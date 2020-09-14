Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь
Соперница белорусского узурпатора, захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выразила сожаление по поводу того, что российский лидер Владимир Путин стал на сторону ее соперника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Нам действительно жаль, что господин Путин ... он стал на сторону диктатора, но не на сторону белорусского народа", - сказала руководительница белорусской оппозиции.
Кроме того, Тихановская отвергла опасения по поводу того, что Москва может осуществить военную интервенцию в Беларусь, как это было сделано в Украине, заявив, что события в ее стране является "нашим внутренним делом".
"Я хочу верить, что это невозможно. Прежде всего, это политический кризис - это о нашей стране. Это наше внутреннее дело, это наша борьба против конкретного человека, здесь не идет речь о каких-то границах", - сказала Тихановская.
Она заявила, что, хотя она и другие лидеры оппозиции встречались с иностранными чиновниками, подобных встреч и контактов с российскими чиновниками не происходило.
Также, она призвала ЕС и США применять индивидуальные санкции в отношении руководства режима. Она назвала Лукашенко преступником, заявив, что людям надоел его режим.
"Мы хотим новой страны, безопасной и свободной, где наши дети не будут рабами системы", - подытожила Тихановская.
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З сайту Координаційної Ради:
"Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".
Якщо хочете свободи від Пуйла, доведеться погіршити ці відносини.
Треба розрізняти білорусько-російських відносини між країнами, що мають цінність, і білорусько-російських відносини між диктаторськими державами, що не мають ніякої цінності.
Над Украиной посмеиваются, дескать, чего вы добились? Да многого, особенно в мозгах. Я иногда вижу куски телепередач из рашки, где люди наивно рассуждают о том, "как обустроить россию" и вижу, какие глупости и пургу они несут по сравнению с мнением украинцев о своей стране и её развитии, которым не запрещали открыто обсуждать эти темы. Как важна свобода мнений! И очень жаль, что Беларусь находится только в начале пути и, увы, наделает много ошибок.
Перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
Світлана Тихановська з 11 серпня 2020, знаходиться в ЛИТВІ.
Так шо ИДИОТ это ты
« 14 сентября 2020, перед встречей Лукашенка и Путина в Сочи, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская [которая с 11 АВГУСТА 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны»
ну , нехай вірить ...
К слову, никто не убил больше белороссиян, чем Москворашка. Даже Муссолини при всей его брутальности - скромно курит в уголке "Юный хулиган".
Эта курица плохо расслышала, что говорило }{уйло о границах вонючей параши. Уточним:
«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?
Вы так заботитесь о своем окружении...без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.
13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом».
Як це по-білоруські. Їх убивають, вішають, топлять, а вони - "извиниться".
І нікуди "електричєство" не дінеться. Там давно все повністю переведено на ручне управління (якщо взагалі є якась автоматика ). І що вони зроблять?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1947&v=ZIHL9YZRm6Q&feature=emb_logo
Якщо вже міняти "Бацьку", то на когось гідного. А не на домогосподарку в якої програма базується на "Іду в президенти щоб провести чесні вибори".
Наивные лохи