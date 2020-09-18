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Новини Вибори в Києві
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"Удар" самостійно йде на вибори в Києві, - Кличко

"УДАР" розуміє свою відповідальність перед киянами. Тому працює винятково з киянами і для киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зборів Київської міської місцевої організації політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

"Сьогодні ми зібралися в такому гарному місці. І з гідними намірами. Щоб заявити, що "УДАР", наша команда, йде на вибори до Київради. Йде, щоб і надалі змінювати столицю! Ми не даємо пустих обіцянок, бо виконуємо те, що плануємо, - наголосив Кличко. - Ми розуміємо свою відповідальність перед киянами. І тому працюємо виключно з киянами і для киян. І я вдячний за довіру і за підтримку кожному мешканцю нашого міста. Без підтримки людей, без їх зауважень, і без критики також – ми не зробили в Києві того, що вже є на сьогоднішній день", - підкреслив мер столиці.

Він зауважив, що за останніх шість років зроблено, насправді, немало. Київ змінюється. І це бачать і кияни, і гості столиці. Так, здійснюється капітальний ремонт доріг - майже 1100 км за останні роки. За кілька років оновлено 47 мостів та шляхопроводів, якими не займалися десятиліттями. Практично заново звели Шулявський та Борщагівський шляхопроводи, шляхопроводи на Богатирській, Русанівський міст. І продовжується оновлення інших інфраструктурних об'єктів.

"В кінці наступного року здамо дві нових станції метро на Виноградар. Ми добудуємо Подільсько-Воскресенський мостовий перехід! Щоб не говорили і як би не маніпулювали деякі сили. І розпочнемо будівництво метро на Троєщину! Не припиняємо і будівництво та реконструкцію шкіл та садочків, ремонти та оснащення міських лікарень, оновлення парків і скверів. Разом з громадою ми врятували не одну зелену зону від забудови. З історичного центру міста зробили справжню туристичну перлину: звели пішохідно-велосипедний міст, оновили парк "Володимирська гірка", Алею художників, частину Пейзажної Алеї, звели сходи на Поділ", - наголосив Кличко.

За його словами, столиця закуповує новий громадський транспорт - сучасні тролейбуси, трамваї та автобуси - навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. Так, до кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. Перша партія – близько 100 автобусів - очікується вже в жовтні. Решта - до кінця року.

"Звісно, ще багато чого потрібно зробити.Найбільшим викликом сьогодні я б назвав пандемію коронавірусу. Адже ми повинні захистити здоров'я та життя людей. А також повинні підтримувати та розвивати економіку міста, яку вражає криза. Бо значну частину ресурсів, які ми планували вкласти у розбудову інфраструктури, спрямовуємо на боротьбу з поширенням COVID-19 та захист киян", - підкресли мер.

Він зауважив, що місто створює сприятливі умови і надає пільги бізнесу, бо підприємці – це опора економіки міста. І бізнес повинен продовжувати працювати. Також міська влада піклується про соціально-незахищених киян, яким сьогодні найскладніше. Особлива увага – і до медиків, бо вони сьогодні – на передовій у боротьбі за здоров'я і життя людей.

"Багато ще викликів, які потрібно подолати. Це і зношені тепломережі, в які десятиліттями не вкладали коштів. І питання екології та переробки твердих побутових відходів. І подальше оновлення інфраструктури. Боротьба з незаконною забудовою. Але, як би не було складно, коли є команда однодумців, що налаштовані працювати на результат, - ми все подолаємо і ми переможемо! Бо з чого ми починали в 2014 році? Коли бюджет столиці був менше, ніж борг міста! Борг тоді складав 25 мільярдів гривень. А бюджет - 18 млрд. Київ був на межі банкрутства. І ми витягли столицю з боргової ями, почали зміни в Києві, - сказав мер. - Бюджет цього року – вже 60 мільярдів гривень! Тому головне – не відступати від принципів і завжди пам'ятати, що тебе обрали люди. Ти працюєш для них. І не повинен їх розчарувати! У нас є досвід і успіх втілених проектів. У нас є багато планів, які ми обов'язково реалізуємо! Бо знаємо що і як потрібно робити", - підкреслив Кличко.

Мер Києва зауважив, що буде непросто. Але перемога приходить до тих, хто багато працює і вміє згуртувати навколо себе людей.

"Я вірю в нашу команду. Вірю в нашу справу і в наш успіх! У мене є амбіція – зробити Київ успішною європейською столицею! Містом комфортним і для життя в ньому, і для роботи, і для відпочинку. Я бував у багатьох містах світу і в багатьох жив. Але Київ – найкрасивіше і найатмосферніше місто! Це так. І ми маємо честь і можливість зробити його найкращим!" - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19524) Кличко Віталій (3516) УДАР (87)


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Топ коментарі
+12
А что еще остается. " Удар" стал чисто городским ( киевским) проектом под одного человека, конкретно под Кличко ( ну возможно еще и на его ближайший круг бизнес партнеров) существует эта "партия" только до тех пор, пока Клично имеет шансы стать мэром ,если пойдет что то не так, "партия" исчезнет как мыльный пузырь. К сожалению история превращения партии в городскую полит группу не единично в нашей современной истории, пример "Самопомощи" ставшей львовским проектом на памяти.
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18.09.2020 14:06
+9
Браво, Виталий Владимирович! А Порошенко и его ПЕСыки пусть идут боком!
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18.09.2020 14:01
+9
Кличко мэр, депутаты киеврады - Европейская Солидарность. Отлично получится, без ЗЕлёной плесени и прочих юлькофилах опЖОПАшных садовогрицей С мешков и прочей наволочью.
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18.09.2020 14:05
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"Удар" самостоятельно идет на выборы в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 9218
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18.09.2020 13:59 Відповісти
Браво, Виталий Владимирович! А Порошенко и его ПЕСыки пусть идут боком!
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18.09.2020 14:01 Відповісти
Настоящий удар.Удар по печени!
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18.09.2020 14:23 Відповісти
ОПЗАЖопный дурачок, не волнуйся так сильно, а то кондрашка хватит. Виталик заведет свою партию отдельно, но все решения будут приниматься только вместе с ЕС. Разногласия могут быть только по кадровым вопросам, но это нермально
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18.09.2020 14:34 Відповісти
Да зачем Виталию Владимировичу твои политические лузеры? Они несколько раз подползали со своими предложениями, но были культурно посланы. Так что, дурилка ты шоколадная, голосуй за Маринку!
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18.09.2020 14:45 Відповісти
Ну повоняй, повоняй, вата. Увидишь как Виталик вас, опзажопных, вставил
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18.09.2020 17:22 Відповісти
Недовго музика відігравала, недовго фраєр танцював. Остання фраза стосується тебе.
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18.09.2020 16:17 Відповісти
Кличко мэр, депутаты киеврады - Европейская Солидарность. Отлично получится, без ЗЕлёной плесени и прочих юлькофилах опЖОПАшных садовогрицей С мешков и прочей наволочью.
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18.09.2020 14:05 Відповісти
Коалицию такую можно смело называть "Европейска Мафия" ЕФ
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18.09.2020 14:21 Відповісти
Идите, идите, я по пятницам, умственно отсталым не подаю.
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18.09.2020 14:58 Відповісти
А что еще остается. " Удар" стал чисто городским ( киевским) проектом под одного человека, конкретно под Кличко ( ну возможно еще и на его ближайший круг бизнес партнеров) существует эта "партия" только до тех пор, пока Клично имеет шансы стать мэром ,если пойдет что то не так, "партия" исчезнет как мыльный пузырь. К сожалению история превращения партии в городскую полит группу не единично в нашей современной истории, пример "Самопомощи" ставшей львовским проектом на памяти.
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18.09.2020 14:06 Відповісти
блін, лайконув особистого ворога... ну, нехай буде...
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18.09.2020 14:44 Відповісти
Ничего " и на старуху ( как известно) бывает проруха" ( шутка)
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18.09.2020 17:08 Відповісти
Молодец, уважаю. А уж потом, по результатам выборов, можно и определяться к кому свою партийку присоединить. Профит аднака!
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18.09.2020 14:07 Відповісти
С посыланием всех нафиг надо быть аккуратным. А то по результатам выборов может оказаться, что нечего присоединять. Щас нарид поднатужится и опять каких нибудь зелебобиков_2.0 выберут.
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18.09.2020 14:46 Відповісти
Тогда дуже, даже дякую. В смысле высказываю глубокую обеспокоенность, вкупе с опечаленностью. Наперёд ткскзть, на будущее.
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18.09.2020 14:55 Відповісти
рынки, рынки, виталя, еще на троещине можно впихнуть пару жк, а он работает, и смеситель на "юности" купить, а не у гереги, безобразие!!
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18.09.2020 14:09 Відповісти
Здря.
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18.09.2020 14:10 Відповісти
Пока проукраинские силы не могут объединиться, рыги потирают руки.
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18.09.2020 14:18 Відповісти
Все решения, кроме кадровых, они будут принимать сообща - 100%
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18.09.2020 14:37 Відповісти
Все решения кроме кадровых-дерибан бюджета Киева. Так что100% сообща!
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18.09.2020 14:54 Відповісти
Краще ти, Віталій, чик верещаві зелені і московські пальці.
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18.09.2020 14:26 Відповісти
Партія -пустишка. Партія - фуфел. Ніякої ідеології і партійних структур на місцях за нею немає. Жодного разу не озвучена позиція партії з гострих пиатань в проблем сьогодення. Існує лише на папері. Бажаю їй провалитися а киянам голосувати за справжню проукраїнську і проєвропейську силу - ЄС на чолі з Мариною Порошенко.
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18.09.2020 15:56 Відповісти
Ой, Вітьок, даремно ти від підтримки відмовляєшся... Щоб не шкодував потім, коли морда пальчевський у твоє крісло всядеться.
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18.09.2020 19:01 Відповісти
Кличко тоже отшил Порошенка. Кстати, с Порошенком и его организацией никто не объединится ибо все знают, что Порошенко неформально поддерживает Медведчука и его кодло. Легализацией своего бизнеса и партии в Украине Медведчук обязан исключительно Порошенку.
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18.09.2020 21:11 Відповісти
Молодцы, всё верно делают.
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19.09.2020 04:44 Відповісти
 
 