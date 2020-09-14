Тихановская "хочет верить", что Москва не совершит военную интервенцию в Беларусь

Соперница белорусского узурпатора, захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выразила сожаление по поводу того, что российский лидер Владимир Путин стал на сторону ее соперника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Нам действительно жаль, что господин Путин ... он стал на сторону диктатора, но не на сторону белорусского народа", - сказала руководительница белорусской оппозиции.

Кроме того, Тихановская отвергла опасения по поводу того, что Москва может осуществить военную интервенцию в Беларусь, как это было сделано в Украине, заявив, что события в ее стране является "нашим внутренним делом".

"Я хочу верить, что это невозможно. Прежде всего, это политический кризис - это о нашей стране. Это наше внутреннее дело, это наша борьба против конкретного человека, здесь не идет речь о каких-то границах", - сказала Тихановская.

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Она заявила, что, хотя она и другие лидеры оппозиции встречались с иностранными чиновниками, подобных встреч и контактов с российскими чиновниками не происходило.

Также, она призвала ЕС и США применять индивидуальные санкции в отношении руководства режима. Она назвала Лукашенко преступником, заявив, что людям надоел его режим.

"Мы хотим новой страны, безопасной и свободной, где наши дети не будут рабами системы", - подытожила Тихановская.