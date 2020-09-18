Межфракционное объединение "Еврооптимисты" осудило заявление Лещенко о бездеятельности украинской власти во время оккупации Крыма

Межфракционное объединение "Еврооптимисты" осудило заявления экс-депутата Сергея Лещенко, который выступил с заявлением о бездеятельности украинской власти во время оккупации Крыма весной 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке группы.

В заявлении отмечается: "Мы категорически осуждаем и не поддерживаем действия и заявления Сергея Лещенко, который уже давно не является частью еврооптимистов.

Еврооптимисты не имеют никакого отношения к последним заявлениям и деятельности господина Лещенко и не разделяют его действия, в частности, обращений о возбуждении уголовного дела в отношении представителей украинской власти и военнослужащих за события 2014 года.

Мы считаем, что подобные заявления Сергея и попытки обвинить украинскую власть в бездействии, которое якобы привело к оккупации Крыма, не отражают интересы нашего государства и могут нанести вред суверениту Украины".

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