"Удар" самостоятельно идет на выборы в Киеве, - Кличко

"УДАР" понимает свою ответственность перед киевлянами. Поэтому работает исключительно с киевлянами и для киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время собрания Киевской городской местной организации политической партии "УДАР Виталия Кличко".

"Сегодня мы собрались в таком хорошем месте. И с достойными намерениями. Чтобы заявить, что "УДАР", наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и в дальнейшем менять столицу! Мы не даем пустых обещаний, потому что придерживаемся того, что планируем, - отметил Кличко. - Мы понимаем свою ответственность перед киевлянами. И поэтому работаем исключительно с киевлянами и для киевлян. И я благодарен за доверие и за поддержку каждому жителю нашего города. Без поддержки людей, без их замечаний и без критики также - мы не сделали бы в Киеве того, что уже есть на сегодняшний день ", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что за последние шесть лет сделано на самом деле немало. Киев меняется. И это видят и киевляне, и гости столицы. Так, осуществляется капитальный ремонт дорог - почти 1100 км за последние годы. За несколько лет обновлено 47 мостов и путепроводов, которыми занимались десятилетиями. Практически заново возвели Шулявский и Борщаговский путепроводы, путепроводы на Богатырской, Русановский мост. И продолжается обновление других инфраструктурных объектов.

"В конце следующего года сдадим две новые станции метро на Виноградарь. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход! Что бы ни говорили и как бы ни манипулировали некоторые силы. И начнем строительство метро на Троещину! Не прекращаем и строительство и реконструкцию школ и садиков, ремонты и оснащение городских больниц, обновление парков и скверов. Вместе с громадой мы спасли не одну зеленую зону от застройки. Из исторического центра города сделали настоящую туристическую жемчужину: возвели пешеходно-велосипедный мост, обновили парк "Владимирская горка", Аллею художников, часть Пейзажной Аллеи, возвели лестницу на Подол", - подчеркнул Кличко.

По его словам, столица закупает новый общественный транспорт - современные троллейбусы, трамваи и автобусы - даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, вызванного ею. Так, до конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. Первая партия - около 100 автобусов - ожидается уже в октябре. Остальные - до конца года.

"Конечно, еще многое нужно сделать. Найбильшим вызовом сегодня я бы назвал пандемию коронавируса. Ведь мы должны защитить здоровье и жизнь людей. А также должны поддерживать и развивать экономику города, которую поражает кризис. Потому значительную часть ресурсов, которые мы планировали вложить в развитие инфраструктуры, направляем на борьбу с распространением COVID-19 и защиту киевлян", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что город создает благоприятные условия и предоставляет льготы бизнесу, поскольку предприниматели - это опора экономики города. И бизнес должен продолжать работать. Также городская власть заботится о социально незащищенных киевлянах, которым сегодня сложнее. Особое внимание - и к медикам, потому что они сегодня - на передовой в борьбе за здоровье и жизнь людей.

"Много еще вызовов, которые нужно преодолеть. Это и изношенные теплосети, в которые десятилетиями не вкладывали средств. И вопросы экологии и переработки твердых бытовых отходов. И дальнейшее обновление инфраструктуры. Борьба с незаконной застройкой. Но, как бы ни было сложно, когда есть команда единомышленников, настроенных работать на результат, - мы все преодолеем и мы победим, ведь с чего мы начинали в 2014 году? Когда бюджет столицы был меньше, чем долг города! Долг тогда составлял 25 млрд гривен. А бюджет - 18 млрд. Киев был на грани банкротства. И мы вытащили столицу из долговой ямы, начали изменения в Киеве, - сказал мэр. - Бюджет этого года - уже 60 млрд гривен! Поэтому главное - не отступать от принципов и всегда помнить, что тебя выбрали люди. Ты работаешь для них и не должен их разочаровать! У нас есть опыт и успех воплощенных проектов. У нас есть много планов, которые мы обязательно реализуем, потому что знаем, что и как нужно делать", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что будет непросто. Но победа приходит к тем, кто много работает и умеет сплотить вокруг себя людей.

"Я верю в нашу команду. Верю в наше дело и в наш успех! У меня есть амбиция - сделать Киев успешной европейской столицей! Городом, комфортным и для жизни в нем, и для работы, и для отдыха. Я бывал во многих городах мира и во многих жил. Но Киев - самый красивый и самый атмосферный город! Это так. И мы имеем честь и возможность сделать его лучшим! " - отметил Виталий Кличко.