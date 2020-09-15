Якщо Лукашенко піде з поста мирно, йому нададуть гарантії безпеки, - Тіхановська

Якщо Олександр Лукашенко піде з поста президента Білорусі мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки.

Про це заявила одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Це все підлягає обговоренню. Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, звичайно, така ймовірність є. Можна навіть сказати, впевненість. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні", - заявила Тіхановська.

На уточнювальне запитання про те,чи все ж отримає Лукашенко гарантії безпеки, якщо піде з посади, Тіхановська відповіла: "Так. Навіть більше".

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