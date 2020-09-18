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Новости Выборы в Киеве
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"Удар" самостоятельно идет на выборы в Киеве, - Кличко

"УДАР" понимает свою ответственность перед киевлянами. Поэтому работает исключительно с киевлянами и для киевлян.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время собрания Киевской городской местной организации политической партии "УДАР Виталия Кличко".

"Сегодня мы собрались в таком хорошем месте. И с достойными намерениями. Чтобы заявить, что "УДАР", наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и в дальнейшем менять столицу! Мы не даем пустых обещаний, потому что придерживаемся того, что планируем, - отметил Кличко. - Мы понимаем свою ответственность перед киевлянами. И поэтому работаем исключительно с киевлянами и для киевлян. И я благодарен за доверие и за поддержку каждому жителю нашего города. Без поддержки людей, без их замечаний и без критики также - мы не сделали бы в Киеве того, что уже есть на сегодняшний день ", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что за последние шесть лет сделано на самом деле немало. Киев меняется. И это видят и киевляне, и гости столицы. Так, осуществляется капитальный ремонт дорог - почти 1100 км за последние годы. За несколько лет обновлено 47 мостов и путепроводов, которыми занимались десятилетиями. Практически заново возвели Шулявский и Борщаговский путепроводы, путепроводы на Богатырской, Русановский мост. И продолжается обновление других инфраструктурных объектов.

"В конце следующего года сдадим две новые станции метро на Виноградарь. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход! Что бы ни говорили и как бы ни манипулировали некоторые силы. И начнем строительство метро на Троещину! Не прекращаем и строительство и реконструкцию школ и садиков, ремонты и оснащение городских больниц, обновление парков и скверов. Вместе с громадой мы спасли не одну зеленую зону от застройки. Из исторического центра города сделали настоящую туристическую жемчужину: возвели пешеходно-велосипедный мост, обновили парк "Владимирская горка", Аллею художников, часть Пейзажной Аллеи, возвели лестницу на Подол", - подчеркнул Кличко.

По его словам, столица закупает новый общественный транспорт - современные троллейбусы, трамваи и автобусы - даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, вызванного ею. Так, до конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. Первая партия - около 100 автобусов - ожидается уже в октябре. Остальные - до конца года.

"Конечно, еще многое нужно сделать. Найбильшим вызовом сегодня я бы назвал пандемию коронавируса. Ведь мы должны защитить здоровье и жизнь людей. А также должны поддерживать и развивать экономику города, которую поражает кризис. Потому значительную часть ресурсов, которые мы планировали вложить в развитие инфраструктуры, направляем на борьбу с распространением COVID-19 и защиту киевлян", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что город создает благоприятные условия и предоставляет льготы бизнесу, поскольку предприниматели - это опора экономики города. И бизнес должен продолжать работать. Также городская власть заботится о социально незащищенных киевлянах, которым сегодня сложнее. Особое внимание - и к медикам, потому что они сегодня - на передовой в борьбе за здоровье и жизнь людей.

"Много еще вызовов, которые нужно преодолеть. Это и изношенные теплосети, в которые десятилетиями не вкладывали средств. И вопросы экологии и переработки твердых бытовых отходов. И дальнейшее обновление инфраструктуры. Борьба с незаконной застройкой. Но, как бы ни было сложно, когда есть команда единомышленников, настроенных работать на результат, - мы все преодолеем и мы победим, ведь с чего мы начинали в 2014 году? Когда бюджет столицы был меньше, чем долг города! Долг тогда составлял 25 млрд гривен. А бюджет - 18 млрд. Киев был на грани банкротства. И мы вытащили столицу из долговой ямы, начали изменения в Киеве, - сказал мэр. - Бюджет этого года - уже 60 млрд гривен! Поэтому главное - не отступать от принципов и всегда помнить, что тебя выбрали люди. Ты работаешь для них и не должен их разочаровать! У нас есть опыт и успех воплощенных проектов. У нас есть много планов, которые мы обязательно реализуем, потому что знаем, что и как нужно делать", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что будет непросто. Но победа приходит к тем, кто много работает и умеет сплотить вокруг себя людей.

"Я верю в нашу команду. Верю в наше дело и в наш успех! У меня есть амбиция - сделать Киев успешной европейской столицей! Городом, комфортным и для жизни в нем, и для работы, и для отдыха. Я бывал во многих городах мира и во многих жил. Но Киев - самый красивый и самый атмосферный город! Это так. И мы имеем честь и возможность сделать его лучшим! " - отметил Виталий Кличко.

Автор: 

Киев (25571) Кличко Виталий (4643) УДАР (917)


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Топ комментарии
+12
А что еще остается. " Удар" стал чисто городским ( киевским) проектом под одного человека, конкретно под Кличко ( ну возможно еще и на его ближайший круг бизнес партнеров) существует эта "партия" только до тех пор, пока Клично имеет шансы стать мэром ,если пойдет что то не так, "партия" исчезнет как мыльный пузырь. К сожалению история превращения партии в городскую полит группу не единично в нашей современной истории, пример "Самопомощи" ставшей львовским проектом на памяти.
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18.09.2020 14:06
+9
Браво, Виталий Владимирович! А Порошенко и его ПЕСыки пусть идут боком!
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18.09.2020 14:01
+9
Кличко мэр, депутаты киеврады - Европейская Солидарность. Отлично получится, без ЗЕлёной плесени и прочих юлькофилах опЖОПАшных садовогрицей С мешков и прочей наволочью.
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18.09.2020 14:05
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Главное голоса как посчитают!
"Удар" самостоятельно идет на выборы в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9218
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18.09.2020 13:59 Ответить
Браво, Виталий Владимирович! А Порошенко и его ПЕСыки пусть идут боком!
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18.09.2020 14:01 Ответить
Настоящий удар.Удар по печени!
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18.09.2020 14:23 Ответить
ОПЗАЖопный дурачок, не волнуйся так сильно, а то кондрашка хватит. Виталик заведет свою партию отдельно, но все решения будут приниматься только вместе с ЕС. Разногласия могут быть только по кадровым вопросам, но это нермально
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18.09.2020 14:34 Ответить
Да зачем Виталию Владимировичу твои политические лузеры? Они несколько раз подползали со своими предложениями, но были культурно посланы. Так что, дурилка ты шоколадная, голосуй за Маринку!
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18.09.2020 14:45 Ответить
Ну повоняй, повоняй, вата. Увидишь как Виталик вас, опзажопных, вставил
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18.09.2020 17:22 Ответить
Недовго музика відігравала, недовго фраєр танцював. Остання фраза стосується тебе.
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18.09.2020 16:17 Ответить
Кличко мэр, депутаты киеврады - Европейская Солидарность. Отлично получится, без ЗЕлёной плесени и прочих юлькофилах опЖОПАшных садовогрицей С мешков и прочей наволочью.
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18.09.2020 14:05 Ответить
Коалицию такую можно смело называть "Европейска Мафия" ЕФ
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18.09.2020 14:21 Ответить
Идите, идите, я по пятницам, умственно отсталым не подаю.
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18.09.2020 14:58 Ответить
А что еще остается. " Удар" стал чисто городским ( киевским) проектом под одного человека, конкретно под Кличко ( ну возможно еще и на его ближайший круг бизнес партнеров) существует эта "партия" только до тех пор, пока Клично имеет шансы стать мэром ,если пойдет что то не так, "партия" исчезнет как мыльный пузырь. К сожалению история превращения партии в городскую полит группу не единично в нашей современной истории, пример "Самопомощи" ставшей львовским проектом на памяти.
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18.09.2020 14:06 Ответить
блін, лайконув особистого ворога... ну, нехай буде...
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18.09.2020 14:44 Ответить
Ничего " и на старуху ( как известно) бывает проруха" ( шутка)
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18.09.2020 17:08 Ответить
Молодец, уважаю. А уж потом, по результатам выборов, можно и определяться к кому свою партийку присоединить. Профит аднака!
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18.09.2020 14:07 Ответить
С посыланием всех нафиг надо быть аккуратным. А то по результатам выборов может оказаться, что нечего присоединять. Щас нарид поднатужится и опять каких нибудь зелебобиков_2.0 выберут.
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18.09.2020 14:46 Ответить
Тогда дуже, даже дякую. В смысле высказываю глубокую обеспокоенность, вкупе с опечаленностью. Наперёд ткскзть, на будущее.
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18.09.2020 14:55 Ответить
рынки, рынки, виталя, еще на троещине можно впихнуть пару жк, а он работает, и смеситель на "юности" купить, а не у гереги, безобразие!!
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18.09.2020 14:09 Ответить
Здря.
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18.09.2020 14:10 Ответить
Пока проукраинские силы не могут объединиться, рыги потирают руки.
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18.09.2020 14:18 Ответить
Все решения, кроме кадровых, они будут принимать сообща - 100%
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18.09.2020 14:37 Ответить
Все решения кроме кадровых-дерибан бюджета Киева. Так что100% сообща!
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18.09.2020 14:54 Ответить
Краще ти, Віталій, чик верещаві зелені і московські пальці.
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18.09.2020 14:26 Ответить
Партія -пустишка. Партія - фуфел. Ніякої ідеології і партійних структур на місцях за нею немає. Жодного разу не озвучена позиція партії з гострих пиатань в проблем сьогодення. Існує лише на папері. Бажаю їй провалитися а киянам голосувати за справжню проукраїнську і проєвропейську силу - ЄС на чолі з Мариною Порошенко.
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18.09.2020 15:56 Ответить
Ой, Вітьок, даремно ти від підтримки відмовляєшся... Щоб не шкодував потім, коли морда пальчевський у твоє крісло всядеться.
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18.09.2020 19:01 Ответить
Кличко тоже отшил Порошенка. Кстати, с Порошенком и его организацией никто не объединится ибо все знают, что Порошенко неформально поддерживает Медведчука и его кодло. Легализацией своего бизнеса и партии в Украине Медведчук обязан исключительно Порошенку.
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18.09.2020 21:11 Ответить
Молодцы, всё верно делают.
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19.09.2020 04:44 Ответить
 
 