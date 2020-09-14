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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь

Тихановская

Соперница белорусского узурпатора, захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выразила сожаление по поводу того, что российский лидер Владимир Путин стал на сторону ее соперника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Укринформ.

"Нам действительно жаль, что господин Путин ... он стал на сторону диктатора, но не на сторону белорусского народа", - сказала руководительница белорусской оппозиции.

Кроме того, Тихановская отвергла опасения по поводу того, что Москва может осуществить военную интервенцию в Беларусь, как это было сделано в Украине, заявив, что события в ее стране является "нашим внутренним делом".

"Я хочу верить, что это невозможно. Прежде всего, это политический кризис - это о нашей стране. Это наше внутреннее дело, это наша борьба против конкретного человека, здесь не идет речь о каких-то границах", - сказала Тихановская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская - Путину: Подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы. Сожалею, что решили вести с ним диалог

Она заявила, что, хотя она и другие лидеры оппозиции встречались с иностранными чиновниками, подобных встреч и контактов с российскими чиновниками не происходило.

Также, она призвала ЕС и США применять индивидуальные санкции в отношении руководства режима. Она назвала Лукашенко преступником, заявив, что людям надоел его режим.

"Мы хотим новой страны, безопасной и свободной, где наши дети не будут рабами системы", - подытожила Тихановская.

Автор: 

Беларусь (7893) Интервенция (38) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+39
Сказочная дура
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14.09.2020 21:10
+30
І чого я не дивуюся?...
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14.09.2020 21:11
+15
Все уже...цена беларуссии 1.5 миллиарда...и скот лукашенко ее уже продал...
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14.09.2020 21:13
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Меня терзают смутные сомнения..... (с)
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14.09.2020 21:10 Ответить
Сказочная дура
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14.09.2020 21:10 Ответить
І чого я не дивуюся?...
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14.09.2020 21:11 Ответить
Отож. Опозиція змагається з лукою, хто краще буде дригати ніжками під кацапами.

З сайту Координаційної Ради:
"Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".
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14.09.2020 21:13 Ответить
"Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії"

Якщо хочете свободи від Пуйла, доведеться погіршити ці відносини.
Треба розрізняти білорусько-російських відносини між країнами, що мають цінність, і білорусько-російських відносини між диктаторськими державами, що не мають ніякої цінності.
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14.09.2020 21:34 Ответить
Вони поки що не спроможні це зрозуміти.
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14.09.2020 21:55 Ответить
"О сколько им открытий чудных" готовит им свободный мир.
Над Украиной посмеиваются, дескать, чего вы добились? Да многого, особенно в мозгах. Я иногда вижу куски телепередач из рашки, где люди наивно рассуждают о том, "как обустроить россию" и вижу, какие глупости и пургу они несут по сравнению с мнением украинцев о своей стране и её развитии, которым не запрещали открыто обсуждать эти темы. Как важна свобода мнений! И очень жаль, что Беларусь находится только в начале пути и, увы, наделает много ошибок.
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14.09.2020 22:26 Ответить
Блажен ,кто верует...(Святое писание всем для информации)...
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14.09.2020 21:54 Ответить
Нет конечно...они просто проведут совместные учения...Славянское братство...
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14.09.2020 21:11 Ответить
Брати по шовиністичній маячні "Русского мира" !!))
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14.09.2020 21:14 Ответить
https://www.belta.by/society/view/uchenie-slavjanskoe-bratstvo-2020-projdet-na-poligone-brestskij-405907-2020/ Учение "Славянское братство - 2020" пройдет на полигоне Брестский
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14.09.2020 21:20 Ответить
14 сентября 2020
Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
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14.09.2020 21:12 Ответить
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 2011
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14.09.2020 21:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/34570, ти ІДІОТ.

Світлана Тихановська з 11 серпня 2020, знаходиться в ЛИТВІ.
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14.09.2020 21:29 Ответить
До этого она записала видеообращение в кабинете главы Избиркома, где с ней перед этим два часа беседовала беларусская гэбня.
Так шо ИДИОТ это ты
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14.09.2020 21:46 Ответить
Чувак, попроси когось, хай тобі прочитає:
« 14 сентября 2020, перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская [которая с 11 АВГУСТА 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны»
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14.09.2020 22:00 Ответить
..читали...читали....читали..читали....Макс..это его фамилия... А дальше по Булгакову...))))
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14.09.2020 22:27 Ответить
Яка інтервенція,якщо московіти вже давно в Беларусі окопались !!))
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14.09.2020 21:12 Ответить
Все уже...цена беларуссии 1.5 миллиарда...и скот лукашенко ее уже продал...
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14.09.2020 21:13 Ответить
Овоч Україну в 3 лярда оцінював !!))
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14.09.2020 21:15 Ответить
в 15 на самом деле. получить успел только 3.
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14.09.2020 21:47 Ответить
это зарплата силовикам
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15.09.2020 10:06 Ответить
ТП
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14.09.2020 21:14 Ответить
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14.09.2020 21:14 Ответить
Конечно же жена белорусского Шария "верит"...
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14.09.2020 21:14 Ответить
Думай-те
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14.09.2020 21:17 Ответить
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 6462
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14.09.2020 21:17 Ответить
эти оба два новофашиста всегда были на одной стороне.
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14.09.2020 21:18 Ответить
хоче вірити ?
ну , нехай вірить ...
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14.09.2020 21:19 Ответить
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 1591
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14.09.2020 21:21 Ответить
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 7979
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14.09.2020 21:36 Ответить
Неее, невозможно быть такой тупой. Десятки стран тоже "верили" шо Рашка - не монстр, а пупсик?

К слову, никто не убил больше белороссиян, чем Москворашка. Даже Муссолини при всей его брутальности - скромно курит в уголке "Юный хулиган".
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14.09.2020 21:21 Ответить
Вона мене вже дратує ..
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14.09.2020 21:22 Ответить
Вы ему ноги целуйте ,как сцарю. Может он смилуется. Вот у нас 73% готовы ему зад целовать, и у нас мир и не стреляют.
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14.09.2020 21:22 Ответить
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 1412
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14.09.2020 21:22 Ответить
Наивная дура или просто русская?
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14.09.2020 21:23 Ответить
Соперница белорусского узурпатора, захватившего власть в Беларуси-сказочная дура ТихановскаяИсточник: https://censor.net/ru/n3219260
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14.09.2020 21:25 Ответить
Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь - Цензор.НЕТ 3397
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14.09.2020 21:27 Ответить
Normalno ona govorit na sovest nazymajet karliku.Nexocet ona odno gosudarstva s ruskimi takze.Nenravitsia ona raske takze
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14.09.2020 21:27 Ответить
"...это наша борьба против конкретного человека, здесь не идет речь о каких-то границах."

Эта курица плохо расслышала, что говорило }{уйло о границах вонючей параши. Уточним:
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 5666
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14.09.2020 21:29 Ответить
Хочет своих деток на царство устроить. А их у нее много.
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14.09.2020 21:33 Ответить
тётя! я вам ещё две недели назад говорил, что воевать вы будете не с тараканом, а с его хозяином. Вы что себе думали, будете просто травить мульку, приговаривая "а вот как мы могём, дядя Вова" ?Нет, господа белорусы, хотите по-взрослому, будет по-взрослому. С ихтамнетами и кровищей.Или в стойло, третьего букетика не дано.
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14.09.2020 21:35 Ответить
я понимаю шо тьотку куда-то пхають. А куда идиота зельцмана дєвать?!
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14.09.2020 21:38 Ответить
забирай себе
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14.09.2020 21:48 Ответить
веровать и верить иди в церковь. ***** твои верования на фуфельнике вертело
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14.09.2020 21:40 Ответить
Шота все оппозиционеры тикают от лукашонки не на "братскую расию", а в бандеровкую Украину и в натовские Литву и Польшу.
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14.09.2020 21:51 Ответить
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 6931
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14.09.2020 21:52 Ответить
Будет очень больно. Хакери, які назвали себе «Кибер-партизанами», звернулись до Лукашенка:

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?
Вы так заботитесь о своем окружении...без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.
13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом».
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14.09.2020 21:59 Ответить
"и извиниться перед белорусским народом"

Як це по-білоруські. Їх убивають, вішають, топлять, а вони - "извиниться".
І нікуди "електричєство" не дінеться. Там давно все повністю переведено на ручне управління (якщо взагалі є якась автоматика ). І що вони зроблять?

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15.09.2020 07:17 Ответить
болотная фея опять подала голосок.
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14.09.2020 22:02 Ответить
"Россия создает Колесниковой "легенду", именно ее готовят на замену Лукашенко. Колесниковой россияне сейчас создают легенду для того, чтобы именно она стала официальным и легитимным пострадавшим лидером белорусской оппозиции". - Гордон в эфире ток-шоу Шустера"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1947&v=ZIHL9YZRm6Q&feature=emb_logo
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14.09.2020 22:09 Ответить
Бутусов, не строй из себя Джавелина.
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14.09.2020 22:22 Ответить
Так возможно уже. Кто знает, кто там в масках ломает беларусов.
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14.09.2020 22:25 Ответить
как кто? тренируются старшие братья на меньших
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15.09.2020 10:08 Ответить
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 3284
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14.09.2020 22:29 Ответить
Дура подивись на фото і відео які в мережу викладають люди,у вас там походу починаэться дампас 2 перезагрузка,вже вулиці патрулюють якісь субэкти в формы кізяків торохи бухі,внутрішні війська ходять з колорадськими стрічками,хм цікаво де ще ходять без нашивок і з короладськими стрічками,а часом не в донбасяо???Білоруси до вас прибуло домбаське бидло з чим я вас і вітаю,ходіть і далі плескайте в долоні,**** тепер ще Україна отримає великий дампас на півночі от це херово!
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14.09.2020 22:53 Ответить
"Хочет верить", но надеется на интервенцию. Бацька был последним оплотом независимости. .
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14.09.2020 23:12 Ответить
Пропаганду російську з вас виб'ють самі ж росіяни. Але переживуть це не всі...
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15.09.2020 00:00 Ответить
Да да да....Проходили...Тихановская на стадии отрицания походу...Дальше гнев,торг,депрессия,принятие
Тіхановська "хоче вірити", що Москва не вчинить військову інтервенцію в Білорусь - Цензор.НЕТ 3031
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15.09.2020 00:08 Ответить
То есть идет соревнование, кто больше любит карлика и рашистов, лука или оппозиция.
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15.09.2020 00:12 Ответить
Да. Кабыла волчаре верила шо не сйисть...
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15.09.2020 00:46 Ответить
Невже білоруси дійсно голосували за цю дуру?

Якщо вже міняти "Бацьку", то на когось гідного. А не на домогосподарку в якої програма базується на "Іду в президенти щоб провести чесні вибори".
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15.09.2020 04:58 Ответить
Идеалистка
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15.09.2020 06:08 Ответить
Дурепа почне колись розуміти, що вона - дурепа? Вас давно вже захопили кацапи, а ви й не замітили.
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15.09.2020 07:19 Ответить
Зеля "хочет верить.... " ... Эта тоже....
Наивные лохи
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15.09.2020 14:48 Ответить
 
 