марк Твен
Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...
Народный тапок уже занесён над Тараканом...
Но, ни кто её заявления в серьёз не восприймет и не поверит.
И в первую очередь сам Лукашенко.
оппозиционеры и ЕС.
Общая площадь участка, где расположен дворец, составляет два гектара
Президент Беларуси Александр Лукашенко владеет шикарной резиденцией в Подмосковье. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zhurnalisty-nashli-v-rossii-dvorec-lukashenko-video-699583.html
В общем, такое себе "вернись, я все прощу" вслед уходящему поезду...
Якщо ти мав на увазі "возомнила" - так за неї люди проголосували !
І всі про то знають .
Як у Білорусії так і за кордоном .
Тихановская - только её буйная фантазия ,подогретая кремлём.
Херня, а не революція. Імпотенти, а не революціонери.
Надо уже переходить на брюкву.
Источник: https://censor.net/ru/n3219534Источник: https://censor.net/ru/n3219534
Дожди, слякоть.....
Вот маленький ролик, интересны ролик в тему
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8ZfTmD8MY&ab_channel=AlexanderLapshin