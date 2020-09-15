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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7834) Лукашенко (2620) Тіхановська (389)

Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська

Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська

Якщо Олександр Лукашенко піде з поста президента Білорусі мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки.

Про це заявила одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Це все підлягає обговоренню. Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, звичайно, така ймовірність є. Можна навіть сказати, впевненість. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні", - заявила Тіхановська.

На уточнювальне запитання про те,чи все ж отримає Лукашенко гарантії безпеки, якщо піде з посади, Тіхановська відповіла: "Так. Навіть більше".

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Автор: 
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Топ коментарі
+19
Если в стране с населением 9 млн человек люди за месяц вывесили 25 миллионов раз антисовковый исторический флаг и ленты этого древнего флага, то это означает реальный конец лукашенковской БССР-2 с его тупо и бездарно намалёванным совковым красно-совковым флагом "Закат над болотом".

Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...

Народный тапок уже занесён над Тараканом...
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15.09.2020 23:33
+16
Лукашеску это самый проруский холуй который раз от разу признаеця в любви к расее публично , не владеет ни беларуским ни украинским ни даже русским языком . Ему нравиться оскорблять и унижать все беларуское . Сейчас у границы с Украиной будет тренировать свои войска с росейцами вместе .
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15.09.2020 23:46
+12
Да пусть сначала че-то с тысячами ручных палачей сделают, революционеры херовы. Или они думают что диктаторы бескровно уходят? Даже гопника в Украине только ценой сотни жизней удалось вынести
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15.09.2020 23:51
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https://www.youtube.com/watch?v=Y2PyhYE4jcM Покайся, грешник!
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15.09.2020 23:29 Відповісти
Ага, щяз!
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15.09.2020 23:30 Відповісти
Ух ти, які ми поважні. А ніжкою тупнула?
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15.09.2020 23:33 Відповісти
За неї більшість білорусів.
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16.09.2020 00:18 Відповісти
У нас теж аж 73% за зелене лайно.
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16.09.2020 00:31 Відповісти
Путін був проти Порошенка.
А тут навпаки. Путін за Лукашенка.
Невже, для тебе, це такий біном Ньютона?
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16.09.2020 00:36 Відповісти
Він Путін не за Лукашенка, а за анексію Білорусі, їм начхати хто там - Лукашенко, Тіхановська чи ще хтось, Боширов і Пєтров, головне забрати індустірю, конкурентно здатну - знищити, повісити білорусам податки на війни РФ та ввести самозабезпечення без грошей з РФ, в теорії кремлівської банди по периметру православного рейху повинні бути злиденні проросійькі колонії і хунти, щоб вата РФ раділа, що вона у порівнянні з домініонами є порівняно упакована. Тут головне це медійний простір "русского міра" РФ, мова тільки общепонятний язик, військові бази РФ, і вільний набір гарматного м'яса до найманців, якими керує Кремль.
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16.09.2020 13:35 Відповісти
" Если вы заметили,что вы на стороне большинства,это верный признак того,
что надо меняться "
Марк Твен
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16.09.2020 09:48 Відповісти
Если в стране с населением 9 млн человек люди за месяц вывесили 25 миллионов раз антисовковый исторический флаг и ленты этого древнего флага, то это означает реальный конец лукашенковской БССР-2 с его тупо и бездарно намалёванным совковым красно-совковым флагом "Закат над болотом".

Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...

Народный тапок уже занесён над Тараканом...
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15.09.2020 23:33 Відповісти
Да пусть сначала че-то с тысячами ручных палачей сделают, революционеры херовы. Или они думают что диктаторы бескровно уходят? Даже гопника в Украине только ценой сотни жизней удалось вынести
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15.09.2020 23:51 Відповісти
бала бала . там уже вежливых людей пыня нагнал. побродят туды сюды объявят Беларусь новым ФО кацапстана и на этом все закончится. главное что бы протестувальники не забывали ментам свежие цветы нести
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15.09.2020 23:58 Відповісти
так вроде уже очевидно что мирно он уходить не желает
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15.09.2020 23:34 Відповісти
Значит ему предоставят гарантии опасности. Это же логично.
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16.09.2020 09:46 Відповісти
можно уточнить что значит " гарантии опасности" ?
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16.09.2020 11:46 Відповісти
Можно.
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16.09.2020 11:47 Відповісти
Хорошая попытка.
Но, ни кто её заявления в серьёз не восприймет и не поверит.
И в первую очередь сам Лукашенко.
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15.09.2020 23:34 Відповісти
Не так уж много у него пространства для маневров. Лука не дурак и прекрасно понимает, что как только он потеряет власть(а всё идёт именно к этому), то в России его сразу же пустят в расход как отработанный материал
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16.09.2020 02:38 Відповісти
Туда куда он уже зашел, никто никаких гарантий ему уже не даст кроме Куйла... Мосты в ЕС созжены !!
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15.09.2020 23:34 Відповісти
Гарантию на шконку рядом с яныком - легетимным.
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16.09.2020 01:52 Відповісти
Гарантии от Пуйла ничего не стоят, и Лукашенко это отлично знает
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16.09.2020 02:43 Відповісти
Не он зашёл ,а его туда толкнули ,по сценарию путина ,белорусские пророссийские
оппозиционеры и ЕС.
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16.09.2020 09:51 Відповісти
https://youtu.be/agMFWgU956s

Общая площадь участка, где расположен дворец, составляет два гектара

Президент Беларуси Александр Лукашенко владеет шикарной резиденцией в Подмосковье. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zhurnalisty-nashli-v-rossii-dvorec-lukashenko-video-699583.htmlЕсли Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1438
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15.09.2020 23:35 Відповісти
Я всё равно за Лукашенко. Он самый пробеларусский и самый проукраинский. На его место станет откровенно КГБешная шваль ..по сути будет ликвидация Беларуси как государства в виде "глубокой интеграции " в Рашку...А про эту "глубокую интеграцию" ***** напевает уже очень давно..Лукашенко единственный кто сопротивлялся..Уберут Лукашенко ..всё - сразу будет "глубокая интеграция".
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15.09.2020 23:36 Відповісти
Одни и те же заботы Лукашенко, что наяву, что во сне: "Как мне продлить себя любимого во власти?
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15.09.2020 23:40 Відповісти
Лукашеску это самый проруский холуй который раз от разу признаеця в любви к расее публично , не владеет ни беларуским ни украинским ни даже русским языком . Ему нравиться оскорблять и унижать все беларуское . Сейчас у границы с Украиной будет тренировать свои войска с росейцами вместе .
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15.09.2020 23:46 Відповісти
БРЕХНЯ!!!
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15.09.2020 23:52 Відповісти
Правда. А ещё истина такова, что таракан слил страну считай за "спасибо". С 1,5лярдов кредитов, лярд уйдет на покрытие старого (угадай перед кем ), потом 300 лямов уйдет на покртие долга перед Газпромом, итоговая цена РБ (барабанная дрожь): 230 МЛН ДОЛЛАРОВ!!! Даже овощ так не дешевил.
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16.09.2020 00:47 Відповісти
овоч взяв 3
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16.09.2020 07:35 Відповісти
Так овоч именно что взял 3 ЛЯРДА! А нашего Сашку-дурачка круто на...ли. Посулили 1,5, а дадут всего 230 ЛЯМОВ! Ничего личнего - чисто бизнес по-рузьге
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16.09.2020 13:17 Відповісти
За кого ж еще может быть кремлебот?
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15.09.2020 23:48 Відповісти
За ЗЕкловуна, за кого ж ещё
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16.09.2020 00:00 Відповісти
Это правильно про то, что Лука - не враг Украины, во всяком случае не сегодня. Но Лука допустил одну принципиальную ошибку - он избил свой народ, хотя поводов для этого никаких не было. Народ ничего не захватывал и не сжигал правительственные учреждения. И народ ему этого не простит никогда. Придётся Украине смирится с тем, что Беларусь станет ещё одним российским округом и угроза от россии увеличится. Вероятно, Лука шёл на это сознательно, потому, что знал, что последствия избиения наступят именно в виде превращения Беларуси в российский округ . То есть Лука - совсем не патриот своей страны, и Ваше уважение к нему неуместно.
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16.09.2020 00:01 Відповісти
Лука - "проукраинский"? Спасибо, никогда так не смеялся!
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16.09.2020 09:35 Відповісти
И только глубокие дебилы этого не понимают.
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16.09.2020 09:52 Відповісти
Гарантии камеры и милицейская палка в задний проход.
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15.09.2020 23:43 Відповісти
Можна вважати ці обіцянки від Тихановської щирими. Але він не повірить у ці обіцянки, бо він не наївний і знає, що люди, які прийдуть до влади, це не підтримають її навіть у тому випадку, якщо це має сенс. Бо революційна доцільність безжальна.
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15.09.2020 23:43 Відповісти
Об этом надо было в самом начале протестов договариваться, этот вопрос для комуняки-мафиози, самый важный, в том числе судьба наворованного бабла, теперь покруче, мафиози кремлевский крышует луку, значит и вы должны быть покруче.
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15.09.2020 23:43 Відповісти
И как же Лукашенко может "уйти мирно" после всех избитых, похищенных, убитых? А омоновцы и другие замечательные люди тоже получат гарантии?

В общем, такое себе "вернись, я все прощу" вслед уходящему поезду...
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15.09.2020 23:46 Відповісти
Есть разумный подход а есть эмоциональный. Разумный всем выгоден, но не справедлив, эмоцональный всем не выгоден, жертв будет еще больше, зато за справедливость
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16.09.2020 09:25 Відповісти
Разумный подход подразумевает адекватную оценку ситуации. Сейчас, после всех совершенных режимом преступлений и всего, сказанного Лукашенко, это предложение безнадежно запоздало. В первые дни оно ещё могло бы иметь хоть какой-то смысл, а теперь уже очевидно - Луку надо свалить, сам он не уйдёт ни под какие гарантии.
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16.09.2020 12:14 Відповісти
Да в жопу его еще расцелуй, гэбнявая
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15.09.2020 23:47 Відповісти
По-хорошему, бацьке в случае его мирного ухода можно пообещать только камеру с окнами на солнечную сторону и дополнительную пайку.
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15.09.2020 23:51 Відповісти
Що значить - "возобновила"?
Якщо ти мав на увазі "возомнила" - так за неї люди проголосували !

І всі про то знають .
Як у Білорусії так і за кордоном .
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16.09.2020 06:33 Відповісти
Президент Беларуси - Лукашенко . А цифры ,которые нарисовала себе
Тихановская - только её буйная фантазия ,подогретая кремлём.
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16.09.2020 09:55 Відповісти
Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4621
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15.09.2020 23:59 Відповісти
Дурочка какая-то. Тысячи избиты и задержаны, погибшие, а она заявляет о мирном уходе?
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16.09.2020 00:00 Відповісти
Она обязана это сказать. Даже если и формально. Лука по сути взял в заложники Беларусь с помощью насилия. Тем самым он уже де факто- террорист. А с ними всегда нужно попробовать договориться, обещая им прежде всего безопасность в случае ухода. Нельзя ставить его в безвыходное положение, ведь у него заложники в руках. Штурм-это уже след.фаза, не лучшая из возможных.
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16.09.2020 00:32 Відповісти
Наскільки я знаю, з терористами не домовляються.
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16.09.2020 06:21 Відповісти
А Тихановська бажає домовитися.
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16.09.2020 10:23 Відповісти
Отже вона вже програла.
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16.09.2020 11:00 Відповісти
Або Лука не терорист.
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16.09.2020 11:03 Відповісти
Кремлёвский Фюрер пообещал свою бывшую Людмилу Александровну, Лукашенко чтобы как то породниться ближе народами, Кадыров пообещал отдать Лукашенко своего коня
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16.09.2020 00:20 Відповісти
"Обещать не значит женится" ...
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16.09.2020 00:44 Відповісти
Гордон сказал что Кремль готовит в президенты Колесникову, если что-то с Лукашенко пойдет не так. Лукашенко мать его. Он же украинец.
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16.09.2020 01:06 Відповісти
Он цыган.
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16.09.2020 12:22 Відповісти
Она от чьего имени гарантии раздает? Чем они подкреплены? И неплохо было бы выяснить, кто ей самой дает гарантии безопасности.
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16.09.2020 01:06 Відповісти
Никогда Тихановской не стать национальным лидером, пока у нее нет заводика в Липецке.
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16.09.2020 01:20 Відповісти
Думка рабіновичів дуже важлива для нас)))
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16.09.2020 06:20 Відповісти
ок, можно лупить и дальше, а потом вспомнить и про гарантии
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16.09.2020 01:20 Відповісти
Лука не забывает про гарантии Милошевичу данные людьми гораздо могущественнее чем Тихановская. Как те могущественные люди потеряли власть в результате демократических выборов, так Милошевич оказался в Гааге
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16.09.2020 02:22 Відповісти
"Коли тебе цілує злодій, перерахуй свої зуби", - єврейське прислів'я
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16.09.2020 02:22 Відповісти
И каждому спецназовцу - по цветочку.
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16.09.2020 03:53 Відповісти
Она никто и не в праве говорить за беларусов. У диктатора только один вариант - смертная казнь, которую у нас никто не отменял и точка.
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16.09.2020 04:07 Відповісти
Сказала А, то говори и Б - а если не уйдет, то тогда что будет? Русня Мадуро не дали свергнуть, а уж тут у них под боком шансы у Тихановской стать президентом вообще ноль.
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16.09.2020 04:56 Відповісти
Простят убитых оппозиционеров
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16.09.2020 05:58 Відповісти
Опозиция которая приехала с РФ это оксиморон.
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16.09.2020 06:17 Відповісти
А що із вбитими мітингувальниками? Забули? Мир, дружба, жуйка?
Херня, а не революція. Імпотенти, а не революціонери.
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16.09.2020 06:18 Відповісти
Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9680.......
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16.09.2020 06:49 Відповісти
А ты, ускакавшая в Литву, младшая сестра коня товарища Будённого, спросила у семей убитых и покалеченных готовы ли они ? Шмара !
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16.09.2020 07:20 Відповісти
Не обижай коня.
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16.09.2020 09:56 Відповісти
Напрасные слова, Лукашенко пойдет до конца, сказав ...что вы можете меня убить....
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16.09.2020 07:25 Відповісти
правильно. пусть тихо валит. потом достанут свои же.
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16.09.2020 07:30 Відповісти
Її пика чимось нагадує вампіра.
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16.09.2020 07:39 Відповісти
Вот что бывает от широтной диеты.
Надо уже переходить на брюкву.
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16.09.2020 07:48 Відповісти
а если Лукашенко не уйдёт добровольно, то будет еще долго править
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16.09.2020 08:39 Відповісти
Если Тихановскуая явится с повинной в КГБ Беларуси то ей предоставят гарантии личной безопасности.

Источник: https://censor.net/ru/n3219534Источник: https://censor.net/ru/n3219534
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16.09.2020 08:51 Відповісти
Домашняя хозяйка Тихановская вообразила себя президентом, все по Ленину, который сказал у нас кухарка будет управлять государством. Ржу не могу
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16.09.2020 08:54 Відповісти
Нельзя сравнивать умного революционного циника Ульянова и эту вербонутую ФСБ шпану, Ленин так писал - "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту". Хотя по сути конкретной ситуации Вы несомненно правы потому лайк.

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16.09.2020 09:10 Відповісти
Скоро осень.....
Дожди, слякоть.....
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16.09.2020 09:03 Відповісти
Не знаю, как там с безопасностью Лукашенко, но отп-из-деть его необходимо, точно так же как он бил безоружных людей
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16.09.2020 09:06 Відповісти
а если не уйдет то просто останется у власти, тут вам не майдан, цацкаться никто не будет, не справятся свои омоновцы - приедет спецназ с интернациональной помощью
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16.09.2020 09:10 Відповісти
Kolxoznik dolzen ujti i dat liudiam zit .Ego vremena zakoncilis 30 let nazad i nado peremen stob strana razvivalas,a ne degradirovala.
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16.09.2020 09:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=STKa4MI_7e0&feature=youtu.be Путин, помоги" Кремлевская консерва В. Цепкало вскрылась!
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16.09.2020 09:29 Відповісти
От такого дуполизательства со стороны Цепкало даже кацапы в афуе
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16.09.2020 09:32 Відповісти
Думаю, что большинство белорусов только за суд над подонком!
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16.09.2020 09:34 Відповісти
"Я наивная,я доверчивая,меня легко обмануть..." (с)
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16.09.2020 09:42 Відповісти
Лукаш обычная тряпка и попрошайка под ногами диктаторов. За деньги и личное покровительство он готов целовать диктаторам ниже пояса спереди и сзади.
Вот маленький ролик, интересны ролик в тему
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8ZfTmD8MY&ab_channel=AlexanderLapshin
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16.09.2020 10:03 Відповісти
и в беларуси тихановские слуги преуспели. история ничему не учат? тогда азохенвей.
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16.09.2020 10:12 Відповісти
 
 